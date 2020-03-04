 Найдены останки, которые могут принадлежать знакомой фигурантов дела ″Сети″ | Новости из Германии о России | DW | 04.03.2020

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Россия

Найдены останки, которые могут принадлежать знакомой фигурантов дела "Сети"

Тело, которое может принадлежать Екатерине Левченко, пропавшей в Пензе в 2017 году, было найдено в лесу около деревни Лопухи в Рязанской области.

Фигуранты дела Сети на суде в Пензе

Фигуранты дела "Сети" на суде в Пензе

В лесу около деревни Лопухи в Рязанской области были найдены останки, которые могут принадлежать Екатерине Левченко - знакомой фигурантов дела "Сети". Об этом сообщает в среду, 4 марта, онлайн-издание "Медуза" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Окончательно тело будет опознано при помощи медэкспертизы. Сообщается, что оно было обнаружено недалеко от того места, где ранее были найдены останки Артема Дорофеева - еще одного знакомого фигурантов дела "Сети", пропавшего одновременно с Екатериной Левченко в 2017 году в Пензе.

Дело "Сети" вызвало в России большой общественный резонанс. Семерых фигурантов этого дела 10 февраля суд приговорил к лишению свободы на сроки от 6 до 18 лет. По версии следствия, "Сеть" - это террористическое сообщество анархистского толка, участники которого планировали вооруженный переворот и намеревались сорвать выборы президента России в 2018 году. 

Статья "Медузы" о возможной причастности фигурантов дела "Сети" к убийствам

21 февраля онлайн-издание "Медуза" опубликовало статью, в которой, на основании слов "активистов левого движения, которые провели собственное расследование", утверждалось, что некоторые из фигурантов дела "Сети" могут быть причастны к убийству Екатерины Левченко и Артема Дорофеева. Публикация под названием "Пошли четверо в лес, а вышли только двое" вызвала противоречивую реакцию в обществе и журналистской среде.

4 марта 2020 года журналистов "Медузы", работавших над этим материалом, Максима Солопова и Кристину Сафонову, по данным самого издания, допросили в Следственном комитете (СК) по Пензенской области в качестве свидетелей по уголовному делу об убийстве Левченко и Дорофеева.

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    Автор: Елена Барышева


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