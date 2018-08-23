 Навальный связал поставщика продовольствия для Росгвардии с Медведевым | Новости из Германии о России | DW | 23.08.2018

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Россия

Навальный связал поставщика продовольствия для Росгвардии с Медведевым

Новый и единственный поставщик продовольствия Росгвардии завышает цены в два-три раза, пишет ФБК. Бенефициаром этой схемы, по предположению фонда, может быть Медведев или люди из его окружения.

Алексей Навальный

Алексей Навальный

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в четверг, 23 августа, опубликовал расследование о поставке продовольствия для Росгвардии.

В декабре 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распоряжением правительства сделал компанию "Мясокомбинат "Дружба народов"" единственным поставщиком продуктов питания для Росгвардии. С компанией заключили контракты на сумму более 2 млрд рублей.

После этого закупочные цены на базовые продукты выросли в два-три раза, пишет ФБК, сравнив новые контракты на их закупку с предыдущими. Так, например, по оценке ФБК, капуста подорожала в три раза, репчатый лук и яблочный сок - в два раза.

След ведет к Дмитрию Медведеву?

Владельцем "Дружбы народов" ФБК называет Бориса Кантемирова, который возглавлял Центральный архив внутренних войск МВД РФ, то есть в прошлом был подчиненным нынешнего руководителя Росгвардии Виктора Золотова.

Контекст

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При этом Кантемиров занимал руководящие посты в различных фирмах бизнесмена Бориса Ванинского, который может быть связан с окружением Медведева. Кантемиров также руководил компанией "Ресурс Сервис", в собственности которой находится земельный участок, непосредственно примыкающий к "неофициальной резиденции" Медведева в Маслово в Подмосковье.

"У нас сложилось впечатление, что бенефициаром этой схемы с замыканием всего продовольствия Росгвардии на мясокомбинат "Дружба Народов" является либо сам Медведев, либо люди из его ближайшего окружения", - говорится в публикации ФБК.

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  • Активистка Национально-освободительного движения раздает листовки в поддержку президента Путина рядом с Марсовым полем

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    Автор: Ирина Филатова


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Ссылки в интернете

Сайт Алексея Навального

Следственный комитет не заинтересовался фильмом "Он вам не Димон"

Аудио- и видеофайлы по теме

Друзья Путина и олигархи: Лондон грозит раскрыть тайны о коррупции - "Европа в фокусе"  

Антикоррупционные экскурсии: новое развлечение для киевлян  

Навальный в "Немцова.Интервью": Есть право на восстание против тиранического режима  

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