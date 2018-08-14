 Над Германией вновь появились радуги (фото) | Кадр дня | DW | 15.08.2018

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Кадр за кадром

Над Германией вновь появились радуги (фото)

Немцы этим летом очень долго не видели дождей и почти совсем забыли, как выглядят радуги. Пора вспоминать.

Бавария

Эта фотография была сделана в понедельник, 13 августа, около баварского Проссельсхайма.

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Как вести себя во время грозы

  • Ганновер

    Как вести себя во время грозы

    Каждый год немецкие метеорологи регистрируют в Германии 500-600 тысяч молний. В результате их ударов, в среднем, около 250 человек в год попадают в больницы. Восемь из них спасти не удается: они гибнут на месте или умирают от последствий. А общее число смертельных случаев в мире от удара молнии составляет до 24 тысяч человек в год.

  • Дюссельдорф

    Как вести себя во время грозы

    Самыми надежными, самыми безопасными местами во время гроз были и остаются здания, оборудованные громоотводами, а также автомобили. Что рекомендуют немецкие эксперты, чтобы максимально уменьшить риски, если непогода все же застала вас где-то в пути - в лесу или горах, во время похода, рыбалки или купания?

  • Монастырь Андекс

    Как вести себя во время грозы

    Во-первых, нужно знать, когда гроза начинает представлять опасность. Для этого посчитайте время между вспышкой молнии и разрядом грома. Если меньше десяти секунд, то гроза находится уже в трех километрах от вас и нужно срочно вспомнить то, о чем мы сейчас расскажем. Если менее трех секунд, вы уже находитесь в центре грозы и нужно действовать немедленно.

  • Ленгерих

    Как вести себя во время грозы

    Раньше в Германии считали, что молнии чаще всего попадают в дубы, но исследования это не подтверждают. У немцев до сих пор на слуху старая народная мудрость: "Buchen sollst Du suchen, Eichen sollst Du weichen", смысл которой: во время грозы лучше прятаться под буками, избегая дубов. Однако сейчас эта поговорка переведена в разряд народных заблуждений. Под деревьями в грозу вообще стоять нельзя.

  • Берлин

    Как вести себя во время грозы

    Правило не прятаться по время грозы под кронами особенно касается одиночно стоящих деревьев, так как молнии ищут самую высокую точку на поверхности. Соответственно, именно таких мест следует избегать - высоких деревьев, опушек леса, телеграфных столбов и так далее. Минимальное расстояние до них должно составлять десять метров.

  • Бад-Хомбург

    Как вести себя во время грозы

    Если гроза застала вас в пути вне населенных пунктов, где можно укрыться в доме, вам следует найти ложбину, другое углубление или низкое место на поверхности. Затем следует сесть на корточки, обхватив колени руками. Предварительно нужно избавиться от всех металлических предметов и отложить их в сторону на пять или более метров.

  • Мюнхен

    Как вести себя во время грозы

    Ни в коем случае нельзя ложиться на землю. Это увеличивает опасность в случае попадания молнии где-то рядом. Если непогода застала в пути несколько человек или группу, нужно рассредоточиться так, чтобы между попутчиками было не менее метра, лучше - три. В горах относительно надежное место - примерно в метре от отвесных скал и крутых утесов.

  • Бад-Цвишенбан

    Как вести себя во время грозы

    Самое опасное место во время гроз - водоемы и бассейны, где радиус поражения достигает ста метров. Купающимся следует покинуть воду сразу, как только появились признаки приближающейся грозы. Катера, лодки, яхты нужно как можно быстрее направить к берегу, а тем, кто на них находится, держаться подальше от металлических предметов и мачт и сидеть как можно ниже.

  • Велосипедист

    Как вести себя во время грозы

    Велосипедистам и мотоциклистам во время грозы следует прервать движение, попытаться укрыться в здании или найти другое безопасное место. Если поблизости ничего такого нет, нужно присесть на корточки, обхватив колени руками. Лучше - на асфальте и обязательно - на расстоянии не менее пяти метров от велосипеда или мотоцикла.

