Над чем смеются немцы: 10 анекдотов из Германии

Какие анекдоты любят немцы

Про блондинку

В магазине электроники блондинка - менеджеру по продажам: "Я хочу купить этот телевизор". Ответ: "Мне очень жаль, но блондинкам мы не продаем". Назавтра в магазин является та же девушка, но с перекрашенными волосами. "Мне нужен этот телевизор", - говорит она продавцу. Он: "Блондинкам не продаем". Она: "Но как вы узнали, что я - блондинка?" Он: "Очень просто: это не телевизор, а микроволновка".