Над Германией - на воздушном шаре (фото)

Один из крупнейших в Европе фестивалей воздушных шаров прошел в первые выходные сентября в немецком Варштайне.
В варштайнском международном фестивале Montgolfiade, посвященном братьям-изобретателям Монгольфье, в этом году приняло участие почти 230 воздушных шаров. По данным организаторов, его посетило около 28 тысяч зрителей. Фестиваль проводится с 1986 года по инициативе здешней крупной пивоваренной компании.
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В городе Пфорцхайме на юге Германии проходят соревнования Международного кубка по воздухоплаванию. Впервые зрители смогут увидеть два ночных представления с подсветкой и музыкальным сопровождением.
Этот воздушный шар впервые поднялся в небо более 25 лет назад, после воссоединения Германии.
Есть профессии из разряда хобби. Например - пилот воздушного шара. Им становятся, как правило, только по любви. Полетели?