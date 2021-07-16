 Наводнение в Германии: как немцы справляются с катастрофой века | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 16.07.2021

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Германия

Наводнение в Германии: как немцы справляются с катастрофой века

Более сотни погибших, свыше тысячи пропавших без вести, ушедшие под воду дома, затопленные дороги. Сильнейшее наводнение вызвало хаос и разрушения на западе ФРГ. Как в Германии справляются с последствиями - у DW.

После того, как вода схлынула... Городок Шульд в районе Арвайлер, земля Рейнланд-Пфальц

После того, как вода схлынула... Городок Шульд в районе Арвайлер, земля Рейнланд-Пфальц

Затопленные города, унесенные водой дома, размытые и ушедшие под воду дороги, полностью эвакуированные и отрезанные от внешнего мира населенные пункты, более сотни погибших, свыше тысячи пропавших без вести, ужасающие разрушения… Обрушившиеся на запад Германии 14-15 июля проливные дожди, которые принес циклон "Бернд", вызвали сильнейшее наводнение  - в стране его уже назвали наиболее разрушительной природной катастрофой со времен Второй мировой войны. Эпицентром бедствия стали две немецкие федеральные земли: Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия. 

13 часов на крыше в ожидании спасения

Незадолго до наступления темноты, когда вода уже стояла в комнатах на первом этаже дома, Роланду Бёму (Roland Böhm) с двумя детьми и пожилой матерью - жителям небольшого живописного городка Альтенар на границе Рейнланд-Пфальца и Северного Рейна - Вестфалии удалось выбраться через чердачное окно на крышу. Держась за черепицу, они смогли достичь водосточной трубы и перебраться на крышу соседнего дома.

Затопленный городок Бад-Нойенар в земле Рейнланд-Пфальц

Затопленный городок Бад-Нойенар в земле Рейнланд-Пфальц

Протекающая перед их домом узкая речушка Ар превратилась в бушующий поток: несущиеся в нем автомобили, железнодорожные шпалы, с корнем выкорчеванные деревья со страшной силой врезались в стоящие по берегам жилые дома. Здание, на крыше которого пытались спастись Роланд с детьми и матерью, ходило ходуном.

"Мы просидели на крыше 13 часов, - рассказывает он корреспонденту издания Die Zeit. - У нас не было ни еды, ни теплой одежды - только несколько бутылок воды и кока-колы, которые мы сумели в панике захватить с собой. Мы были напуганы до смерти. Если бы дом рухнул, мы бы, скорее всего, не выжили".

Так же, как Роланд и его родные, сотни других жителей Альтенара и других населенных пунктов в районе Арвайлер  в предгорьях массива Айфель ждали спасения на крышах домов и на деревьях. Люди провели там всю ночь, держась друг за друга, стараясь не заснуть и не упасть в бушующий поток. Около 300 человек были спасены с помощью вертолетов, сотни людей были доставлены в безопасное место на надувных лодках.

Более 60 погибших и свыше 1300 пропавших без вести в Арвайлере

Однако для многих помощь пришла слишком поздно: по данным министерства внутренних дел земли Рейнланд-Пфальц на пятницу, 16 июля, более 60 человек погибли; в одном лишь районе Арвайлер по меньшей мере 1300 человек числятся пропавшими без вести. Впрочем, есть надежда, что столь высокое число объясняется отсутствием электроснабжения и мобильной связи, и что со временем связь с большинством людей будет восстановлена.

Инфографика: карта регионов, пострадавших от наводнения на западе Германии

Однако власти Рейнланд-Пфальца опасаются, что число погибших будет расти. Затопившая регион вода постепенно отступает, и спасательные службы обнаруживают все больше утонувших людей. "Страданиям нет конца", - так описала ситуацию в регионе премьер-министр Рейнланд-Пфальца Малу Дрейер (Malu Dreyer) в эфире телеканала ZDF, добавив, что еще ни разу за свою историю эта федеральная земля не переживала ничего подобного.

