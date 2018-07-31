 Навальный против Гудкова и Собчак: изгнание из оппозиционного рая | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 31.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Навальный против Гудкова и Собчак: изгнание из оппозиционного рая

Алексей Навальный и Дмитрий Гудков опять поспорили, кто из них бóльший оппозиционер. Навальный заявил, что не хочет иметь дело с Гудковым и его провластными сторонниками типа Собчак. Взгляд Сергея Елкина.

Алексей Навальный изгоняет Дмитрия Гудкова и Ксению Собчак из оппозиционного рая - карикатура Сергея Елкина

Смотрите также:

Смотреть видео 03:54
Now live
03:54 мин

Навальный допрашивает Собчак - "Заповедник"

Смотреть видео 03:05
Now live
03:05 мин

Путин, Навальный и Собчак: у кого самый большой рейтинг среди молодежи?

Контекст

Гудков предложит Навальному сотрудничество с "Партией перемен"

Совместно с Алексеем Навальным будущая "Партия перемен" смогла бы добиться успеха в муниципальных выборах в Санкт-Петербурге, считает экс-депутат Дмитрий Гудков. Ранее Навальный отказался сотрудничать с партией. (19.03.2018)  

Навальный: Собчак за выдвижение обещали "огромные деньги"

Алексей Навальный отказался сотрудничать с Ксенией Собчак после выборов и рассказал, что за выдвижение ей, по ее собственному признанию, предлагали "огромные деньги". Собчак этот факт отрицает. (18.03.2018)  

"Левада-центр": Россия возвращается к тоталитаризму

В России дискредитированы все демократические идеи, выборы 18 марта являются лишь ритуалом для подтверждения полномочий президента Путина, считает глава "Левада-центра" Лев Гудков. (20.02.2018)  

Лев Гудков: Собчак воспринимают как подтанцовку Путина и спойлер Навального

Социолог Лев Гудков рассказал Жанне Немцовой о причинах высокого рейтинга Владимира Путина и о том, при каких условиях этот рейтинг может упасть. (06.12.2017)  

Дмитрий Гудков: Смена власти - необязательно смена Путина на Навального

Оппозиционер Дмитрий Гудков убежден, что России нужны не только новые лица во власти. По его мнению, необходима смена политического курса для сближения с Европой. (12.10.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Гудков, Яшин, Митрохин - почему оппозиция не выдвинула единого кандидата вмэры Москвы  

Навальный допрашивает Собчак - "Заповедник"  

Путин, Навальный и Собчак: у кого самый большой рейтинг среди молодежи?  

Самые читаемые сегодня

Сколько живут и когда выходят на пенсию в разных странах Европы  

"Украинский" счет: какие санкции ввел Евросоюз в отношении России  

Курс юаня продемонстрировал рекордное падение к доллару  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно