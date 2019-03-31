 Над чем смеются немцы: 10 анекдотов из Германии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 01.04.2019

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Культура и стиль жизни

Над чем смеются немцы: 10 анекдотов из Германии

1 апреля - День смеха. На ваш суд - подборка популярных немецких анекдотов.

  • Про блондинку

    Какие анекдоты любят немцы

    Про блондинку

    В магазине электроники блондинка - менеджеру по продажам: "Я хочу купить этот телевизор". Ответ: "Мне очень жаль, но блондинкам мы не продаем". Назавтра в магазин является та же девушка, но с перекрашенными волосами. "Мне нужен этот телевизор", - говорит она продавцу. Он: "Блондинкам не продаем". Она: "Но как вы узнали, что я - блондинка?" Он: "Очень просто: это не телевизор, а микроволновка".

  • Немецкий анекдот про политику

    Какие анекдоты любят немцы

    Про политику

    В зале заседаний бундестага один депутат спрашивает другого: "Сколько времени уже выступает наш федеральный канцлер?" Ответ: "Примерно полчаса". Вопрос: "И о чем идет речь?" Ответ: "Об этом пока не сказано ни слова".

  • В немецком кафе

    Какие анекдоты любят немцы

    В кафе

    "Официант, мне подали холодный кофе!" Ответ: "Как хорошо, что вы мне об этом сказали: кофе глясе стоит на один евро больше! Сейчас принесу вам другой счет!"

  • Анекдот про отпуск

    Какие анекдоты любят немцы

    Про отпуск

    Диалог встретившихся на улице знакомых. "Привет, Фриц! Ты уже вернулся! Ну, как ты провел отпуск?" "Отвратительно!" "Да что ты говоришь! В чем же дело?" "В гостинице мне досталась комната под номером "100", а на дверной табличке единица отвалилась".

  • Немецкий анекдот про чиновника

    Какие анекдоты любят немцы

    Про чиновника

    Вопрос: "Какой день недели является самым тяжелым для чиновника?" Ответ: "Понедельник, потому что в этот день ему приходится отрывать не один, а два листка календаря".

  • Немецкий анекдот про лекарство

    Какие анекдоты любят немцы

    Про лекарство

    Дама преклонного возраста впервые в жизни пробует виски. Сделав глоток, удивленно вскидывает брови и говорит: "Надо же, у этого напитка точно такой же вкус, как у лекарства, которое на протяжении двух десятилетий ежедневно принимал мой покойный муж".

  • В аптеке

    Какие анекдоты любят немцы

    В аптеке

    Некий господин приходит в аптеку и говорит: "Будьте добры, мне нужна ацетилсалициловая кислота". Аптекарь: "Вы имеете в виду аспирин?". Мужчина: "Абсолютно верно, никак не могу запомнить это дурацкое слово!"

  • Немец в ресторане

    Какие анекдоты любят немцы

    В ресторане

    Официант высокопарно обращается к посетителю ресторана: "Как вы нашли антрекот, господин?" Ответ: "Совершенно случайно, когда переложил овощи на край тарелки".

  • В антикварном магазине

    Какие анекдоты любят немцы

    В антикварном магазине

    Посетителю антикварного магазина понравилась одна из картин. "О, прекрасный выбор! Это один из старых голландских мастеров!" - расхваливает полотно антиквар. На лице посетителя - изумление: "Да что вы говорите! А я-то думал, что это - молоденькая девушка!"

  • Про уборщицу в банке

    Какие анекдоты любят немцы

    Про уборщицу в банке

    Уборщица обращается к директору банка: "Извините, вы не могли бы мне дать ключ от сейфа?" "Что?! Зачем он вам?!" - в изумлении спрашивает шеф. "Чтобы прибраться там, мне всякий раз приходится открывать его булавкой. Если бы вы знали, как это неудобно!" - отвечает уборщица.

    Автор: Наталия Королева


  • Про блондинку

    Какие анекдоты любят немцы

    Про блондинку

    В магазине электроники блондинка - менеджеру по продажам: "Я хочу купить этот телевизор". Ответ: "Мне очень жаль, но блондинкам мы не продаем". Назавтра в магазин является та же девушка, но с перекрашенными волосами. "Мне нужен этот телевизор", - говорит она продавцу. Он: "Блондинкам не продаем". Она: "Но как вы узнали, что я - блондинка?" Он: "Очень просто: это не телевизор, а микроволновка".

  • Немецкий анекдот про политику

    Какие анекдоты любят немцы

    Про политику

    В зале заседаний бундестага один депутат спрашивает другого: "Сколько времени уже выступает наш федеральный канцлер?" Ответ: "Примерно полчаса". Вопрос: "И о чем идет речь?" Ответ: "Об этом пока не сказано ни слова".

  • В немецком кафе

    Какие анекдоты любят немцы

    В кафе

    "Официант, мне подали холодный кофе!" Ответ: "Как хорошо, что вы мне об этом сказали: кофе глясе стоит на один евро больше! Сейчас принесу вам другой счет!"

  • Анекдот про отпуск

    Какие анекдоты любят немцы

    Про отпуск

    Диалог встретившихся на улице знакомых. "Привет, Фриц! Ты уже вернулся! Ну, как ты провел отпуск?" "Отвратительно!" "Да что ты говоришь! В чем же дело?" "В гостинице мне досталась комната под номером "100", а на дверной табличке единица отвалилась".

  • Немецкий анекдот про чиновника

    Какие анекдоты любят немцы

    Про чиновника

    Вопрос: "Какой день недели является самым тяжелым для чиновника?" Ответ: "Понедельник, потому что в этот день ему приходится отрывать не один, а два листка календаря".

  • Немецкий анекдот про лекарство

    Какие анекдоты любят немцы

    Про лекарство

    Дама преклонного возраста впервые в жизни пробует виски. Сделав глоток, удивленно вскидывает брови и говорит: "Надо же, у этого напитка точно такой же вкус, как у лекарства, которое на протяжении двух десятилетий ежедневно принимал мой покойный муж".

  • В аптеке

    Какие анекдоты любят немцы

    В аптеке

    Некий господин приходит в аптеку и говорит: "Будьте добры, мне нужна ацетилсалициловая кислота". Аптекарь: "Вы имеете в виду аспирин?". Мужчина: "Абсолютно верно, никак не могу запомнить это дурацкое слово!"

  • Немец в ресторане

    Какие анекдоты любят немцы

    В ресторане

    Официант высокопарно обращается к посетителю ресторана: "Как вы нашли антрекот, господин?" Ответ: "Совершенно случайно, когда переложил овощи на край тарелки".

  • В антикварном магазине

    Какие анекдоты любят немцы

    В антикварном магазине

    Посетителю антикварного магазина понравилась одна из картин. "О, прекрасный выбор! Это один из старых голландских мастеров!" - расхваливает полотно антиквар. На лице посетителя - изумление: "Да что вы говорите! А я-то думал, что это - молоденькая девушка!"

  • Про уборщицу в банке

    Какие анекдоты любят немцы

    Про уборщицу в банке

    Уборщица обращается к директору банка: "Извините, вы не могли бы мне дать ключ от сейфа?" "Что?! Зачем он вам?!" - в изумлении спрашивает шеф. "Чтобы прибраться там, мне всякий раз приходится открывать его булавкой. Если бы вы знали, как это неудобно!" - отвечает уборщица.

    Автор: Наталия Королева


Смотрите также:

  • Штоках (Баден-Вюртмемберг)

    Ангела Меркель на карнавале

    2001 год - Штоках

    Политическая карьера Ангелы Меркель началась около трех десятилетий назад. Постоянным персонажем карнавальной сатиры в Германии она стала в начале 2000-х годов - еще до канцлерства. Эта фотография была сделана в феврале 2001 года в баден-вюртембергском Штокахе, где на карнавальном заседании шуты обвинили Меркель в том, что она плохо руководит оппозицией, но лидер ХДС откупилась бочкой вина.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2000 и 2002 годы - Дюссельдорф

    В первое время Меркель на карнавале изображали в образах (потенциальной) жертвы своих заклятых политических... друзей. В 2000 году шуты раскрыли коварные планы баварского ХСС отправить Меркель-Жанну-д'Арк на костер. В 2002 году мечты почти осуществились, когда она уступила право выдвинуться в канцлеры баварскому премьеру Эдмунду Штойберу. Он проиграл. Канцлером остался Герхард Шредер.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2003 год - Дюссельдорф

    На этой фотографии изображен еще один (давно забытый) внутрипартийный конкурент Ангелы Меркель - тогдашний премьер-министр Гессена Роланд Кох. Г-н "Повар", а именно так переводится эта фамилия, очень бы хотел сервировать голову Меркель своим приятелям по ХДС на подносе, как точно подметили создатели этой сатирической повозки. Он явно переоценил свои способности.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2003 год - Дюссельдорф

    В этом же дюссельдорфском шествии 2003 года Ангелу Меркель можно было увидеть в таком виде и... месте. Тогдашнее "красно-зеленое" правительство под руководством Герхарда Шредера и Йошки Фишера занимало критическую позицию по поводу планов США вторгнуться в Ирак. Лидер оппозиции Меркель считала военную операцию в Ираке неизбежным шагом.

  • 2004 - Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2004 год - Дюссельдорф

    Путь Ангелы Меркель в ведомство канцлера не был устлан цветами. Она возглавила правительство ФРГ осенью 2005 года после досрочных выборов в бундестаг. За полтора года до этого, о чем свидетельствует данное произведение карнавальной сатиры и юмора, она окончательно обезвредила своих главных партийных конкурентов. Штойбера и Коха мы уже видели. Третья голова - Фридриха Мерца.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2006 год - Дюссельдорф

    Пора и важно отметить, что из всех главных карнавальных бастионов Германии самой едкой политической сатирой славится Дюссельдорф, так что фотографий из этого рейнского города будет еще много. По итогам первых месяцев канцлерства дюссельдорфские шуты представили Ангелу Меркель в образе "Lady Angie" - домины, которую немецкий Михель, то есть немцы выбрали себе сами.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2006 год - Дюссельдорф

    В 2005-2009 годах в Германии действовала так называемая "большая коалиция", созданная консервативным блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партией. Как СДПГ чувствовала себя в этой коалиции, хорошо видно на этом снимке.

  • Кельн

    Ангела Меркель на карнавале

    2006 год - Кельн

    В этом же году данная тема также нашла отражение во время карнавального шествия в Кельне, однако здесь суперженщина Меркель скрутила (так сказать, в бараний рог) не только чужих, но и своих.

  • Кельн

    Ангела Меркель на карнавале

    2007 год - Кельн

    Непростые отношения партнеров по тогдашней "большой коалиции" не оставались без карнавальных комментариев и в последующие годы. Например, здесь канцлер Ангела Меркель представлена в образе белки из "Ледникового периода", а в качестве того самого орешка использована голова тогдашнего вице-канцлера от СДПГ и министра труда Франца Мюнтеферинга.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2008 год - Дюссельдорф

    Счастливый и крепкий брак выглядит явно иначе. Таким увидели политический союз между ХДС/ХСС и СДПГ организаторы карнавального шествия в Дюссельдорфе в 2008 году, снабдив свою сатирическую композицию надписью "Еще два года" ("большой коалиции" - до новых выборов). Спиной к нам - тогдашний председатель СДПГ - Курт Бек. Ох, как много их сменилось на веку Меркель.

  • Кельн

    Ангела Меркель на карнавале

    2009 год - Кельн

    Как избавиться от проблем вроде роста государственного долга? Что насчет политическо-пластической хирургии? Посмотрите на обновленную Ангелу Меркель на кельнском карнавале 2009 года. Первоначально она вообще была изображена в костюме Евы, но накануне шествия канцлеру решили выдать купальник.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2010 год - Дюссельдорф

    Вправе ли государство приобретать краденые базы данных о швейцарских счетах, немецкие владельцы которых укрываются от уплаты налогов в Германии? Эта тема была очень актуальна в начале 2010 года. "Грехопадение канцлера" - так назвали эту повозку в Дюссельдорфе. Вместо яблока познания - жесткий диск с банковской информацией. Костюм Евы здесь, как видим, без цензуры.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2011 год - Дюссельдорф

    Помните, был на веку Ангелы Меркель такой французский президент - Николя Саркози. Как тогда прозвали этот тесный германо-французский политический тандем, можно прочитать на татуировке: "Меркози".

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2012 год - Дюссельдорф

    В начале 2010-х годов в Греции, Ирландии и Португалии обострились долговые кризисы, для борьбы с которыми в еврозоне был создан Европейский фонд финансовой стабильности, позже - Европейский стабилизационный механизм. "Euro-Rettungsschirm", то есть "Спасательный зонтик для евро" - так эти меры называли в Германии, что нашло отражение во время карнавального шествия в Дюссельдорфе в 2012 году.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2012 год - Дюссельдорф

    Второй кабинет Меркель был создан после парламентских выборов осенью 2009 года. Политический союз консервативного блока ХДС/ХСС и либеральной партии СвДП был не только тандемом по расчету, но и браком по любви, то есть желанной коалицией. Однако, находясь у власти, либералы стали сильно чахнуть и ослабли до такого уровня, что в 2013 году даже не прошли на очередных выборах в бундестаг.

  • Кельн

    Ангела Меркель на карнавале

    2013 год - Кельн

    "Ferkel" и "Merkel" ("Поросята" и "Меркель") - банальная замена первой буквы, однако карнавальный юмор живет по своим плоским законам. Голодные "поросята" Меркель из еврозоны остались за этим кадром, но на повозке они присутствовали, окрашенные в национальные цвета Италии, Испании, Греции и Португалии.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2014 год - Дюссельдорф

    Немецкое экономическое ожирение и французская экономическая дистрофия на улицах Дюссельдорфа в "бешеный понедельник" 2014 года. Сакрози, а вмести с ним - "Меркози", уже в прошлом. На этом шутовском празднике жизни пару немецкому канцлеру составил новый кавалер - месье Франсуа Олланд.

  • Кельн

    Ангела Меркель на карнавале

    2014 год - Кельн

    В соседнем Кельне во время главного карнавального шествия 2014 года Ангела Меркель предстала публике в скафандре галактического канцлера, не знающего границ пространства и времени (нахождения у власти).

  • Bildergalerie: Angela Merkel und Karneval (picture-alliance/dpa/M. Gerten)

    Ангела Меркель на карнавале

    2015 год - Кельн

    Непростые германо-греческие отношения во время греческого экономического кризиса неоднократно становились темой карнавальной сатиры. Здесь только что избранный премьер-министр Алексис Ципрас, вспомнивший уроки тактики легендарного Одиссея, метит в глаз немецкому циклопу - правда, из пращи или рогатки, а не как в оригинале, где был использован обожженный кол.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2016 год - Дюссельдорф

    Ангела Меркель несет на себе крест гуманной политики в отношении беженцев, за что оголтелые соратники из братского и баварского Христианско-социального союза (ХСС) вполне "по-христиански" готовы канцлера распять.

  • Дюссельдорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2016 год - Дюссельдорф

    Одной сатирической повозкой на эту тему в Дюссельдорфе в 2016 году не ограничились. Здесь Меркель захлестнула волна беженцев, но канцлер сохраняет невозмутимое спокойствие, демонстрируя всему миру свой фирменный "треугольник власти", он же - "ромб Меркель", он же - Merkel-Raute.

  • Дюссельдоорф

    Ангела Меркель на карнавале

    2018 год - Дюссельдоорф

    Почти двенадцать сотен кораблей перечисляется в знаменитом списке плавсредств из "Илиады" Гомера - том самом, который Осип Мандельштам "прочел до середины". Список политических партнеров, съеденных Черной-вдовой-Меркель за долгие годы партийной и канцлерской карьеры, конечно, меньше, но в качестве средства от бессонницы он тоже волне сгодится.

  • Майнц

    Ангела Меркель на карнавале

    2018 год - Майнц

    "Последняя в своем роде" - такой надписью снабдили эту повозку организаторы карнавального шествия в Майнце в феврале 2018 года. Осенью 2017 года блок ХДС/ХСС вновь набрал больше всего голосов на выборах в бундестаг, однако переговоры о создании правительственной коалиции затянулись до... карнавала. 14 марта 2018 года Меркель в четвертый раз принесла присягу в качестве федерального канцлера.

  • Берлин

    Ангела Меркель на карнавале

    2019 год - Берлин

    Еще во время переговоров о создании своей четвертой коалиции она заявила, что это канцлерство станет последним. Подводить политические итоги эпохи Меркель пока рано, но сатирическая ретроспектива уже вполне уместна. Начали мы с карнавальной фотографии реальной Меркель в 2001 году. Закончим нынешним приемом для карнавальных принцев, принцесс и прочих действующих лиц в ведомстве канцлера в Берлине.

    Автор: Максим Нелюбин


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Контекст

Как в Германии смеются над Ангелой Меркель. Ретроспектива в фотографиях

Ангела Меркель с незапамятных времен служит мишенью карнавальной сатиры. Иногда - сатиры едкой, иногда - плоской. Посмотрим, как немецкие шуты насмехаются над своим канцлером. (01.03.2019)  

Немецкий юмор: первоапрельские шутки из Германии

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Заставь начальника смеяться, он и производительность повысит

Оказывается, у компаний есть неисчерпаемый ресурс: смех. В Германии даже работает Институт юмора. Здесь обучают кадры умению шутить… над собой, коллегами и проблемами. (01.04.2014)  

Немецкие блогеры насмехаются над Меркель

Шпионаж за гражданами Германии - пожалуйста! Прослушка канцлера - как они посмели? Реакция канцлера, узнавшей, что ее, возможно, прослушивало АНБ, вызвала сарказм и иронию в Сети. (25.10.2013)  

"Университет смеха", или Мюнхен шуткам верит

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Ежегодно в первое воскресенье мая отмечается Всемирный день смеха. В 2017 году он приходится на 7 мая. А над чем смеются немцы? На ваш суд - подборка популярных немецких анекдотов. (05.05.2017)  

Ангела Меркель на карнавале

Ангела Меркель с незапамятных времен служит мишенью карнавальной сатиры. Иногда - сатиры едкой, иногда - плоской. (01.03.2019)  

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