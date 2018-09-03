 Над Германией - на воздушном шаре (фото) | Кадр дня | DW | 03.09.2018

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Кадр за кадром

Над Германией - на воздушном шаре (фото)

Один из крупнейших в Европе фестивалей воздушных шаров прошел в первые выходные сентября в немецком Варштайне.

Варштайн

В варштайнском международном фестивале Montgolfiade, посвященном братьям-изобретателям Монгольфье, в этом году приняло участие почти 230 воздушных шаров. По данным организаторов, его посетило около 28 тысяч зрителей. Фестиваль проводится с 1986 года по инициативе здешней крупной пивоваренной компании.

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От первого "Цеппелина" до последнего "Гинденбурга"

  • Франкфурт-на-Майне, 1937 год

    История дирижаблей

    Первый полет последнего дирижабля

    Дирижабль "Гинденбург" ("Hindenburg") был настоящим гигантом неба. 4 марта 1936 года, то есть ровно 80 лет назад, он впервые поднялся в воздух. Однако всего через год и два месяца его очередной полет закончился трагедией, положившей точку в развитии этого вида пассажирского транспорта.

  • Граф Фердинанд фон Цеппелин

    История дирижаблей

    Граф Фердинанд фон Цеппелин

    Решающую роль в появлении дирижаблей над Европой и другими континентами сыграл граф Фердинанд фон Цеппелин. Именно он еще в конце XIX века запатентовал идею строительства управляемого воздушного корабля, состоящего из нескольких последовательно соединенных частей, своего рода летающего состава - небесного поезда. Эта идея никогда не была реализована, но она стала важным импульсом.

  • LZ 1

    История дирижаблей

    Премьера

    Испытания прототипа "Zeppelin" LZ 1 состоялись 2 июля 1900 года на Боденском озере, однако не вызвали интереса инвесторов. Посмотреть на это чудо техники тогда собралось около 12 тысяч зрителей. Длина первого дирижабля составляла 128 метров, а общий вес конструкции достигал 13 тонн. Он поднялся в воздух в восемь часов вечера. Первый полет продолжался меньше двадцати минут.

  • Зюльт

    История дирижаблей

    Пассажирские рейсы

    Дирижабли LZ 2 (1905) и LZ 3 (1906) чуть было не стали последними. Во время аварийных посадок оба получили повреждения. Проект оказался под угрозой, но после крушения LZ 4 случилось чудо. Цеппелину стали поступать пожертвования на дальнейшие разработки. В 1909 году его воздушные корабли уже перевозили пассажиров. Этот снимок дирижабля LZ 11 был сделан в 1912 году на немецком острове Зюльт.

  • Воздушный корабль Norge

    История дирижаблей

    Арктическая экспедиция

    В 1920-е годы дело, начатое графом Цеппелином (1838-1917), находит все больше последователей. Дирижабли продолжали покорять мир. В 1926 году воздушный корабль "Norge" впервые достиг Северного полюса. На его борту находились норвежский путешественник Руаль Амундсен и конструктор этого дирижабля, итальянец Умберто Нобиле. Первого принято называть легендарным, второго - гениальным.

  • Хуго Эккенер

    История дирижаблей

    "Воздушные сигары"

    Одним из ближайших сотрудников графа Цеппелина был Хуго Эккенер (Hugo Eckener). Свое сотрудничество они начали в 1905 году. Эккенер был убежден, что дирижабли ожидает большое коммерческое будущее. Он верил в то, что "воздушные сигары", как их называли, будут выполнять рейсы над всеми морями и по всему миру.

  • Машинные гондолы для LZ127

    История дирижаблей

    132 километра в час

    Во время Первой мировой войны воздушные корабли использовались для атак на позиции противника и в разведывательных целях. После войны на верфях вновь приступили к производству пассажирских кабин для гражданских дирижаблей. LZ 120 "Боденское озеро" ("Bodensee") принадлежал к самым быстрым из них: он развивал скорость до 132 км/ч. В 1919 году он выполнял рейсы между Фридрихсхафеном и Берлином.

  • LZ 126 над Нью-Йорком

    История дирижаблей

    Над Атлантикой

    В начале 20-х годов прошлого века свои дирижабли начали разрабатывать в США, но испытательные полеты заканчивались неудачами. Хуго Эккенер увидел в этом шанс. В октябре 1924 года он совершил перелет через океан в Нью-Йорк. LZ 126 потребовалось для этого немногим более 80 часов. Немецкий воздушный корабль произвел в Америке настоящий фурор, а среди его поклонников оказался даже президент США.

