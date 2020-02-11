Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Надежда Толоконникова

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Надежда Толоконникова".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

WESTON-SUPER-MARE, ENGLAND - SEPTEMBER 25: Nadya Tolokonnikova and Maria Alyokhina of Pussy Riot perform live on stage during the final weekend closing party of Dismaland on September 25, 2015 in Weston-Super-Mare, England. Graffiti artist Banksy opened the subversive, pop-up 'Bemusement Park' exhibition at the derelict seafront Tropicana lido for five weeks, attracting 150,000 visitors. (Photo by Jim Dyson/Getty Images)

Задержанные в Петербурге активисты Pussy Riot отпущены на свободу 11.02.2020

О том, что участники Pussy Riot, задержанные на съемках в художественной студии, снова на свободе, сообщила в Twitter Надежда Толоконникова.
Pussy Riot member Nadezhda Tolokonnikova gestures as she walks out of prison in Krasnoyarsk, December 23, 2013. Tolokonnikova was freed from prison on Monday under an amnesty that allowed for her early release from a two-year sentence for a protest in a church against President Vladimir Putin. REUTERS/Ilya Naymushin (RUSSIA - Tags: CRIME LAW POLITICS RELIGION TPX IMAGES OF THE DAY)

В Петербурге задержали активистов Pussy Riot 10.02.2020

Надежда Толоконникова и другие участники Pussy Riot были задержаны во время фотосессии. Накануне полиция сорвала съемку клипа группы на "Ленфильме".
Pussy Riot member Nadezhda Tolokonnikova speaks to the media after she was released from prison in Krasnoyarsk, December 23, 2013. Tolokonnikova was freed from prison on Monday under an amnesty that allowed for her early release from a two-year sentence for a protest in a church against President Vladimir Putin. REUTERS/Ilya Naymushin (RUSSIA - Tags: POLITICS RELIGION CRIME LAW)

В Москве задержали более десяти участников Pussy Riot 07.09.2019

Задержанные в центре Москвы Надежда Толоконникова, Вероника Никульшина и еще около десяти активистов доставлены в ОВД, причины задержания не называются. Позднее их отпустили без составления протоколов.
31.08.2019, Russland, Moskau: 5992241 31.08.2019 People shout slogans during a rally to demand authorities allow opposition candidates to run in the upcoming local parliament election and release protesters, who were detained during recent demonstrations, in Moscow, Russia. The writing on the T-shirt reads A pudding is overdue. Evgeny Biyatov / Sputnik Foto: Evgeny Biyatov/Sputnik/dpa |

На несогласованной акции в Москве обошлось без задержаний 31.08.2019

В Москве на шествии против политических репрессий и за честные выборы никого не задержали, в Петербурге на акции солидарности с московской оппозицией задержаны три человека.
23.08.2018, Brandenburg, Treuenbrietzen: Die Polizei sperrt eine Straße bei Treuenbrietzen. Ein Feuer hat sich im Südwesten Brandenburgs auf einer großen Waldfläche ausgebreitet. Betroffen seien rund 30 Hektar Fläche, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes. Die Flammen breiteten sich schnell aus, zunächst war von mehr als fünf Hektar Brandfläche die Rede. Menschen seien nicht in Gefahr. Foto: Christian Pörschmann/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Полиция Бранденбурга не подтверждает факт задержания Воротникова 21.05.2019

Арт-группы "Война" сообщила о задержании своего лидера Олега Воротникова в Германии. В полиции Бранденбурга по запросу DW опровергли эту информацию.
10.04.2019, Brandenburg, Cottbus: Ein Polizeifahrzeug steht in der Mühlenstraße. Am Mittwochmorgen fanden laut Polizei Brandenburg über 30 Durchsuchungen in Brandenburg und mehreren angrenzenden Bundesländern wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung im Raum Cottbus gegen Personen der Hooligan-, Kampfsport- und rechtsextremistischen Szene statt. Foto: Michael Helbig/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Группа "Война" сообщила об аресте ее лидера Воротникова в Германии 20.05.2019

Олег Воротников был объявлен в международный розыск в Австрии по обвинению в создании и руководстве движением Der Krieg и контрабанде оружия.
MOSCOW, RUSSIA - AUGUST 7, 2018: Voina art group member Pyotr Verzilov at a farewell ceremony for film director Alexander Rastorguyev at the Troyekurovskoye Cemetery. Russian journalists Kirill Radchenko, Alexander Rastorguyev and Orkhan Dzhemal were killed in the Central African Republic (CAR) on July 31, 2018. Anton Novoderezhkin/TASS Foto: Anton Novoderezhkin/TASS/dpa |

Верзилов обвинил российские спецслужбы в своем отравлении 26.09.2018

Петр Верзилов считает, что его могли отравить либо из-за акции на ЧМ-2018 по футболу, либо из-за его расследования гибели трех журналистов в Центральноафриканской Республике.
FILE - In this file photo taken dated Friday, Sept. 7, 2018, Pyotr Verzilov, a member of the feminist protest group Pussy Riot speaks during an interview to the Associated Press in Moscow, Russia. Of the four people who protested on the field during the World Cup soccer final in Moscow, one is now in intensive care and another spent part of the week in a jail cell. On Wednesday, Sept. 12, 2018 five days after speaking to the AP, Verzilov was admitted to the intensive care ward of a Moscow hospital. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File) |

Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов выписан из больницы в Берлине 26.09.2018

Состояние Верзилова значительно улучшилось, у него был антихолинергический синдром, говорят немецкие медики. Пока они не могут назвать вещество, которое вызвало эту реакцию.

