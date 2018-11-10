Напавший на прохожих в Мельбурне был известен спецслужбам

Уроженец Сомали Хассан Халиф Шире Али, который напал с ножом на прохожих в австралийском городе Мельбурне, до этого преступления уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Как сообщила в субботу, 10 ноября, местная полиция, 30-летний Али, убитый полицейскими вскоре после нападения, был сторонником радикального ислама, хотя и не имел прямых контактов с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ), заявившей о своей причастности к инциденту. Ранее полиция Мельбурна квалифицировала случившееся как теракт.



9 ноября Хассан Халиф Шире Али врезался на автомобиле, в котором находились газовые баллоны, в здание торгового центра в центре Мельбурна. Машина загорелась, водитель выскочил из нее и начал наносить ножевые ранения прохожим. В результате один человек погиб, еще двое были ранены. Нападавшего застрелили полицейские.

У нападавшего в 2015 году был изъят паспорт

Хассан Халиф Шире Али приехал вместе с родителями в Австралию в 1980-х годах. В 2015 году у него изъяли паспорт гражданина Австралии из-за опасений, что он может уехать в Сирию и примкнуть к ИГ. Его брат уже год находится под стражей в связи с подозрениями в организации теракта в Мельбурне в конце 2017 года.

21 декабря прошлого года в Мельбурне - втором по величине городе Австралии - автомобиль врезался в толпу пешеходов неподалеку от железнодорожной станции Flinders Street. В результате погибли шесть человек.

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