  • Салон Графа Цеппелина

    История дирижаблей

    Кругосветное путешествие

    7 августа 1929 года началось первое и единственное в истории дирижаблестроения кругосветное путешествие на таком воздушном судне. В него отправился дирижабль LZ 127, названный в честь Фердинанда фон Цеппелина по случаю его 90-летия. Сам изобретатель до этого момента не дожил. Он скончался в 1917 году.

  • LZ 127 над Фридрихсхафеном

    История дирижаблей

    Из Нью-Йорка в Нью-Йорк

    Отправной точкой кругосветного путешествия стал Лейкхёрст под Нью-Йорком. Далее "Граф Цеппелин" проследовал в немецкий город Фридрихсхафен на Боденском озере, то есть на родину первых дирижаблей, где была сделана эта фотография. Затем он посетил Берлин, Токио и через Лос-Анджелес вернулся в Лейкхёрст.

  • LZ 129 ''Гинденбург''

    История дирижаблей

    Трансатлантическое сообщение

    В 1930 году было налажено регулярное трансатлантическое сообщение. Пришедшие через несколько лет к власти национал-социалисты рассматривали дирижабли в качестве носителей своей пропаганды. На них появилась свастика. 4-го марта 1936 года был введен в эксплуатацию LZ 129 ''Гинденбург'' ("Hindenburg"), названный именем рейхсрезидента Пауля фон Гинденбурга, назначившего Гитлера рейхсканцлером.

  • Ангар для Гинденбурга в Лейкхёрсте

    История дирижаблей

    Гигант неба

    Дирижабль ''Гинденбург'' был и остается самым большим в истории воздушным кораблем. По размерам он в четыре раза превышал современный американский Boeing 747. Два этажа, 72 пассажира, ресторан, салоны... На борту даже имелся рояль с корпусом из алюминия. На фото - ангар для "Гинденбурга" в Лейкхёрсте

  • 6 мая 1937 года

    История дирижаблей

    Катастрофа

    "Гинденбург" должен был совершать воздушные круизы между Германией и США, а также в Рио-де-Жанейро, но трагедия 6 мая 1937 года поставила точку и на этих планах, и на развитии дирижаблестроения. В этот день при посадке в Лейкхёрсте под Нью-Йорком на борту произошел взрыв. Вспыхнул пожар.

  • 6 мая 1937 года

    История дирижаблей

    Крушение

    Все произошло очень быстро. Гигантский воздушный лайнер обрушился на землю. Заполненные легко воспламеняющимся водородом емкости "Гинденбурга" взрывались одна за другой. Дирижабль был рассчитан на использование безопасного гелия, но поставки этого газа из США в нацистскую Германию были прекращены.

  • 6 мая 1937 года

    История дирижаблей

    Выжившие

    Всего через несколько минут от корабля остался лишь каркас. Кажется чудом, но почти две трети из 92 человек, находившихся на борту, смогли спастись из этого огненного ада.

  • 6 мая 1937 года

    История дирижаблей

    После катастрофы

    Расследование причин катастрофы не привело к однозначному ответу. Версии есть самые разные: от грозы у места посадки до взрыва бомбы. Последний вариант использовался для написания киносценариев про эту катастрофу, после которой от использования дирижаблей для перевозки пассажиров было решено отказаться.

    Автор: Максим Нелюбин


Трудовые будни "Тетушки Ю" 

  • A380 и Junkers Ju 52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    Легендарная "Тетушка Ю" (Junkers Ju 52) и самый большой пассажирский самолет в мире Airbus A380 вместе в небе над Гамбургом. Эта историческая встреча в воздухе состоялась несколько лет назад по случаю 75-летнего юбилея гранд-дамы гражданской авиации. В 2016 году Ju 52 отмечает свое 80-летие, но на пенсию не собирается. Ежегодно она перевозит около десяти тысяч пассажиров.

  • Junkers JU-52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    Небольшой аэропорт Essen/Mülheim в Рурской области, открытый еще в 1925 году. "Тетушка Ю" с флагом авиакомпании Lufthansa ожидает своих очередных пассажиров. Ослепительное солнце и дождь меняют друг друга в этот день каждые полчаса.

  • Junkers JU-52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    В начале - об истории. В 1932-1945 годах фирма Хуго Юнкерса построила около пяти тысяч пассажирских и транспортных самолетов Ju 52. Летающие модели сейчас можно пересчитать по пальцам. Этот воздушный олдтаймер "Berlin Tempelhof" c номером D-AQUI принадлежит фонду Deutsche Lufthansa Berlin-Stiftung.