MOSCOW, RUSSIA - AUGUST 7, 2018: Voina art group member Pyotr Verzilov at a farewell ceremony for film director Alexander Rastorguyev at the Troyekurovskoye Cemetery. Russian journalists Kirill Radchenko, Alexander Rastorguyev and Orkhan Dzhemal were killed in the Central African Republic (CAR) on July 31, 2018. Anton Novoderezhkin/TASS Foto: Anton Novoderezhkin/TASS/dpa |

Полиция Берлина взяла под охрану Верзилова из-за возможной слежки 25.09.2018

Участница панк-группы Pussy Riot рассказала DW о состоянии здоровья издателя "Медиазоны" и о том, почему полиция выставила охрану у его палаты.
16.07.2018 Mitglied von Pussy Riot Pjoter Verzilov in einem Gericht in Moskau. Autor: Elena Baryschewa, DW, 16.07.2018

Адвокат Петра Верзилова просит СКР проверить версию отравления 24.09.2018

Дмитрий Динзе предложил три версии возможного отравления издателя "Медиазоны", в том числе за "выполнение общественного долга по расследованию убийства журналистов в ЦАР".
MOSCOW, RUSSIA - AUGUST 7, 2018: Voina art group member Pyotr Verzilov at a farewell ceremony for film director Alexander Rastorguyev at the Troyekurovskoye Cemetery. Russian journalists Kirill Radchenko, Alexander Rastorguyev and Orkhan Dzhemal were killed in the Central African Republic (CAR) on July 31, 2018. Anton Novoderezhkin/TASS Foto: Anton Novoderezhkin/TASS/dpa |

Отравление Верзилова связано с убийством журналистов в ЦАР 19.09.2018

За день до предполагаемого отравления участник Верзилов получил отчет о гибели российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Он участвовал в расследовании гибели репортеров, утверждает Надежда Толоконникова.

Петр Верзилов в Берлине: немецкие врачи говорят об отравлении (18.09.2018) 18.09.2018

Верзилов проходит лечение в Берлине. Вероятность отравления очень высока, сказал профессор Кай-Уве Эккардт. Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова считает отравление реакцией на политическую активность Верзилова.

Немецкие врачи: участник Pussy Riot Петр Верзилов на самом деле отравлен - DW Новости (18.09.2018) 18.09.2018

Верзилов проходит лечение в Берлине. Вероятность отравления очень высока, заявил немецкий профессор Кай-Уве Эккардт. Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова связывает отравление с политической активностью Верзилова.
MOSCOW, RUSSIA - AUGUST 7, 2018: Voina art group member Pyotr Verzilov at a farewell ceremony for film director Alexander Rastorguyev at the Troyekurovskoye Cemetery. Russian journalists Kirill Radchenko, Alexander Rastorguyev and Orkhan Dzhemal were killed in the Central African Republic (CAR) on July 31, 2018. Anton Novoderezhkin/TASS Foto: Anton Novoderezhkin/TASS/dpa |

Что известно о состоянии здоровья Верзилова и его лечении в Берлине? 18.09.2018

DW - о пресс-конференции врачей Charite и версиях, которыми поделились близкие Петра Верзилова - его мать Елена, а также Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина из Pussy Riot.

Der Flughafen Berlin-Schönefeld ( IATA-Code: SXF, ICAO-Code: EDDB, bis 1995: ETBS, als DDR-Flughafen ) ist neben dem Flughafen Tegel einer der beiden internationalen Verkehrsflughäfen im Großraum Berlin. | Verwendung weltweit

Петр Верзилов прибыл на лечение в Германию 16.09.2018

Участник панк-группы Pussy Riot, предположительно отравленный в Москве, в субботу вечером прибыл для лечения в Берлин. Bild сообщает, что самолет спецрейса приземлился в Шенефельде.
13.03.2016 i (c) picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd Die Mitbegründerin der russischen Band Pussy Riot und politische Aktivistin Nadeschda Tolokonnikowa (auch Nadja Tolokonnikowa) sitzt am 13.03.2016 im Rahmen des Literaturfestivals Lit.Cologne in Köln (Nordrhein-Westfalen) auf der Bühne. Tolokonnikowa las aus ihrem Buch Anleitung für eine Revolution. Die Lit.Cologne ist nach eigenen Angaben das größte Literaturfestival Europas und endet am 19. März 2016. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Pussy Riot выступили с лозунгами против Трампа в штате Айдахо 25.03.2018

Участницы российской панк-группы Pussy Riot дали концерт в прореспубликанском Бойсе в рамках своего североамериканского турне.
Показать еще