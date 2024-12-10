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Надин Мена Михоллек
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Надин Мена Михоллек: другие публикации
Немцы зарабатывают на "фейковом" дубайском шоколаде
Немцы зарабатывают на "фейковом" дубайском шоколаде
Изобретенный в ОАЭ шоколад - хит продаж и в Германии. Многие кондитеры ухватились за тренд. Но есть проблема с правами.
Культура
10.12.2024
10 декабря 2024 г.
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