Нападение на мечети в Новой Зеландии квалифицировано как теракт

Вооруженное нападение на две мечети в новозеландском городе Крайстчёрч квалифицировано как теракт, заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн. "Ясно, что это можно назвать только террористической атакой", - указала она в пятницу, 15 марта, добавив, что этот день стал "одним из самых темных" в истории Новой Зеландии.

Ардерн также сообщила, что в результате нападения погибли 40 человек, еще 20 получили тяжелые ранения. По всей видимости, теракт был "хорошо подготовлен", отметила далее новозеландский премьер. Она призвала жителей страны, в особенности мусульман, оставаться в домах. "Никто в стране ни при каких обстоятельствах не должен сейчас идти в мечеть", - предупредила она.

Премьер Австралии также заявил о теракте

Терактом произошедшее назвал и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон."Мы самым решительным образом осуждаем эту атаку, которую совершил правый экстремист и террорист", - заявил он, отметив, что нападавший - уроженец и гражданин Австралии.

После нападения были задержаны четыре подозреваемых - три мужчины и одна женщина. Один из подозреваемых мужчин, являющийся, по предварительным данным, австралийцем, опубликовал видео нападения в интернете. "В настоящий момент полиция занимается очень серьезным и трагическим происшествием, связанным со стрельбой в центре города Крайстчёрч", - заявил комиссар полиции Майк Буш.

"Мы обращаемся к мечетям по всей стране с просьбой закрыть свои двери и порекомендовать людям воздержаться от их посещения до тех пор, пока полиция не даст дальнейшие указания", - подчеркнул Буш. Помимо мечетей, на протяжении многих часов были закрыты школы и другие общественные здания.

Точный ход теракта пока неизвестен

Спустя несколько часов после теракта его точный ход еще не выяснен. Вооруженное нападение на две мечети было совершено во время пятничной молитвы. По сообщениям очевидцев, во время стрельбы в мечети в центре города Крайстчёрч находилось около 200 человек. Позднее полиция сообщила, что после стрельбы в мечетях военные обезвредили несколько самодельных взрывных устройств, "обнаруженных в транспортных средствах".

По данным новозеландских СМИ, ответственность за стрельбу взял на себя 28-летний гражданин Австралии, который якобы прибыл в Новую Зеландию для совершения этого нападения, а перед этим написал 74-страничный антииммигрантский манифест.

В почти 5-миллионной Новой Зеландии проживают около 50 тысяч мусульман.

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