  • Бранденбург

    Как вести себя во время грозы

    Также опасно во время грозы раскрывать зонт вне населенных пунктов. Кстати, мокрая одежда лучше проводит электричество, поэтому иногда это даже помогает смягчить последствия в случае удара молнии где-то поблизости, говоря другими словами: избежать смертельного поражения.

  • Бранденбург

    Как вести себя во время грозы

    Для тех, кто находится в пути, самым надежным местом во время грозы является автомобиль - своего рода клетка Фарадея на колесах. Однако движение при возможности рекомендуется прекратить, подыскав временную парковку - желательно, подальше от деревьев. И лучше не выходить из машины.

  • Бранденбург

    Как вести себя во время грозы

    Отдыхающим в кемпингах в палатках эксперты советуют пережидать грозу в машинах. Если вы пришли пешком или, скажем, приехали на велосипеде, то попроситесь к соседям, путешествующим в автодомах или с жилыми прицепами на колесах.

  • Франкфурт-на-Майне

    Как вести себя во время грозы

    Самыми опасными видами спорта во время грозы являются гольф и верховая езда, что не требует особых разъяснений, если помнить все вышесказанное. А помнить об этих рекомендациях надо всем.

  • Реклингхаузен

    Как вести себя во время грозы

    В заключение отметим, что, например, в США разъяснительные кампании последних десятилетий помогли снизить количество жертв, гибнущих от ударов молний, на целый порядок - с нескольких сотен до нескольких десятков человек в год.

    Автор: Максим Нелюбин


 

Необычные, запоминающиеся и просто интересные июльские фотографии 

  • Зиверсдорф

    Германия в июле - 2018

    В Германии цветут подсолнухи

    В июльской подборке будет много знойных и жарких фотографий. Такая весь месяц в Германии стояла погода. Рекордая засуха. Этот снимок был сделан около бранденбургского Зиверсдорфа.

  • Гамбург

    Германия в июле - 2018

    "Поливальные машины"

    В Гамбурге для поливки парков даже стали использовать полицейские водометы. Вскоре такую же картину можно было наблюдать в Берлине. На поливку деревьев во многих немецких городах также вышли пожарные на своих машинах и просто жители с ведрами.

  • Кельн

    Германия в июле - 2018

    Кельнская жара

    Эта фотография была сделана на Рейнском бульваре в Кельне в знойный 30-градусный полдень. В погожие дни здесь обычно многолюдно, но в нынешнюю жару гости и жители Кельна на этих ступенях надолго не задерживаются. Самое время - отправиться за мороженым!

  • Мюнстер

    Германия в июле - 2018

    Немцы и мороженое

    В среднем каждый житель Германии съедает каждый год 113 шариков мороженого. В этом сезоне цены выросли, составив в среднем по стране 1,5 евро за шарик. Подорожание вызвано ростом цен на сырье - ваниль, фисташки, вишни амарена и так далее.

  • Одер

    Германия в июле - 2018

    Обмелевший Одер

    Эта фотография сделана на реке Одер, по которой проходит граница между Германией и Польшей. Уровень воды во многих немецких реках опустился до необычно низкого уровня.

  • Тиммендорфер-Штранд

    Германия в июле - 2018

    Яблоку упасть...

    Школьные каникулы, отпускной сезон и жаркая погода в Германии привели к очевидному перенаселению многих пляжей. Так в один из июльских дней выглядел морской курорт Тиммендорфер-Штранд в земле Шлезвиг-Гольштейн.

  • Хеппенхайм

    Германия в июле - 2018

    Ранний урожай

    Продолжительный период жаркой погоды привел в Германии к раннему созреванию винограда. Сбор урожая начнется уже в августе - на две-три недели раньше обычного срока.

  • Бахарах

    Германия в июле - 2018

    Виноградник посреди Рейна

    Кстати, о винограде... В Германии на Рейне есть два острова с виноградниками. Один из них находится в земле Рейнланд-Пфальц в районе города Бахарах. Второй - около города Эльтвилле-ам-Райн в Гессене.

