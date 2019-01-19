Над зимними Альпами - на воздушном шаре (фото)

Зачем переходить через Альпы, если над ними можно полетать?
20.01.2019, Швангау • Семь воздушных шаров в небе над Альпами. Такую картину можно было наблюдать на днях в баварском регионе Швангау - том самом в котором расположен знаменитый замок Нойшванштайн.
Январские кадры из Германии
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