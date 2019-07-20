Навальный рассказал о планах оппозиции до и после выборов в Мосгордуму

Оппозиционный политик Алексей Навальный, который в настоящий момент отбывает 30 суток административного ареста по обвинению в повторном нарушении закона о митингах, в среду, 14 августа, в сообщении, опубликованном на его сайте и в Facebook, призвал своих сторонников продолжать ходить на митинги, принять участие в "умном голосовании" и таким образом разрушить политическую монополию "Единой России" в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах страны.

По словам оппозиционного политика, на ближайших выборах в Мосгордуму мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель его аппарата Наталья Сергунина планируют провести в столичный парламент 45 лояльных "Единой России" кандидатов из заранее утвержденного ими списка.

В этих условиях оппозиция, по утверждению Навального, должна приложить все усилия, чтобы "забрать места у единороссов и отдать их очень классными толковым людям: Соболь, Яшину, Русаковой, Жданову, Янкаускасу и так далее". Называя данную стратегию "планом-максимум", политик указывает, что "планом-минимум" должен стать результат, при котором москвичи выйдут на протесты, а членам "Единой России" не удастся получить большинство в Мосгордуме.

Команда Навального не ожидала, что "Путин согласится превратить Москву во враждебный себе город"

По словам Навального, его команда с самого начала рассчитывала на то, что события вокруг выборов в Мосгордуму будут сопровождаться акциями протеста, однако не предполагали, что они будут столь многочисленными.

"Мы ждали иезуитской стратегии противодействия, включающей обман, разводки, интриги, заказуху, подкуп кандидатов и либеральных лидеров мнения. Регистрации кандидатов, а потом поэтапного снятия, - пишет Навальный. - Однако случилось нечто, и Путин действительно согласился превратить Москву во враждебный себе город, сжигая свой уровень поддержки на святом костре офшоров Сергуниной, украшений Раковой, бюджетов на благоустройство и так далее".

Говоря о планах оппозиции на период до выборов в Мосгордуму 8 сентября и после них, Навальный отмечает, что главной целью должен стать не самый многочисленный митинг, а поражение партии власти на выборах.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Москвичи в борьбе за честные выборы До единого дня голосования в России остался месяц За месяц до выборов в Мосгордуму недовольные москвичи вышли 3 августа на очередную акцию в поддержку независимых кандидатов. Полиция и Росгвардия отреагировали жесткими задержаниями.

Москвичи в борьбе за честные выборы Силовики стянуты в центр Москвы Задолго до начала мероприятия на местах его проведения можно было увидеть лишь сотрудников силовых ведомств. На бульварах вдоль маршрута следования демонстрантов выстроились росгвардейцы, полицейские и эвакуаторы. "Стражи порядка" заняли даже ступени перед Московским театром мюзикла.

Москвичи в борьбе за честные выборы Предложение властей, от которого нельзя отказаться Магазины поблизости от мест проведения акции протеста оказались закрыты "по техническим причинам" - накануне управы центральных районов настоятельно порекомендовали местным предприятиям и компаниям принять "исчерпывающие меры безопасности, вплоть до полного прекращения работы".

Москвичи в борьбе за честные выборы Протесты без лидеров Фактически протестующие остались без лидеров: Алексея Навального арестовали на месяц еще 24 июля, затем - Илью Яшина и одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова. А перед началом мероприятия была задержана и юрист ФБК Любовь Соболь.

Москвичи в борьбе за честные выборы Дождь помешал демонстрантам Из-за дождя протестующих собралось значительно меньше, чем неделей ранее, 27 июля. К началу акции на Пушкинской площади не было практически никого, кроме Росгвардии, оцепившей памятник Пушкину. Люди попрятались от ливня в подземном переходе.

Москвичи в борьбе за честные выборы Больше всего задержаний - на Пушкинской Однако со временем именно на Пушкинской площади и подступах к ней собралось больше всего участников протеста, проводившегося в пяти разных точках Бульварного кольца. И там же - больше всего задержаний. Людей выхватывали из толпы и вели или тащили за руки и ноги в автозаки.

Москвичи в борьбе за честные выборы На Тверской митингующих взяли в кольцо Митингующих выдавили с Пушкинской площади, взяли в кольцо на Тверской и оттеснили к метро. Новые задержания продолжились на Чистопрудном бульваре и на Старом Арбате. К шести часам снова начался сильный ливень и протестная прогулка закончилась.

Москвичи в борьбе за честные выборы Многие из более 800 задержанных получили травмы Всего в столице было задержано более 820 человек. Многие из них получили травмы разной степени тяжести, к кому-то приходилось вызывать скорую помощь. В ОВД к задержанным массово не допускали адвокатов.

Москвичи в борьбе за честные выборы Петербург за Москву В знак солидарности с московскими оппозиционными кандидатами, не допущенными к выборам в Мосгордуму, в Северной столице, у Финляндского вокзала, также прошел митинг, на который, несмотря на дождь, вышли порядка 2000 человек. Смольный согласовал акцию только с 200 участниками.

Москвичи в борьбе за честные выборы Новая "прогулка" - через две недели Силовики в Петербурге ограничились лишь единичными задержаниями выступавших со сцены. В числе последних оказался член регионального отделения "Открытой России" Дмитрий Скурихин. Организаторы пригласили петербуржцев выйти снова на "прогулку" в поддержку свободных выборов через две недели - 17 августа. Автор: Евгений Жуков

