Назван самый комфортный город в мире, Москва и Киев улучшили позиции

Австрийская Вена впервые возглавила рейтинг городов по уровню жизни. В топ-листе самых комфортных городов мира (The Global Liveability Report 2018) исследовательского центра The Economist Intelligence Unit (EIU) столица Австрии, которая последние годы всегда была в тройке лучших, переняла пальму первенства у австралийского Мельбурна. Семь лет подряд рейтинг, в который включены 140 городов нашей планеты, возглавлял австралийский мегаполис.

В топ-10 не вошел ни один из немецких городов (в 2017 году 10-е место занял Гамбург). Зато российские Москва и Санкт-Петербург улучшили свои позиции и поднялись на 68-е и 70-е места соответственно. Улучшил свои позиции и украинский Киев, поднявшись на 13 пунктов и покинув десятку самых некомфортных городов. По мнению авторов доклада, такой показатель свидетельствует о снижении уровня преступности и росте стабильности в столице Украины.

The Global Liveability Report составляется ежегодно. При этом учитываются 30 факторов, в частности: уровень жизни, преступности, медицинского обслуживания, программа культурных мероприятий, экологическая ситуация, система образования и инфраструктура. Пятерку самых благоприятных городов для жизни замыкают японская Осака, канадский Калгари и австралийский Сидней. Самым некомфортным и непригодным для жизни городом оказался почти полностью разрушенный войной сирийский Дамаск.

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