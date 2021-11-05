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Наркотики

ARCHIV 2014+++++Stadtansicht von Amsterdam, hier die Leuchtreklame an der Fassade eines Hauses in der Altstadt mit dem Eingang zu einem Coffeeshop, aufgenommen am 28.04.2011. Foto: Soeren Stache BG Bildergalerie zum Thema Amsterdam (c) picture-alliance/dpa/S. Stache

Амстердам без кофешопов. Такое вообще возможно? 05.11.2021

Власти Амстердама уже несколько лет хотят закрыть кофешопы для иностранцев. Что пока из этого вышло, разбиралась DW.
15.03.2019, Bayern, Kempten: ILLUSTRATION - Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen. Am 18.03.2019 wird die bayerische Kriminalstatistik 2018 bekannt gegeben. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Оргпреступность в 2020 году нанесла экономике ФРГ ущерб в 837 млн евро 01.11.2021

Объем активов, полученных преступным путем, увеличился на 58 процентов - с 644 млн евро в 2019-м до более чем 1 млрд евро годом позднее, сообщает BKA. Глава МВД Зеехофер заявил о беспрецедентном давлении на банды.

Как Албания борется с наркотрафиком и коррупцией (27.10.2021) 27.10.2021

Несмотря на правительственные меры по борьбе с наркоторговлей, она остается большой проблемой в Албнии. По данным ООН, в 2019 год страна была шестым крупнейшим поставщиком марихуаны в мире. А в последнее время местные преступные группировки нацелились на кокаин.
ARCHIV - Frauen sitzen vor dem Gebäude des UN-Welternährungsprogramms (WFP) in Kabul und warten auf die Verteilung von Lebensmitteln (Archivfoto vom 24.11.2001). Das UN-Welternährungsprogramms hatte seinerzeit eine Luftbrücke zur Versorgung der Hungernden in Afghanistan gestartet. Wegen drastisch gestiegener Nahrungsmittelpreise sind nach Angaben des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP) 2,5 Millionen Afghanen vom Hunger bedroht. Sie könnten sich nicht mehr selbst versorgen und seien «akut auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen», teilte das WFP am Donnerstag (06.03.2008) in Kabul mit. Das WFP beginne daher noch in dieser Woche mit der Nothilfe für Hunderttausende Betroffene. (zu dpa 0491) +++(c) dpa - +++ |

ООН: Более половины афганцев страдают от острой нехватки продовольствия 25.10.2021

Масштабы нехватки продовольствия в Афганистане уже больше, чем в Йемене и Сирии, считают в ООН. Россия призывает Запад "вернуться в Афганистан", чтобы местные жители не занялись наркоторговлей.
In this photo released by the Colombian presidential press office, one of the country’s most wanted drug traffickers, Dairo Antonio Usuga, alias “Otoniel,” leader of the violent Clan del Golfo cartel, is presented to the media at a military base in Necocli, Colombia, Saturday, Oct. 23, 2021. (Colombian presidential press office via AP)

В Колумбии задержан один из крупнейших наркобаронов 24.10.2021

В результате силовой операции с участием 500 полицейских и 22 вертолетов взят под стражу Дайро Антонио Усага. Организация, которую он возглавляет, контролирует около 50% поставок колумбийского кокаина.
Es handelt sich um Bilder zum Film Kolyma des russischen Journalisten Juri Dud.

Юрий Дудь оштрафован на 100 тысяч рублей за "пропаганду наркотиков" 20.10.2021

Суд Москвы признал Юрия Дудя виновным в пропаганде наркотиков в ходе двух его интервью и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.
FILE PHOTO: Philippines President Rodrigo Duterte arrives with daughter and first lady Sara Duterte-Carpio to attend the enthronement ceremony of Japan's Emperor Naruhito in Tokyo, Japan October 22, 2019. Carl Court/Pool via REUTERS/File Photo

Президент Филиппин Дутерте объявил об уходе из политики 02.10.2021

По словам Дутерте, он не будет баллотироваться на пост вице-президента в 2022 году. Наблюдатели полагают, что таким образом Дутерте пытается открыть дорогу к власти для своей дочери.
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В России разработают систему поиска запрещенных изображений в интернете 20.09.2021

