Несмотря на правительственные меры по борьбе с наркоторговлей, она остается большой проблемой в Албнии. По данным ООН, в 2019 год страна была шестым крупнейшим поставщиком марихуаны в мире. А в последнее время местные преступные группировки нацелились на кокаин.
Захватив власть, талибы обещают начать с борьбу с наркотиками. Как это сочетается с тем, что наркотрафик всегда был главным источником их дохода? Между тем, экономика Афганистана всегда зависела от международной помощи, которой страна теперь практически лишилась.