  • Junkers JU-52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    Самолет приобрели в 1984 году в США по инициативе технического директора "Люфтганзы" Райнхардта Абрахама (Reinhardt Abraham), подпись которого сейчас украшает фюзеляж. Концерн готовился тогда к очередному юбилею. Эта "Тетушка Ю", построенная по заказу довоенной "Люфтганзы", должна была стать почетным гостем на торжествах и, так сказать, вернуться в семью.

  • Junkers JU-52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    Она прибыла в Германию из Флориды, пролетев 8000 километров с промежуточными посадками на полуострове Лабрадор в Канаде, Гренландии, Исландии, Шотландии и Англии. Капитальный ремонт в техническом центре "Люфтганзы" в Гамбурге занял почти полтора года.

  • 1936 год

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    Проследим путь этого самолета через полмира и полвека. 6 апреля 1936 года он покинул верфь Юнкерса в Дессау с надписью "Fritz Simon" на борту. Новую пассажирскую машину назвали именем пилота, разбившегося в 1931 году, - одного из почти двухсот летчиков, бортинженеров и проводников, погибших в начальный период истории авиакомпании.

  • Ju 52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    Ju 52 выпускался и использовался для самых разных целей в пассажирской и транспортной авиации. Эксперты сбились со счету, пытаясь выяснить число модификаций и комплектаций. Наш D-AQUI начинал свою небесную биографию в качестве гидроплана. Именно в таких самолетах, способных садиться на воду, нуждалась норвежская компания DNL, уже в 1936 году перекупившая его у "Люфтганзы".

  • Junkers JU-52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    В 1940 году машину вернули в Германию и назвали в честь воздушного аса Первой мировой Курта Винтгенса. В военное время самолет использовали не только на гражданских рейсах, но и для транспортировки раненых. Весной 1945 года гидроплан возвратили Норвегии, где он летал для компании SAS. В 1957 году его купил один из бывших пилотов "Люфтганзы" и оснастил колесами вместо поплавков.

  • Ju 52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    В этом же году "Тетушка Ю" отправилась за океан. Правда, не своим ходом, а в качестве пассажирки на корабле, прихватив в багаже 20 тонн запчастей. Пункт назначения - столица Эквадора город Кито, расположенный на высоте 2800 метров. Отсюда этот самолет, переименованный в "Amazonas", до 1962 года летал по Южной Америке. Затем был выведен из эксплуатации и восемь лет стоял без дела.

  • Ju 52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    "Тетушка Ю" - спящая красавица? В роли принца, если продолжить аналогию, выступил американский военный пилот Лестер Уивер. Он заплатил за ржавевшую историю гражданской авиации 5000 долларов и смог поставить самолет, так сказать, на крыло. Ju 52 своим ходом прибыла из Анд в американские прерии, в штат Иллинойс. В Соединенных Штатах "Iron Anni", как ее там назвали, сменила несколько владельцев.

  • Junkers JU-52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    Характерный рокот ее моторов вот уже почти 30 лет вновь раздается в небе над Германией. Она по несколько дней гостит в разных городах. Летает по Европе, навещает друзей в Америке. Ее звук похож на жужжание довольного металлического шмеля. Обычная скорость полета - 180 километров в час. Лихачи на немецких автобанах где-то внизу едут быстрее, хотя видят меньше.

  • Junkers JU-52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    Еще в Америке "Тетушку Ю" оснастили моторами Pratt&Whitney 1340, выпускавшимися с 1926 по 1960 годы: девять цилиндров каждый, по 600 лошадиных сил. Ju 52/3m - так звучит полное название модели. Первоначально Юнкерс проектировал одномоторный транспортный самолет, но позже количество двигателей увеличили до трех, в частности, в связи с новыми планами - выпускать пассажирский вариант.

  • Junkers JU-52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    Никаких автопилотов, ручное управление, традиционная навигация... Сейчас этот воздушный олдтаймер совершает в среднем четыре рейса каждый день - с мая по октябрь. С 1986 года - более 17 тысяч взлетов и посадок на 350 аэродромах Европы и Северной Америки.

  • Junkers JU-52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    За штурвалами - пилоты "Люфтганзы", капитаны современных "Боингов" и "Аэробусов". Управлять "Тетушкой Ю" для них - большая честь. Они и другие члены экипажа делают это на общественных началах, то есть бесплатно, в свое свободное время. Очередь расписана надолго вперед. Допуск выдается после специальных курсов.

