 Навальный рассказал о планах оппозиции до и после выборов в Мосгордуму | Новости из Германии о России | DW | 14.08.2019

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Россия

Навальный рассказал о планах оппозиции до и после выборов в Мосгордуму

Главной целью оппозиции после выборов в Мосгордуму останется подрыв политической монополии "Единой России" в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах, заявил Алексей Навальный на своем сайте.

Оппозиционный политик Алексей Навальный (фото из архива)

Оппозиционный политик Алексей Навальный (фото из архива)

Оппозиционный политик Алексей Навальный, который в настоящий момент отбывает 30 суток административного ареста по обвинению в повторном нарушении закона о митингах, в среду, 14 августа, в сообщении, опубликованном на его сайте и в Facebook, призвал своих сторонников продолжать ходить на митинги, принять участие в "умном голосовании" и таким образом разрушить политическую монополию "Единой России" в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах страны.

По словам оппозиционного политика, на ближайших выборах в Мосгордуму мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель его аппарата Наталья Сергунина планируют провести в столичный парламент 45 лояльных "Единой России" кандидатов из заранее утвержденного ими списка.

Контекст

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В этих условиях оппозиция, по утверждению Навального, должна приложить все усилия, чтобы "забрать места у единороссов и отдать их очень классными толковым людям: Соболь, Яшину, Русаковой, Жданову, Янкаускасу и так далее". Называя данную стратегию "планом-максимум", политик указывает, что "планом-минимум" должен стать результат, при котором москвичи выйдут на протесты, а членам "Единой России" не удастся получить большинство в Мосгордуме.

Команда Навального не ожидала, что "Путин согласится превратить Москву во враждебный себе город" 

По словам Навального, его команда с самого начала рассчитывала на то, что события вокруг выборов в Мосгордуму будут сопровождаться акциями протеста, однако не предполагали, что они будут столь многочисленными.

"Мы ждали иезуитской стратегии противодействия, включающей обман, разводки, интриги, заказуху, подкуп кандидатов и либеральных лидеров мнения. Регистрации кандидатов, а потом поэтапного снятия, - пишет Навальный. - Однако случилось нечто, и Путин действительно согласился превратить Москву во враждебный себе город, сжигая свой уровень поддержки на святом костре офшоров Сергуниной, украшений Раковой, бюджетов на благоустройство и так далее".

Говоря о планах оппозиции на период до выборов в Мосгордуму 8 сентября и после них, Навальный отмечает, что главной целью должен стать не самый многочисленный митинг, а поражение партии власти на выборах.

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    Автор: Евгений Жуков


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Ссылки в интернете

Обращение Алексея Навального к сторонникам оппозиции в связи с выборами Мосгордумы

Обращение Алексея Навального к сторонникам оппозиции в связи с выборами Мосгордумы

Сайт для "умного голосования" на выборах Мосгордумы

Сайт для "умного голосования" на выборах Мосгордумы

Стратегия Аексея Навального для обеспечения поражени "Единой России" на выборах

Стратегия Аексея Навального для обеспечения поражени "Единой России" на выборах

Аудио- и видеофайлы по теме

Реакция Запада на разгон митинга 3 августа и жесткие массовые задержания. DW Новости  

Обыски у оппозиционных кандидатов, задержание Навального - истерика властей? DW Новости  

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