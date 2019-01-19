Над зимними Альпами - на воздушном шаре (фото)

Немецкие ландшафты - 2018

Осенний Любек

30.10.2018 • Ганзейский город Любек был основан 875 лет назад - в 1143 году - на впадающей в Балтийское море реке Траве и со всех сторон окружен водой, как хорошо видно на этой фотографии. Именно такие стратегические места предпочитали ганзейские купцы. По воде они не только перевозили свои товары. Она также служила преградой на пути врагов в случае войн и конфликтов.