  • Junkers JU-52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    Пришло время заглянуть в салон. Большие прямоугольные окна со шторками... Непривычно. У входа - таблички с именами членов экипажа: два пилота, бортинженер, бортпроводник и механик. Помимо механика во время рейсов на аэродроме дежурит руководитель полетов.

  • Junkers JU-52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    Спинки сидений не откидываются, но и необходимости в этом нет. Удобные кожаные кресла, просторно и уютно. Ручка аварийного выхода - за откидной крышкой, похожа на защелку простой калитки. Там, где у современных самолетов находятся мониторы для развлечения и информирования пассажиров, в салоне "Тетушки Ю" установлены часы фирмы Junghaus c заводом на восемь дней. Вместо мониторов - окна в мир.

  • Junkers JU-52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    Знатоки могут часами обсуждать особенности конструкции и разглядывать антикварные приборы. Двойное крыло обеспечивает самолету особую устойчивость в воздухе даже в плохую погоду, а также позволяет производить взлеты и посадки на коротких полосах. Это качество очень пригодилось в СССР, куда много трофейных Ju 52 попало после войны. Их использовали в Сибири и Центральной Азии.

  • Junkers JU-52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    16 путешественников заняли места в "машине времени". На поле ее провожает техник Томас Грютьен. Билеты бронируются через секретариат фонда. Один пассажир не приехал. Освободившееся место, не раздумывая, купил кто-то из пришедших просто посмотреть на "Тетушку". Часовая экскурсия - 389 евро. Есть более короткие - 15- и 30-минутные, а также регулярные рейсы, например, из Ганновера во Франкфурт.

  • Junkers JU-52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    Медленно выруливаем на полосу, чтобы дать время тем, кто остановился у ограждения и вышел из машин, запечатлеть гостью Рурской области на фотоаппараты и телефоны. Перед стартом пилот с картой в руках объявил примерный маршрут, но отметил, что лететь будем по погоде, облетая дождевые облака. Так лучше видно города и ландшафты. Один из пассажиров - частый гость, сегодня его шестнадцатый полет.

  • Junkers JU-52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    Во время экскурсии у каждого пассажира есть возможность на несколько минут заглянуть в кабину пилотов, дождавшись своей очереди и приглашения капитана. Здесь очень шумно. Летчики общаются знаками и через внутреннюю связь. Где-то всего в полутора метрах вращается один из трех пропеллеров. Глаза разбегаются... Пилоты получают не меньше удовольствия, чем пассажиры. Или даже больше.

  • Junkers JU-52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    Первозданный полет. Такие здесь ощущения. Один из пассажиров, которому билет подарили дети к выходу на пенсию, вернувшись на место со своим старым пленочным фотоаппаратом, более подходящим к интерьеру "Тетушки Ю", чем современные цифровые камеры, когда наши взгляды встретились, сказал, что это лучше, чем Рождество, Новый год и день рождения разом... и замер, словно испугавшись, что сон пройдет.

  • Junkers JU-52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    На приборной доске - официальный номер, который "Тетушка" получила после возвращения в Германию - D-CDLH, но на крыльях разрешили оставить старое довоенное обозначение D-AQUI. В фильме, снятом к ее 75-летию, один из пилотов говорит, что из этой машины во время полета можно собирать цветы. Действительно, при такой скорости и на такой высоте... Современным лайнерам только для взлета нужно 260 км/ч.

  • Junkers JU-52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    Фонд Deutsche Lufthansa Berlin-Stiftung создан для сохранения редких самолетов. Крупнейшая немецкая авиакомпания вносит свой вклад, в частности, предоставляя техников и базу для сервисного обслуживания в Гамбурге. Каждые 60 летных часов "Тетушка Ю" проходит осмотр со сменой масла и регулировкой моторов. Зимой она не летает, у механиков есть время подготовить ее к следующему сезону.

  • Junkers JU-52

    Ju 52 - летающий олдтаймер

    ''Тетушка Ю'' регулярно заглядывает на авиасалоны и принимает приглашения посетить другие страны. Как долго она будет бороздить небесные просторы? 75 лет - не возраст. Цель - столетний юбилей. Во всяком случае, так звучит девиз тех, кто за нее отвечает.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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Под крылом самолета - Рурская область. Ностальгия по лету и воздушнему олдтаймеру. На борту "тетушки Ю".  

История дирижаблей  

Ju 52 - летающий олдтаймер  

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