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Надин Мена Михоллек

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Надин Мена Михоллек: другие публикации

"Дубайский шоколад"

Немцы зарабатывают на "фейковом" дубайском шоколаде

Немцы зарабатывают на "фейковом" дубайском шоколаде

Изобретенный в ОАЭ шоколад - хит продаж и в Германии. Многие кондитеры ухватились за тренд. Но есть проблема с правами.
Культура10 декабря 2024 г.
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