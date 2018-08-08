 Надежду Савченко оставили под арестом до 7 сентября | Новости из Германии об Украине | DW | 09.08.2018

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Украина

Надежду Савченко оставили под арестом до 7 сентября

Апелляционный суд Киева отменил постановление райсуда, оставившего Надежду Савченко под стражей до 10 сентября. Депутата Верховной рады Украины подозревают в подготовке теракта.

Надежда Савченко (фото из архива)

Надежда Савченко (фото из архива)

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке теракта и государственного переворота, останется под арестом до 7 сентября. Апелляционный суд Киева в четверг, 9 августа, удовлетворил соответствующее ходатайство Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ).

Контекст

Игра в агента 007 вылилась для Надежды Савченко в уголовное дело. Журналист Сергей Руденко о том, как народный депутат и Герой Украины превратилась в "террориста №1" - специально для DW. (22.03.2018)

Те, кто думает, что, арестовав Надежду Савченко, украинские власти наберут очки, - сильно ошибаются. СИЗО для нее станет еще одним политическим трамплином, считает Сергей Руденко. (16.03.2018)

Суд частично удовлетворил апелляционные жалобы защиты Савченко на решение суда первой инстанции. В частности, он отменил постановление Шевченковского райсуда Киева от 13 июля, который оставил Надежду Савченко под стражей до 10 сентября. Кроме того, отклонено ходатайство о взятии Савченко на поруки.

Надежда Савченко: "Для меня никаких неожиданностей не случилось"

Комментируя в эксклюзивном письменном интервью DW решение апелляционного суда Киева, Надежда Савченко заявила: "Как видите, я хорошо знала заранее, что будет. Поэтому для меня никаких неожиданностей не случилось. Я знаю менталитет своего украинского народа и подлость украинской власти и не тешила себя иллюзиями о своем будущем. Я понимала, что если останусь собой, не продамся и не стану такой коррумпированной, как украинские политики, то система меня или убьет, или посадит в тюрьму".

22 марта Верховная рада дала согласие на арест Савченко и привлечение ее к уголовной ответственности. Генпрокуратура Украины обвиняет депутата сразу в нескольких тяжких преступлениях, в том числе "действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя", "создании террористической группы или террористической организации", "посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля", "незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

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    Автор: Сергей Елкин


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Подготовка военного переворота: Надежду Савченко судят в Киеве

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