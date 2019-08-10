 Напавший на мечеть в пригороде Осло заподозрен и в убийстве | Новости из Германии о Европе | DW | 11.08.2019

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Европа

Напавший на мечеть в пригороде Осло заподозрен и в убийстве

По адресу предполагаемого злоумышленника, напавшего накануне на мусульман в Осло, найдено тело молодой женщины, сообщила полиция Норвегии.

Полиция после нападения на мечеть в Осло

После нападения на мечеть в Осло

Предполагаемый злоумышленник, совершивший нападение на мечеть в пригороде Осло, подозревается в убийстве. "Молодая женщина найдена мертвой по адресу подозреваемого", - сообщил заместитель главы полиции Руне Скьёлд в воскресенье, 11 августа.

Контекст

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По словам Скьёлда, нападавший действовал в одиночку, он является гражданином Норвегии.

Нападение на мечеть

Днем ранее мужчина в возрасте около 20 лет, имевший при себе несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолет, ворвался в мечеть "Аль-Нур" и открыл беспорядочную стрельбу по молившимся. В результате нападения был ранен 75-летний член мусульманской общины.

Люди в мечети сумели обезвредить злоумышленника и удерживали его до приезда полиции. О мотивах преступления пока ничего не сообщается. По данным властей, нападавший проживает рядом с мечетью.

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