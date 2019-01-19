 Над зимними Альпами - на воздушном шаре (фото) | Кадр дня | DW | 20.01.2019

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Кадр за кадром

Над зимними Альпами - на воздушном шаре (фото)

Зачем переходить через Альпы, если над ними можно полетать?

Бавария

20.01.2019, Швангау • Семь воздушных шаров в небе над Альпами. Такую картину можно было наблюдать на днях в баварском регионе Швангау - том самом в котором расположен знаменитый замок Нойшванштайн.

Январские кадры из Германии

  • Мюнхен

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Первый в Германии транзистор

    17.01.2019, Мюнхен • Этот будущий экспонат Немецкого музея достижений естественных наук и техники Мюнхене много десятилетий пролежал дома у одного сотрудника концерна Siemens - забытый в спичечной коробке. Перед нами - один из первых в мире транзисторов начала 1950-х годов и образец первой модели транзисторов на немецком рынке. Теперь он станет частью здешней постоянной экспозиции.

  • Вальберг

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Бавария после снегопадов

    17.01.2019, Роттах-Эгерн • Эта фотография была сделана в предгорьях Баварских Альп около озера Тегернзе в первый солнечный день после продолжительных снегопадов. До этой часовни Святого Креста (Wallberg-Kapelle Heilig Kreuz ) на горе Вальберг можно подняться на канатной дороге.

  • Зиндельфинген

    Кадр за кадром - Январь 2019

    "Лунное письмо"

    16.01.2019, Зиндельфинген • Это письмо побывало на Луне в 1971 году. Астронавты миссии Аполлон-15 провезли его контрабандным способом - руководство о целой сотне таких конвертов ничего не знало. 17 - 20 января его смогут увидеть посетители антикварной ярмарки "Antik und Kunst" в баден-вюртембергском Зиндельфингене. В марте оно будет выставлено на аукционе. Стартовая цена - 22 тысячи евро.

  • Кассель

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Зимняя калина

    16.01.2019, Кассель • Немцы называют этот кустарник, который сейчас можно увидеть здесь цветущим в парках, зимней калиной - Winterschneeball. Гибрид был выведен в 1930-х годах в Северном Уэльсе, а позже получил распространение по всей Европе в качестве декоративного растения. В некоторых местах начинает цвести уже осенью и продолжает в зимние месяцы, радуя глаз в это серое время года.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Последний писк берлинской моды

    15.01.2019, Берлин • В немецкой столице проходит традиционная Неделя моды - Berlin Fashion Week. Этот плащ с изображением американского президента Дональда Трампа можно было увидеть на показе "Neo.Fashion", в котором приняли участие молодые студенты-дизайнеры.

  • Ганновер

    Кадр за кадром - Январь 2019

    В Германии ввели секционный контроль

    14.01.2019, Ганновер • Новинка на немецких дорогах. В Германии ввели первую систему секционного контроля скорости. Она фиксирует номерные знаки в начале и конце определенного отрезка, затем вычисляет среднюю скорость на данном участке и в случае нарушения скоростного режима делает снимок для дальнейшей идентификации водителя. Система установлена на федеральном шоссе Б6 (B6) под Ганновером.

  • Вупперталь

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Зоопарк расстается с белыми медведями

    13.01.2019, Вупперталь • Этот зоопарк был основан в 1881 году и входит в число наиболее популярных в Германии. Особые любимцы публики - белые медведи, но сейчас в Вуппертале решили от них отказаться. Вольер не соответствует современным требованиям, а на модернизацию потребовалось бы выделить миллионы евро. Медведи переедут в другие зоопарки. Освободившуюся площадь отдадут морским львам.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Эльбской филармонии - два года

    12.01.2019, Гамбург • Эльбскую филармонию открыли два года назад. За это время на смотровой площадке в этом комплексе побывало 8,5 млн человек - до 16 тыс. ежедневно. Новый символ города вошел в число самых посещаемых архитектурных достопримечательностей Германии, первое место среди которых занимает Кельнский собор - до 30 тыс. посетителей ежедневно. На концертах побывало 1,76 млн человек.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Январь 2019

    День немецкого яблока

    11.01.2019, Гамбург • Яблоки в Германии в особой рекламе не нуждаются - ни отечественные, ни импортные. В рейтинге популярности фруктов они занимают здесь первое место - 23,5 кг на каждого жителя ежегодно. Десять лет назад даже придумали праздник - День немецкого яблока, отмечаемый 11 января. На этот раз организаторы акции решили, в частности, раздать 30 тысяч яблок в скоростных поездах ICE.

