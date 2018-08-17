Напавшего на сотрудника ФБК приговорили к исправительным работам

Мировой суд по Мещанскому району Москвы в пятницу, 17 августа, приговорил Алексея Щербакова, обвиняемого в нападении на сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николая Ляскина, к 11 месяцам исправительных работ.

Николай Ляскин просил переквалифицировать статью 116 "Побои", вменяемую подсудимому, на более тяжкую, однако суд удовлетворил просьбу прокуратуры о назначении наказания для Щербакова. На протяжении всего срока 10 процентов от зарплаты Алексея Щербакова будет вычитаться в доход государства. "Нападение уркагана со стальной трубой в нашем государстве так оценивается. Зато за репосты люди в тюрьмах сидят", - написал Ляскин в Twitter.

Нападение на Николая Ляскина было совершено 15 сентября 2017 года. Экс-глава московского штаба Навального рассказал, что, когда выходил из офиса, неизвестный мужчина ударил его по голове железной трубой, обернутой в бумагу. Спустя несколько дней по подозрению в нападении полиция задержала Алексея Щербакова.

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