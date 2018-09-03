Над Германией - на воздушном шаре (фото)

В варштайнском международном фестивале Montgolfiade, посвященном братьям-изобретателям Монгольфье, в этом году приняло участие почти 230 воздушных шаров. По данным организаторов, его посетило около 28 тысяч зрителей. Фестиваль проводится с 1986 года по инициативе здешней крупной пивоваренной компании.

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От первого "Цеппелина" до последнего "Гинденбурга"



История дирижаблей Первый полет последнего дирижабля Дирижабль "Гинденбург" ("Hindenburg") был настоящим гигантом неба. 4 марта 1936 года, то есть ровно 80 лет назад, он впервые поднялся в воздух. Однако всего через год и два месяца его очередной полет закончился трагедией, положившей точку в развитии этого вида пассажирского транспорта.

История дирижаблей Граф Фердинанд фон Цеппелин Решающую роль в появлении дирижаблей над Европой и другими континентами сыграл граф Фердинанд фон Цеппелин. Именно он еще в конце XIX века запатентовал идею строительства управляемого воздушного корабля, состоящего из нескольких последовательно соединенных частей, своего рода летающего состава - небесного поезда. Эта идея никогда не была реализована, но она стала важным импульсом.

История дирижаблей Премьера Испытания прототипа "Zeppelin" LZ 1 состоялись 2 июля 1900 года на Боденском озере, однако не вызвали интереса инвесторов. Посмотреть на это чудо техники тогда собралось около 12 тысяч зрителей. Длина первого дирижабля составляла 128 метров, а общий вес конструкции достигал 13 тонн. Он поднялся в воздух в восемь часов вечера. Первый полет продолжался меньше двадцати минут.

История дирижаблей Пассажирские рейсы Дирижабли LZ 2 (1905) и LZ 3 (1906) чуть было не стали последними. Во время аварийных посадок оба получили повреждения. Проект оказался под угрозой, но после крушения LZ 4 случилось чудо. Цеппелину стали поступать пожертвования на дальнейшие разработки. В 1909 году его воздушные корабли уже перевозили пассажиров. Этот снимок дирижабля LZ 11 был сделан в 1912 году на немецком острове Зюльт.

История дирижаблей Арктическая экспедиция В 1920-е годы дело, начатое графом Цеппелином (1838-1917), находит все больше последователей. Дирижабли продолжали покорять мир. В 1926 году воздушный корабль "Norge" впервые достиг Северного полюса. На его борту находились норвежский путешественник Руаль Амундсен и конструктор этого дирижабля, итальянец Умберто Нобиле. Первого принято называть легендарным, второго - гениальным.

История дирижаблей "Воздушные сигары" Одним из ближайших сотрудников графа Цеппелина был Хуго Эккенер (Hugo Eckener). Свое сотрудничество они начали в 1905 году. Эккенер был убежден, что дирижабли ожидает большое коммерческое будущее. Он верил в то, что "воздушные сигары", как их называли, будут выполнять рейсы над всеми морями и по всему миру.

История дирижаблей 132 километра в час Во время Первой мировой войны воздушные корабли использовались для атак на позиции противника и в разведывательных целях. После войны на верфях вновь приступили к производству пассажирских кабин для гражданских дирижаблей. LZ 120 "Боденское озеро" ("Bodensee") принадлежал к самым быстрым из них: он развивал скорость до 132 км/ч. В 1919 году он выполнял рейсы между Фридрихсхафеном и Берлином.

История дирижаблей Над Атлантикой В начале 20-х годов прошлого века свои дирижабли начали разрабатывать в США, но испытательные полеты заканчивались неудачами. Хуго Эккенер увидел в этом шанс. В октябре 1924 года он совершил перелет через океан в Нью-Йорк. LZ 126 потребовалось для этого немногим более 80 часов. Немецкий воздушный корабль произвел в Америке настоящий фурор, а среди его поклонников оказался даже президент США.

История дирижаблей Кругосветное путешествие 7 августа 1929 года началось первое и единственное в истории дирижаблестроения кругосветное путешествие на таком воздушном судне. В него отправился дирижабль LZ 127, названный в честь Фердинанда фон Цеппелина по случаю его 90-летия. Сам изобретатель до этого момента не дожил. Он скончался в 1917 году.

История дирижаблей Из Нью-Йорка в Нью-Йорк Отправной точкой кругосветного путешествия стал Лейкхёрст под Нью-Йорком. Далее "Граф Цеппелин" проследовал в немецкий город Фридрихсхафен на Боденском озере, то есть на родину первых дирижаблей, где была сделана эта фотография. Затем он посетил Берлин, Токио и через Лос-Анджелес вернулся в Лейкхёрст.

История дирижаблей Трансатлантическое сообщение В 1930 году было налажено регулярное трансатлантическое сообщение. Пришедшие через несколько лет к власти национал-социалисты рассматривали дирижабли в качестве носителей своей пропаганды. На них появилась свастика. 4-го марта 1936 года был введен в эксплуатацию LZ 129 ''Гинденбург'' ("Hindenburg"), названный именем рейхсрезидента Пауля фон Гинденбурга, назначившего Гитлера рейхсканцлером.

История дирижаблей Гигант неба Дирижабль ''Гинденбург'' был и остается самым большим в истории воздушным кораблем. По размерам он в четыре раза превышал современный американский Boeing 747. Два этажа, 72 пассажира, ресторан, салоны... На борту даже имелся рояль с корпусом из алюминия. На фото - ангар для "Гинденбурга" в Лейкхёрсте

История дирижаблей Катастрофа "Гинденбург" должен был совершать воздушные круизы между Германией и США, а также в Рио-де-Жанейро, но трагедия 6 мая 1937 года поставила точку и на этих планах, и на развитии дирижаблестроения. В этот день при посадке в Лейкхёрсте под Нью-Йорком на борту произошел взрыв. Вспыхнул пожар.

История дирижаблей Крушение Все произошло очень быстро. Гигантский воздушный лайнер обрушился на землю. Заполненные легко воспламеняющимся водородом емкости "Гинденбурга" взрывались одна за другой. Дирижабль был рассчитан на использование безопасного гелия, но поставки этого газа из США в нацистскую Германию были прекращены.

История дирижаблей Выжившие Всего через несколько минут от корабля остался лишь каркас. Кажется чудом, но почти две трети из 92 человек, находившихся на борту, смогли спастись из этого огненного ада.

История дирижаблей После катастрофы Расследование причин катастрофы не привело к однозначному ответу. Версии есть самые разные: от грозы у места посадки до взрыва бомбы. Последний вариант использовался для написания киносценариев про эту катастрофу, после которой от использования дирижаблей для перевозки пассажиров было решено отказаться. Автор: Максим Нелюбин



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