  • Броккен

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Поезд под снегом

    10.01.2019, Броккен • Каждый год узкоколейной дорогой на гору Броккен в Гарце пользуется около 650 тысяч туристов. В среду, 9 января, состав попал в снежную бурю и застрял недалеко от конечной остановки. Пассажирам пришлось ждать около четырех часов. Полностью откопать все вагоны в этот день не удалось, поэтому обратно туристов доставили на автобусах.

  • Штольберг

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Пробки из-за снегопада

    09.01.2019, Штольберг • В ночь на среду, 9 января, сильный снегопад парализовал движение во многих регионах Германии. В отдельных районах Саксонии выпало около 40 сантиметров снега. На юге Баварии и Баден-Вюртемберга из-за непогоды также введен красный уровень опасности. Синоптики предупреждают о морозах и гололеде в конце недели.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Новости из берлоги

    08.01.2019, Берлин • Этот белый медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде в начале декабря. За малышом следит вся Германия - пока за ним можно наблюдать только при помощи камеры, установленной в вольере. Восьмого января детеныш впервые открыл глаза. В начале февраля работники зоопарка проведут первый медосмотр в его жизни.

  • Вайденталь

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Чемпионат по метанию елок

    07.01.2019, Вайденталь • Каждый год в Рейнланд-Пфальце после праздников проводят троеборье по метанию рождественских елок. Мужчины и женщины соревнуются в трех дисциплинах: бросании деревьев в высоту, а также метании на дальность двумя способами, напоминающими метание молота и копья. Допинг на этих состязаниях разрешен - многие участники разогреваются при помощи глинтвейна.

  • Трир

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Как колядуют в Германии

    06.01.2019, Трир • День трех святых королей (Heilige Drei Könige) отмечается по всей Германии 6 января. Тысячи детей (Sternsinger), одетых в костюмы евангельских королей Каспара, Бальтазара и Мельхиора, ходят по домам, поют песни и собирают деньги на благотворительные нужды. Мощи трех волхвов, принесших младенцу Иисусу дары на Рождество, хранятся в Кельнском соборе.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Елки для зоопарка

    05.01.2019, Берлин • Каждый год в зоопарки Германии привозят ели, которые не успели распродать перед Рождеством. Для многих животных они - настоящий деликатес. Эта фотография была сделана в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде.

  • Эрфурт

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Пятидневный носорог

    03.01.2019, Эрфурт • В Тюрингском зоопарке пополнение: в субботу, 29 декабря здесь родился носорог. Для посетителей вход в павильон открыли через пять дней. Публику просят разговаривать тихо и не пользоваться вспышками.

  • Штральзунд

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Затишье перед бурей

    02.01.2019, Штральзунд • На севере Германии год начался со шторма. В городах на побережье Балтийского и Северного морей ожидаются ураганный ветер и наводнение. Из-за непогоды даже пришлось отменить традиционный новогодний заплыв на острове Зюльт.

  • Бургхаузен

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Самый длинный замок Европы

    01.01.2019, Бургхаузен • Замок Бургхаузен в Баварии на границе с Австрией - бывшая резиденция рода Виттельсбахов. Протяженность его оборонительных сооружений составляет более одного километра. Он считается самым длинным замковым комплексом в Европе. Первое упоминание об укреплении на этом месте датировано 1025 годом.


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  • Любек

    Немецкие ландшафты - 2018

    Январский снег на родине марципана

    20.01.2018 • Голштинские ворота - главный символ Любека. Этот город был столицей Ганзейского союза и является родиной марципана. Согласно легенде, рецепт придумали в голодном 1407 году. Когда запасы продуктов в городе почти подошли к концу, кто-то решил истолочь остававшийся еще миндаль, добавить сахар, смешать, а потом из получившейся массы вылепить небольшие хлебцы, чтобы раздать их бедным.

  • Майсен

    Немецкие ландшафты - 2018

    Родина европейского фарфора

    20.02.2018 • Саксонский город Майсен (он же - Мейсен), расположенный на Эльбе недалеко от Дрездена, является родиной европейского твердого фарфора. В 1708 году здесь удалось разгадать его рецепт, до этого известный лишь китайцам. Так этот город выглядел в один из февральских вечеров.

