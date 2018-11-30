Налог для самозанятых: выйдут ли россияне из "тени"?

Ровно через месяц в России начнет действовать специальный налоговый режим для самозанятых - граждан, оказывающих услуги самостоятельно, не имея работодателя или наемных сотрудников. К самозанятым, по разным данным, относятся от 10 до 20 млн из 75 млн работающих россиян. Это няни, репетиторы, работающие на себя водители такси и ряд других категорий трудящихся.

С 1 января 2019 года власти предложат им платить 4 процента своего ежемесячного дохода, если они продают товары или услуги физическим лицам, и 6 процентов - если работают с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. Соответствующий закон в конце ноября подписал президент Владимир Путин.

Льготный налоговый режим в экспериментальном порядке будет введен на десять лет в четырех регионах России - Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - и коснется тех, чей доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц. Поначалу участие в эксперименте будет делом добровольным. Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин пообещал пока не вводить штрафы за неуплату налога - по крайней мере, на 2019 год. Власти надеются, что таким образом им удастся заставить выйти из "тени" работающих на себя россиян, которые не платят налоги. Однако ряд экспертов, да и сами самозанятые сомневаются в эффективности этой меры. Выходить из "тени" и регистрироваться планируют далеко не все.

Не все самозанятые хотят легализоваться

"Я не собираюсь этого делать", - рассказал DW Александр, репетитор по математике из Москвы, который просил не называть свою фамилию. Он признался, что не видит смысла тратить время на такую легализацию, пока у властей нет "реальных механизмов" выявления его деятельности как самозанятого. Впрочем, Александр уточнил, что помимо репетиторства у него есть другое, постоянное место работы. "Так что я уже плачу налоги", - добавил собеседник DW.

"Скачиваешь приложение ФНС, регистрируешься в нем..."

Мнения самозанятых по поводу экспериментального налогового режима резко разделились, отметил в интервью DW Александр Калинин, президент общественной организации "Опора России", поддерживающей малый и средний бизнес. Одни воспринимают его с энтузиазмом и готовы сразу легализоваться, другие отказываются регистрироваться, поскольку не верят, что это выгодно.

Тем не менее в "Опоре России" надеются, что люди отреагируют на инициативу властей и легализуют свой статус. "Правда, на это потребуется время", - уверен Калинин. Он подчеркивает, что у нового налога масса преимуществ. "Во-первых, он добровольный, во-вторых - удобный, - перечисляет собеседник DW. - Скачиваешь приложение ФНС, регистрируешься в нем, а если перестаешь быть самозанятым, снимаешься с регистрации". Кроме того, регистрация в качестве самозанятого не подразумевает ведения отчетности или необходимости отчислять часть доходов в пенсионный фонд, рассказывает Калинин. Вместе с тем налог уже включает в себя медицинскую страховку и отчисления в региональный бюджет.

Всего 2,5 миллиона легализовавшихся

Введение экспериментального налога для самозанятых - это уже не первая попытка российских властей заставить людей выйти из "тени". В 2016 году были введены налоговые каникулы для четырех категорий таких трудящихся - репетиторов, нянь, уборщиц и сиделок. Им было предложено добровольно встать на учет в налоговой службе в обмен на полное освобождение от уплаты налогов и взносов на два года.

В России, по разным оценкам, от 10 до 20 миллионов самозанятых

Правда, эта инициатива оказалась не слишком эффективной. За два года официально зарегистрировались в налоговых органов всего 2,5 млн человек. В основном это жители крупных городов, отмечает Калинин. В "Опоре России" рассчитывают, что в ближайшие 6 лет после введения налога для самозанятых официально заявит о себе еще миллион человек.

"Это лучшее, что государство могло придумать в нынешней ситуации - сделать удобное мобильное приложение и установить минимальную ставку налога", - уверен юрист компании Taxadvisor Святослав Царегородцев. Если человек принимает оплату за свои услуги на банковскую карту, налоговая может запросить сведения о движении средств по его счету - для многих это может стать весомым аргументом в пользу легализации, полагает он.

Однако замдиректора аналитического департамента компании "Альпари" Наталья Мильчакова сомневается в том, что люди массово согласятся участвовать в эксперименте властей. Скорее всего, это будут жители крупных городов, рассуждает она: "Сельские жители вряд ли выйдут из "тени". Для некоторых из них это невозможно даже технически, ведь не все могут позволить себе смартфон". Регистрироваться в качестве самозанятых, вероятно, будут прежде всего те, кто в любом случае собирался вставать на учет в качестве индивидуального предпринимателя, предполагает Мильчакова.

"Платить все равно заставят"

Среди тех, кто задумывается о легализации, - живущая в Москве репетитор по английскому языку Татьяна, которая согласилась разговаривать при условии, что ее фамилия не будет названа. Правда, для нее главный аргумент в пользу выхода из "тени" - это не преимущества нового налога, а дальнейшая неизбежность легализации.

"Я думаю, что государство сделает так, что граждане так или иначе будут платить, - рассказала она DW. - Регистрация в 2019 году добровольная, но мы не знаем, что нам принесет 2020 год". Женщина добавляет, что многие самозанятые не видят смысла в легализации, поскольку полагают, что введение налога рассчитано на то, "чтобы государству собрать как можно больше денег. При этом гражданам взамен ничего не предоставляется".

Еще одна причина для официальной регистрации, которую называет собеседница DW, - это возможность беспрепятственно взаимодействовать с государственными органами, которые часто требуют данные о доходах. "Чтобы получить какие-то блага от государства, нам периодически нужно подтверждать свой доход. Соответственно, приходится выходить из "тени" только ради этого", - отмечает Татьяна.

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Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии Ставка ставке рознь Прогрессивная шкала работает таким образом, что если годовой доход превышает границу в 52 881 евро, то по максимальной ставке облагается только разница между этим значением и собственно суммой дохода. Остальная часть заработанной за год суммы облагается по более низкой ставке. В итоге совокупная процентная ставка, по которой люди фактически платят налог, оказывается значительно ниже 42%.

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