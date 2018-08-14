Назван самый комфортный город в мире, Москва и Киев улучшили позиции

Австрийская Вена впервые возглавила рейтинг городов по уровню жизни. В топ-листе самых комфортных городов мира (The Global Liveability Report 2018) исследовательского центра The Economist Intelligence Unit (EIU) столица Австрии, которая последние годы всегда была в тройке лучших, переняла пальму первенства у австралийского Мельбурна. Семь лет подряд рейтинг, в который включены 140 городов нашей планеты, возглавлял австралийский мегаполис.
В топ-10 не вошел ни один из немецких городов (в 2017 году 10-е место занял Гамбург). Зато российские Москва и Санкт-Петербург улучшили свои позиции и поднялись на 68-е и 70-е места соответственно. Улучшил свои позиции и украинский Киев, поднявшись на 13 пунктов и покинув десятку самых некомфортных городов. По мнению авторов доклада, такой показатель свидетельствует о снижении уровня преступности и росте стабильности в столице Украины.
The Global Liveability Report составляется ежегодно. При этом учитываются 30 факторов, в частности: уровень жизни, преступности, медицинского обслуживания, программа культурных мероприятий, экологическая ситуация, система образования и инфраструктура. Пятерку самых благоприятных городов для жизни замыкают японская Осака, канадский Калгари и австралийский Сидней. Самым некомфортным и непригодным для жизни городом оказался почти полностью разрушенный войной сирийский Дамаск.
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Города с самым высоким уровнем жизни
Десятое место
Сразу два города, но с разных континентов - швейцарский Базель (справа) и австралийский Сидней (слева) - разделили десятое место. Аналитики консалтинговой компании Mercer проанализировали уровень жизни в более чем 200 городах по 39 критериям. По мнению экспатов, все эти факторы играют ключевую роль для человека, переехавшего в новый город из-за работы.
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Города с самым высоким уровнем жизни
Девятое место
В десятку лидеров попал и Копенгаген. Если в общем рейтинге столица Дании заняла девятое место, то в рейтинге по показателю "инфраструктура" она оказалась на четвертом.
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Города с самым высоким уровнем жизни
Восьмое место
В десятке лидеров Швейцария представлена тремя городами. Женева расположилась на восьмом месте.
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Города с самым высоким уровнем жизни
Седьмое место
Три немецких города расширяют границы немецкоязычного пространства, на котором экспаты чувствуют себя наиболее комфортно. Франкфурт-на-Майне занял седьмое место, а в рейтинге по показателю "инфраструктура" финансовая столица Германии расположилась даже на второй позиции.
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Шестое место
Еще один немецкий город следует за Франкфуртом. Шестое место принадлежит Дюссельдорфу. Чуть лучше позиции столицы Северного Рейна - Вестфалии по части инфраструктуры: пятое место.
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Пятое место
Покидаем Европу и отправляемся в Канаду. Многие экспаты довольны уровнем жизни в Ванкувере. Участники исследования Mercer оценивали инфраструктуру, экономику, системы здравоохранения и образования в городе, в который переехали.
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Города с самым высоким уровнем жизни
Четвертое место
В 2017 году Мюнхен снова стал самым комфортным для проживания городом в Германии. В международном сравнении он занял четвертое место, а по показателю "инфраструктура" разделил второе место с Франкфуртом-на-Майне. Не вошли в Топ-10 Берлин (13-е место), Гамбург (19), Нюрнберг (24), Штутгарт (26). Самый худший показатель по Германии у Лейпцига (61).
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Города с самым высоким уровнем жизни
Третье место
И снова новый континент. Окленд, крупнейший город Новой Зеландии, занимает третье место.
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Второе место
Еще больше иностранным специалистам нравится Цюрих. А вот инфраструктуру, которая считается одним из главных показателей, они оценили в этом швейцарском городе не так высоко: девятое место в рейтинге по этому критерию.
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Города с самым высоким уровнем жизни
Первое место
Уже восьмой раз подряд Вена занимает первое место. В 2017 году столица Австрии признана самым комфортным городом в мире. Это уже 19-е по счету исследование, которое консалтинговая компания Mercer проводит ежегодно. На этот раз в нем принимали участие экспаты из 231 большого города.
Автор: Марина Борисова