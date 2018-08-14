 Назван самый комфортный город в мире, Москва и Киев улучшили позиции | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.08.2018

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Мир

Назван самый комфортный город в мире, Москва и Киев улучшили позиции

Впервые за семь лет в рейтинге самых комфортных городов мира сменился лидер - Вена обогнала Мельбурн. Москва по комфортности жизни улучшает позиции, но пока остается на 68-м месте.

Вена (вид сверху)

Вена - самый комфортный город мира в 2018 году

Австрийская Вена впервые возглавила рейтинг городов по уровню жизни. В топ-листе самых комфортных городов мира  (The Global Liveability Report 2018) исследовательского центра The Economist Intelligence Unit (EIU) столица Австрии, которая последние годы всегда была в тройке лучших, переняла пальму первенства у австралийского Мельбурна. Семь лет подряд рейтинг, в который включены 140 городов нашей планеты, возглавлял австралийский мегаполис.

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В топ-10 не вошел ни один из немецких городов (в 2017 году 10-е место занял Гамбург). Зато российские Москва и Санкт-Петербург улучшили свои позиции и поднялись на 68-е и 70-е места соответственно. Улучшил свои позиции и украинский Киев, поднявшись на 13 пунктов и покинув десятку самых некомфортных городов. По мнению авторов доклада, такой показатель свидетельствует о снижении уровня преступности и росте стабильности в столице Украины.

The Global Liveability Report составляется ежегодно. При этом учитываются 30 факторов, в частности: уровень жизни, преступности, медицинского обслуживания, программа культурных мероприятий, экологическая ситуация, система образования и инфраструктура. Пятерку самых благоприятных городов для жизни замыкают японская Осака, канадский Калгари и австралийский Сидней. Самым некомфортным и непригодным для жизни городом оказался почти полностью разрушенный войной сирийский Дамаск.

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  • Сидней и Базель

    Города с самым высоким уровнем жизни

    Десятое место

    Сразу два города, но с разных континентов - швейцарский Базель (справа) и австралийский Сидней (слева) - разделили десятое место. Аналитики консалтинговой компании Mercer проанализировали уровень жизни в более чем 200 городах по 39 критериям. По мнению экспатов, все эти факторы играют ключевую роль для человека, переехавшего в новый город из-за работы.

  • Копенгаген

    Города с самым высоким уровнем жизни

    Девятое место

    В десятку лидеров попал и Копенгаген. Если в общем рейтинге столица Дании заняла девятое место, то в рейтинге по показателю "инфраструктура" она оказалась на четвертом.

  • Женева

    Города с самым высоким уровнем жизни

    Восьмое место

    В десятке лидеров Швейцария представлена тремя городами. Женева расположилась на восьмом месте.

  • Франкфурт-на-Майне

    Города с самым высоким уровнем жизни

    Седьмое место

    Три немецких города расширяют границы немецкоязычного пространства, на котором экспаты чувствуют себя наиболее комфортно. Франкфурт-на-Майне занял седьмое место, а в рейтинге по показателю "инфраструктура" финансовая столица Германии расположилась даже на второй позиции.

  • Дюссельдорф

    Города с самым высоким уровнем жизни

    Шестое место

    Еще один немецкий город следует за Франкфуртом. Шестое место принадлежит Дюссельдорфу. Чуть лучше позиции столицы Северного Рейна - Вестфалии по части инфраструктуры: пятое место.

  • Ванкувер

    Города с самым высоким уровнем жизни

    Пятое место

    Покидаем Европу и отправляемся в Канаду. Многие экспаты довольны уровнем жизни в Ванкувере. Участники исследования Mercer оценивали инфраструктуру, экономику, системы здравоохранения и образования в городе, в который переехали.

  • Мюнхен

    Города с самым высоким уровнем жизни

    Четвертое место

    В 2017 году Мюнхен снова стал самым комфортным для проживания городом в Германии. В международном сравнении он занял четвертое место, а по показателю "инфраструктура" разделил второе место с Франкфуртом-на-Майне. Не вошли в Топ-10 Берлин (13-е место), Гамбург (19), Нюрнберг (24), Штутгарт (26). Самый худший показатель по Германии у Лейпцига (61).

  • Окленд

    Города с самым высоким уровнем жизни

    Третье место

    И снова новый континент. Окленд, крупнейший город Новой Зеландии, занимает третье место.

  • Цюрих

    Города с самым высоким уровнем жизни

    Второе место

    Еще больше иностранным специалистам нравится Цюрих. А вот инфраструктуру, которая считается одним из главных показателей, они оценили в этом швейцарском городе не так высоко: девятое место в рейтинге по этому критерию.

  • Вена

    Города с самым высоким уровнем жизни

    Первое место

    Уже восьмой раз подряд Вена занимает первое место. В 2017 году столица Австрии признана самым комфортным городом в мире. Это уже 19-е по счету исследование, которое консалтинговая компания Mercer проводит ежегодно. На этот раз в нем принимали участие экспаты из 231 большого города.

    Автор: Марина Борисова


Контекст

Города с самым высоким уровнем жизни

Где на свете живется лучше всего? Ответ - в новом рейтинге городов по уровню жизни, который ежегодно составляет компания Mercer.  

Ссылки в интернете

The Global Liveability Report

The Global Liveability Report 2017

Аудио- и видеофайлы по теме

Как Питтсбург из промышленного города превратился в зеленый  

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