Навальный связал поставщика продовольствия для Росгвардии с Медведевым

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в четверг, 23 августа, опубликовал расследование о поставке продовольствия для Росгвардии.

В декабре 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распоряжением правительства сделал компанию "Мясокомбинат "Дружба народов"" единственным поставщиком продуктов питания для Росгвардии. С компанией заключили контракты на сумму более 2 млрд рублей.

После этого закупочные цены на базовые продукты выросли в два-три раза, пишет ФБК, сравнив новые контракты на их закупку с предыдущими. Так, например, по оценке ФБК, капуста подорожала в три раза, репчатый лук и яблочный сок - в два раза.

След ведет к Дмитрию Медведеву?

Владельцем "Дружбы народов" ФБК называет Бориса Кантемирова, который возглавлял Центральный архив внутренних войск МВД РФ, то есть в прошлом был подчиненным нынешнего руководителя Росгвардии Виктора Золотова.

При этом Кантемиров занимал руководящие посты в различных фирмах бизнесмена Бориса Ванинского, который может быть связан с окружением Медведева. Кантемиров также руководил компанией "Ресурс Сервис", в собственности которой находится земельный участок, непосредственно примыкающий к "неофициальной резиденции" Медведева в Маслово в Подмосковье.

"У нас сложилось впечатление, что бенефициаром этой схемы с замыканием всего продовольствия Росгвардии на мясокомбинат "Дружба Народов" является либо сам Медведев, либо люди из его ближайшего окружения", - говорится в публикации ФБК.

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