  • Кельн

    Немецкие ландшафты - 2018

    Рассвет над Кельнским собором

    2102.2018 • Раннее февральское утро в Кельне. Кельнский собор был занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году. Это самая посещаемая архитектурная достопримечательность Германии. Высота башен готического храма - 157 метров.

  • Бранденбург

    Немецкие ландшафты - 2018

    "Бжегские гуси"

    04.03.2018 • Круглые льдины с такими "взъерошенными" краями вновь можно было увидеть в начале марта в нижнем течении Одера. Их называют здесь "бжегскими гусями" (нем. Brieger Gänse). Название возникло в польском городе Бжег (нем. Brieg) и позже получило распространение во всем регионе.

  • Рюген

    Немецкие ландшафты - 2018

    Ледяное искусство

    19.03.2018 • Эта фотография была сделана в середине марта на немецком острове Рюген, куда после оттепели вновь на время вернулась зима. Рюген - крупнейший по площади немецкий остров и один из самых популярных морских курортов Германии.

  • Шпревальд

    Немецкие ландшафты - 2018

    Немецкие гондольеры

    26.03.2018 • Бранденбургский регион Шпревальд называют "Немецкой Венецией". Так здешние лодочники отпраздновали начало нового туристического сезона. Прогулка на одной из таких лодок-плоскодонок по здешним каналам является обязательной частью туристической программы.

  • Морицбург

    Немецкие ландшафты - 2018

    Весенний Морицбург

    14.04.2018 • Популярную сказку "Три орешка для Золушки" снимали здесь зимой 1972 года, а так окрестности саксонского замка на воде Морицбург выглядели в один из апрельских дней. Нынешний вид он приобрел в эпоху барокко в начале XVIII века. Использовался в качестве загородной резиденции саксонских курфюрстов. Сейчас этот дворцово-парковый комплекс ежегодно посещает около миллиона человек.

  • Бонн

    Немецкие ландшафты - 2018

    Сакура в Бонне

    16.04.2018 • Сакура считается одним из символов Страны восходящего солнца. Однако немцам не надо так далеко ездить, чтобы посмотреть на цветение этих деревьев. Немецкой столицей японской вишни считается Бонн. В середине 1980-х годов здесь засадили сакурами целые улицы. Во время цветения посмотреть на эту красоту сюда приезжают туристы со всего мира.

  • Ландсхут

    Немецкие ландшафты - 2018

    Один мак в поле не воин

    21.05.2018 • Море цветущих красных маков в солнечный майский день около баварского города Ландсхут.

  • Премниц

    Немецкие ландшафты - 2018

    Бранденбургские молнии

    28.05.2018 • В конце мая во многих регионах Германии прогремели сильные грозы. Эта фотография была сделана около бранденбургского Премница.

  • Фалькенхаген

    Немецкие ландшафты - 2018

    Озеро в форме сердца

    29.05.2018 • На этой майской фотографии из Германии - озеро Бургзе в бранденбургском Фалькенхагене, имеющее форму сердца, заполненного водой.

  • Ахен

    Немецкие ландшафты - 2018

    40 лет в списке Всемирного наследия

    01.06.2018 • История этого храма, возведенного при Карле Великом, насчитывает уже более двенадцати столетий. Сорок лет назад, в 1978 году, Ахенский собор стал первым немецким памятником в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Шверин

    Немецкие ландшафты - 2018

    Шверинский замок

    15.06.2018 • В столице Мекленбурга-Передней Помераним прошел традиционный праздник - день открытых дверей в Шверинском замке. Замок был возведен в столице тогдашнего великого герцогства Мекленбург-Шверин в середине XIX века в качестве резиденции главы Мекленбургского дома. Сейчас в нем работает земельный парламент - ландтаг.

  • Фюссен

    Немецкие ландшафты - 2018

    Туманный рассвет в Королевском уголке

    15.06.2018 • Королевский уголок (Königswinkel) - так называют местность в альпийских предгорьях Баварии около Фюссена, где расположены замки короля Людвига II Нойшванштайн и Хоэншвангау. Эта фотография была сделана здесь одним ранним утром в середине июня.

  • Галле

    Немецкие ландшафты - 2018

    Очень красивая новая станция

    30.06.2018 • Эта фотография была сделана в городе Галле (Саксония-Анхальт), где завершили строительство новой сортировочной станции. На проект было потрачено 146 миллионов евро. Станция рассчитана на 2400 вагонов в сутки. Общая протяженность путей этой сортировочной станции превышает сорок километров. Для ночного освещения здесь установлено 650 фонарных столбов со светодиодными лампами.

