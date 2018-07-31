Навальный против Гудкова и Собчак: изгнание из оппозиционного рая

Алексей Навальный и Дмитрий Гудков опять поспорили, кто из них бóльший оппозиционер. Навальный заявил, что не хочет иметь дело с Гудковым и его провластными сторонниками типа Собчак. Взгляд Сергея Елкина.
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