Россия

Навальный против Гудкова и Собчак: изгнание из оппозиционного рая

Алексей Навальный и Дмитрий Гудков опять поспорили, кто из них бóльший оппозиционер. Навальный заявил, что не хочет иметь дело с Гудковым и его провластными сторонниками типа Собчак. Взгляд Сергея Елкина.

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