Над чем смеются немцы: 10 анекдотов из Германии

1 апреля - День смеха. На ваш суд - подборка популярных немецких анекдотов.
Смотрите также:
_____________
Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp
Ангела Меркель с незапамятных времен служит мишенью карнавальной сатиры. Иногда - сатиры едкой, иногда - плоской. Посмотрим, как немецкие шуты насмехаются над своим канцлером. (01.03.2019)
Немцы любят 1 апреля почти так же, как карнавал, и с удовольствием подшучивают в этот день над друзьями, членами семьи и коллегами. (01.04.2016)
Оказывается, у компаний есть неисчерпаемый ресурс: смех. В Германии даже работает Институт юмора. Здесь обучают кадры умению шутить… над собой, коллегами и проблемами. (01.04.2014)
Шпионаж за гражданами Германии - пожалуйста! Прослушка канцлера - как они посмели? Реакция канцлера, узнавшей, что ее, возможно, прослушивало АНБ, вызвала сарказм и иронию в Сети. (25.10.2013)