Разработка и внедрение интеллектуальной системы может стоит миллиарды рублей, а ее эксплуатация грозит замедлением скорости интернета для конечного пользователя.
Afghan farmers collect raw opium as they work in a poppy field in Khogyani district of Jalalabad, east of Kabul, Afghanistan, Friday, May 10, 2013. Opium poppy cultivation has been increasing for a third year in a row and is heading for a record high, the U.N. said in a report. Poppy cultivation is also dramatically increasing in areas of the southern Taliban heartland, the report showed, especially in regions where thousands of U.S.-led coalition troops have been withdrawn or are in the process of departing. The report indicates that whatever international efforts have been made to wean local farmers off the crop have failed. (AP Photo/Rahmat Gul)

Комментарий: Что общего у "Талибана" и мексиканских наркокартелей 09.09.2021

Как будут развиваться события в Афганистане, не знает никто. Но сейчас ясно: наряду с политикой они затронут и другие аспекты мировой повестки, в частности, наркоторговлю, считает Анабель Эрнандес.

Откуда деньги у "Талибана"? (20.08.2021) 20.08.2021

Захватив власть, талибы обещают начать с борьбу с наркотиками. Как это сочетается с тем, что наркотрафик всегда был главным источником их дохода? Между тем, экономика Афганистана всегда зависела от международной помощи, которой страна теперь практически лишилась.
Demonstration in Warschau für die Freilassung von Tatyana Kanewskaya, August 2021

Поддержали Тихановскую. Как мать с сыном оказались в одном СИЗО 18.08.2021

Защищая сына, Татьяна Каневская стала лидером общественного движения, пошла в политику и оказалась в тюрьме. Как власти отыгрываются на ее детях за то, что она поддержала Тихановскую?
22.02.2018. Foto: Shoaib Tanka Shokran, DW-Freelancer Afghanistan is launching the start of TAPI (Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India) gas pipeline project in western province Herat. These photos show the preparation for the inauguration of the project.

Бизнес с "Талибаном": чем Афганистан интересен Китаю, Турции и России 18.08.2021

Новая власть в Кабуле будет зарабатывать не только на опиуме. Она может монетизировать богатые недра и выгодное географическое положение страны. Например, дать достроить газопровод ТАПИ.
Aktivisten aus Pskow Lia und Artem Miluschkin. Organisation Otkritaja Rossija berichtet über die Festnahme dieser Aktivisten. (c) Otkritaja Rossija

Прокурор требует для экс-главы "Открытой России" в Пскове 12 лет колонии 09.08.2021

Гособвинение утверждает, что факт встречи Лии и Артема Милушкиных с закупщиком в ходе контрольной закупки наркотиков подтвержден видеосъемкой. Подсудимые своей вины не признают.
Maximilian in einer Szene aus «Shiny Flakes: The Teenage Drug Lord» (undatierte Aufnahme). Die Doku erzählt die wahre Geschichte, die als Inspiration für die erfolgreiche deutsche Netflix Original Serie How To Sell Drugs Online (Fast) diente und ist ab dem 03.08.2021 auf Netflix zu sehen. +++ dpa-Bildfunk +++

Наркобарон из детской комнаты снялся в документальном фильме 06.08.2021

Максимилиан Шмидт торговал наркотиками через интернет прямо из детской комнаты и в особо крупных размерах. Сейчас рассказал свою историю в документальном фильме на Netflix.
2021-07-30 16:50:48 NEDERWEERT - Die Polizei ermittelt im Hoogbosweg in Nederweert. Nach eigenen Angaben fand die Polizei in den Niederlanden den größten und professionellsten Produktionsstandort von Crystal Meth, den es je gab. ANP MARCEL VAN HORN

В Нидерландах обнаружили крупнейшую в истории страны нарколабораторию 31.07.2021

В лаборатории, деятельность которой пресекла нидерландская полиция, могли производить до 100 кг синтетических наркотиков в день. На месте был задержан гражданин Польши.

Шокирующие рассказы очевидцев наводнения в Германии. Европа в фокусе 29.07.2021

Также в программе: как сирийские беженцы помогают немцам, кто наживается на нелегальном бизнесе на моллюсках, как албанцы провозят в ЕС марихуану, где и как во Франции тренируются капитаны контейнеровозов и танкеров.

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