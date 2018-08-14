Над Германией вновь появились радуги (фото)

Немцы этим летом очень долго не видели дождей и почти совсем забыли, как выглядят радуги. Пора вспоминать.
Эта фотография была сделана в понедельник, 13 августа, около баварского Проссельсхайма.
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Двухмоторный пропеллерный самолет на фоне радуги, образовавшейся в небе над Франкфуртом-на-Майне в среду, 1 августа.
Этот снимок был сделан корреспондентом агентства dpa в курортном городе Бад-Хомбург федеральной земли Гессен.
Такую двойную радугу удалось поймать корреспонденту агентства dpа после дождя в районе баварского города Бамберга в начале ноября.
Мнемоническую фразу про фазана для запоминания последовательности цветов радуги по-русски знает, пожалуй, каждый, а как обстоят дела в немецком языке?