Инфраструктура полностью разрушена, на ее восстановление уйдет много времени и средств, констатировала немецкий политик. Федеральное правительство уже гарантировало, что пострадавшие регионы получат финансовую поддержку, и, как подчеркнула Дрейер, эта помощь "срочно необходима".

Оползень обрушил часть города

Обстановка продолжает оставаться напряженной и в граничащей с Рейнланд-Пфальцем земле Северный Рейн - Вестфалия. По данным земельного министерства внутренних дел, от наводнения пострадали 25 городов и округов; количество погибших к 16 июля составило минимум 43 человека. Власти предупреждают, что число жертв постоянно растет, и что приведенные данные не окончательные. Ситуация осложняется тем, что под угрозой прорыва находятся несколько водохранилищных плотин.

В результате оползня в Эрфтштадте часть города буквально ушла под землю

В результате оползня в Эрфтштадте часть города буквально ушла под землю

Сильнее всего в регионе пострадал городок Эрфтштадт, расположенный южнее Кельна. Крупное наводнение вызвало там оползень огромных размеров, буквально обрушивший часть города: под землю полностью ушли несколько жилых домов и часть исторического замка. "Мы предполагаем, что есть погибшие, но точное число пока неизвестно", - сказал министр внутренних дел земли Герберт Ройль (Herbert Reul). Спасатели опасаются, что обрушиться могут и другие здания.

Местные власти округа Кельн уже заявили о пропавших без вести. Инфраструктура в Эрфтштадте и близлежащих районах выведена из строя, больницы не работают. Несколько домов престарелых были полностью эвакуированы. В спасательные службы продолжают поступать звонки от людей, которые оказались заблокированными в подтопленных зданиях.

Городские власти сообщили, что 55 человек удалось спасти с помощью надувных лодок. Работа по эвакуации людей осложняется тем, что в некоторых районах произошла утечка газа, которую не удается остановить. В город введены бронетранспортеры и другая военная техника.

Бронестранспортер расчищает улицы в городе Ахен в Северном Рейне - Вестфалии

Бронестранспортер расчищает улицы в городе Ахен в Северном Рейне - Вестфалии

Всего в спасательных операциях в Северном Рейне - Вестфалии и Рейнланд-Пфальце заняты около 1000 солдат бундесвера. Военные занимаются спасением людей, их доставкой в больницы, а также строительством плотин из мешков с песком. Тяжелая армейская техника используется для устранения завалов и расчистки дорог. Кроме того, бундесвер помогает в организации временных лагерей для эвакуированных людей.

Трагедия в интернате для людей с ментальными особенностями

Трагедия произошла в интернате для людей с физическими и ментальными особенностями развития в городке Зинциг на границе Рейнланд-Пфальца и Северного Рейна - Вестфалии. Жертвами наводнения там стали 12 человек.

"Вода так быстро хлынула в помещение, что весь первый этаж в течение минуты оказался полностью затопленным", - рассказал руководитель земельной спасательной службы Маттиас Мандос (Matthias Mandos) в интервью еженедельнику Der Spiegel.

По его словам, дежуривший ночью в интернате сотрудник успел увести на верхние этажи здания большую часть пациентов, но когда он хотел вернуться за остальными, было уже слишком поздно. "Вода прибывала с такой силой, что никаких шансов на спасение людей, к сожалению, не оставалось", - объяснил Мандос.

Правительство обещает поддержку пострадавшим регионам

Правительство ФРГ в течение ближайших дней планирует выделить значительную финансовую помощь  для пострадавших регионов. Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) рассказал журналу Der Spiegel, что в настоящее время он вместе с канцлером Ангелой Меркель (Angela Merkel) и министром финансов Олафом Шольцем (Olaf Scholz) разрабатывают план поддержки.

Зеехофер отказался озвучивать детали до тех пор, пока полностью не станет ясен масштаб разрушений и причиненного ущерба, однако заверил, что это будет "значительная сумма". После наводнения в 2002 году на Эльбе и Дунае, от которого пострадали восемь земель Германии, федеральное правительство создало фонд помощи пострадавшим от наводнений в размере восьми миллиардов евро.

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