  • Ганновер

    Германия в июле - 2018

    Немецкие "бесстыдницы" сбрасывают кору

    После длительного периода жаркой погоды платаны в Германии начали сбрасывать кору - например, в столице Нижней Саксонии Ганновере. Глядя на нее, становится понятно, почему эти деревья в народе называют "бесстыдницами".

  • Бенедикта фон Бранка коллекционирует помидоры

    Германия в июле - 2018

    Больше томатов - вкусных и разных

    В целом по Германии из-за засухи крестьяне терпят огромные потери, однако в некоторых хозяйствах урожай при достаточном поливе удался на славу. Эта фотография была сделана около бранденбургского города Бесков, где на одной из ферм выращивают помидоры 220 сортов. Теперь - к другим темам, не связанным с жарой.

  • Мюнхен

    Германия в июле - 2018

    Кружка Октоберфеста

    Трудно поверить, но очередной Октоберфест уже не за горами. Меньше двух месяцев осталось. В этом году крупнейший пивной праздник в мире будет проводиться в 185-й раз. Он откроется в баварской столице 22 сентября и продолжится до 7 октября. Так будут выглядеть памятные коллекционные кружки 2018 года, представленные на этой неделе в Мюнхене.

  • Кельн

    Германия в июле - 2018

    Сенсационная находка

    В центре Кельна во время строительных работ был обнаружен фундамент второго века нашей эры. Археологи пришли к выводу, что речь в данном случае идет о библиотеке - самой старой в Германии. Напомним, что Кельн был основан древними римлянами на Рейне в 38 году до нашей эры.

  • Рисунок к патенту 1953 года

    Германия в июле - 2018

    65-летний юбилей

    65 лет назад, в июле 1953 года в Германии был выдан патент на пластиковую мухобойку. Придумал ее житель Баден-Вюртемберга Эрих Шумм. Поверхность была решетчатой, чтобы ее приближение не выдавал поток воздуха, а мухи не так сильно размазывались по поверхности, оставляя следы на стенах и мебели.

  • Берлин

    Германия в июле - 2018

    Подсвечники Фридриха Великого

    Эти серебряные подсвечники принадлежали Фридриху Великому. Недавно их приобрел Фонд прусских дворцов и садов Берлина - Бранденбурга. В июле они стали частью экспозиции берлинского дворца Шарлоттенбург.

  • Мюнхен

    Германия в июле - 2018

    "Бал кухарок"

    Раз в году в середине июля в мюнхенском Английском саду проводится так называемый "Бал кухарок" - в том месте, где в XIX веке по воскресеньям собирались на танцы горничные, повара, гувернантки, посыльные и другие слуги. Традицию возобновили в 1989 году по случаю празднования 200-летия этого парка.

  • Фельхорн

    Германия в июле - 2018

    Баварцы дружно дунули в альпгорны

    Такую картину можно было наблюдать на баварской горе Фельхорн, где состоялась церковная служба, посвященная Святому Иакову - покровителю альпийских пастухов. Участники службы также смогли услышать звуки альпийского рога - альпгорна.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Радужный полет

Двухмоторный пропеллерный самолет на фоне радуги, образовавшейся в небе над Франкфуртом-на-Майне в среду, 1 августа.  

Радуга над немецким курортом

Этот снимок был сделан корреспондентом агентства dpa в курортном городе Бад-Хомбург федеральной земли Гессен.  

Осенняя радуга над Бамбергом

Такую двойную радугу удалось поймать корреспонденту агентства dpа после дождя в районе баварского города Бамберга в начале ноября.  

Как немцы запоминают цвета радуги

Мнемоническую фразу про фазана для запоминания последовательности цветов радуги по-русски знает, пожалуй, каждый, а как обстоят дела в немецком языке?  

Двойная радуга над немецкой "Землей победителей"

В Германии есть речка Зиг (Sieg) - один из притоков Рейна...  

Как вести себя во время грозы  

Германия в июле - 2018  

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