  • Кельн

    Немецкие ландшафты - 2018

    Летняя жара - 2018

    17.07.2018 • Эта фотография была сделана в Кельне на Рейнском бульваре в знойный 30-градусный полдень. Обычно летом здесь многолюдно, но не в такую жару. Этот пешеходный бульвар был открыт в 2015 году. На строительство новой городской достопримечательности было потрачено более 25 миллионов евро.

  • Шлезвиг-Гольштейн

    Немецкие ландшафты - 2018

    Засохшие поля. Вид из космоса

    09.08.2018 • Так в начале августа выглядели из космоса поля вокруг столицы северогерманской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн - города Киля. Только в одной этой немецкой земле убытки сельского хозяйства от нынешней засухи оцениваются в 400 миллионов евро.

  • Замок Гогенцоллерн

    Немецкие ландшафты - 2018

    Замок Гогенцоллерн

    20.08.2018 • Восход солнца над родовым замком германских кайзеров. Замок Гогенцоллерн (Баден-Вюртемберг) до сих пор принадлежит потомкам последнего императора Германии - Вильгельма II, отрекшегося от престола в 1918 году после Ноябрьской революции. Первое письменное упоминание замка датировано 1267 годом. Ежегодно эту достопримечательность посещает около 340 тысяч туристов.

  • Маяк в Вестерхефере

    Немецкие ландшафты - 2018

    Маяк в Вестерхефере

    21.08.2018 • Вестерхеферский маяк (Leuchtturm Westerheversand) построили в Шлезвиг-Гольштейне на побережье Северного моря в 1906 году. Он считается одним из самых красивых в Германии.

  • Франкфурт-на-Майне

    Немецкие ландшафты - 2018

    Время осенних крокусов

    14.09.2018 • Они очень похожи на крокусы, но их время приходит не весной, а в конце лета. Фотография этого осеннего безвременника (нем. Herbstzeitlose) была сделана во Франкфурте-на-Майне.

  • Баден-Вюртемберг

    Немецкие ландшафты - 2018

    Розовый туман

    20.09.2018 • Эта фотография сделана в Баден-Вюртемберге незадолго до восхода солнца около озера Федерзе, над которым возвышается барочная церковь Вознесения Девы Марии.

  • Штайнхудер Мер

    Немецкие ландшафты - 2018

    Раскинулось море широко

    16.10.2018 • Озеро Штайнхудер Мер площадью почти в тридцать квадратных километров не случайно по-немецки называют морем. Оно является крупнейшим в северо-западной Германии. В 1974 году здесь, в Нижней Саксонии, был создан парк - один из доброй сотни природных парков в Германии. Такие закаты на озере можно наблюдать в нынешнем октябре.

  • Любек

    Немецкие ландшафты - 2018

    Осенний Любек

    30.10.2018 • Ганзейский город Любек был основан 875 лет назад - в 1143 году - на впадающей в Балтийское море реке Траве и со всех сторон окружен водой, как хорошо видно на этой фотографии. Именно такие стратегические места предпочитали ганзейские купцы. По воде они не только перевозили свои товары. Она также служила преградой на пути врагов в случае войн и конфликтов.

  • Ямлиц

    Немецкие ландшафты - 2018

    Бранденбургские березки

    31.10.2018 • Березы в пустоши около бранденбургского Ямлица. На протяжении нескольких десятилетий здесь располагался военный полигон. Сейчас эта пустошь является частью природного парка Шлаубеталь, созданного в 1995 году.

  • Большой Фельдберг

    Немецкие ландшафты - 2018

    Франкфурт в тумане

    08.11.2018 • Раннее ноябрьское утро на вершине горы Большой Фельдберг (879 м) - самой высокой точке горного массива Таунус, расположенной примерно в 30 километрах от Франкфурта-на-Майне. Этим утром из тумана выглядывали лишь верхушки самых высоких здешних банковских небоскребов и телевышки.

  • Замок Мариенбург

    Немецкие ландшафты - 2018

    Замок Мариенбург

    03.12.2018 • Неоготический замок Мариенбург считается своего рода нижнесаксонским "Нойшванштайном". Он был возведен в середине XIX века для последнего царствовавшего короля Ганновера Георга V. До сих пор находился в собственности рода Вельфов. Сейчас замок нуждается в ремонте стоимостью в 27 млн евро, поэтому нынешний глава рода принял решение продать его Нижней Саксонии за один евро.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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