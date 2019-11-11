Назарбаев предложил Зеленскому и Путину встретиться в Казахстане

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому провести личную встречу в Казахстане для урегулирования конфликта на востоке Украины. "Сейчас я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему. Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины", - сказал Назарбаев, выступая на пятом заседании политического форума "Астана клуб" во вторник, 12 ноября, в Нур-Султане.

По словам Назарбаева, сейчас подходящее время для встречи Путина и Зеленского тет-а-тет. "Зеленский получил очень большую поддержку народа, и он может проявить волю и решить этот вопрос (урегулировать конфликт в Донбассе. - Ред.) Здесь вопрос заключается в том, как избрать руководителей восточной Украины после завершения конфликта и вывод всех вооруженных формирований", - сказал бывший казахстанский президент.

Назарбаев отметил, что он уже получил у Зеленского согласие на личную встречу с Путиным и сообщил об этом президенту России. "Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан", - сказал он. Назарбаев также призвал не сомневаться в желании Путина заключить мир в Донбассе. "Не нужно тормозить и не надо думать, что Путин этого не хочет. Он хочет, чтобы там наступил мир. И мы все прекрасно понимаем, не территории России нужны, а совсем другие вещи. По другим причинам там оказались российские силовые структуры", - подчеркнул казахстанский лидер.

Казахстан как площадка для международных переговоров

Украина обвиняет Москву в участии в гражданском конфликте на юго-востоке страны, продолжающемся уже более пяти лет, и называет Россию страной-агрессором. Москва отвергает обвинения Киева. Казахстан уже выступал в качестве площадки для многосторонних переговоров - в 2017 году там состоялись встречи по урегулированию войны в Сирии.

В середине октября с предложением провести встречи Зеленского и Путина на саммите лидеров СНГ выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Что было бы плохого, если бы нынешний президент Украины сегодня присутствовал у нас? У него бы не было проблемы встретиться тут с президентом России", - сказал он тогда. В конце октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко говорил, что Зеленский готов к встрече с Путиным в "нормандском формате".

Контакты между Путиным и Зеленским

Впервые Зеленский и Путин провели телефонный разговор 11 июля, президенты тогда обсудили ситуацию в Донбассе и освобождение удерживаемых лиц, в том числе украинских военных моряков, задержанных при попытке пройти по Керченскому проливу в конце 2018 года. Этот телефонный разговор в итоге привел к масштабному обмену заключенными между Москвой и Киевом.

В конце августа Владимир Зеленский сообщил, что договорился о личной встрече с Владимиром Путиным в "нормандском формате". Он сказал, что Москва и Киев смогут договориться между собой только "глядя глаза в глаза и в присутствии западных лидеров".

Ранее в Кремле заявили, что встреча Путина и Зеленского только ради самого факта встречи никому не нужна. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин "исполнен прагматизма" в отношениях с Украиной, однако двухсторонняя встреча "нужна ради результата".

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