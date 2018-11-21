 Навальный обнаружил у Сергея Брилева английское подданство и квартиру в Лондоне | Новости из Германии о России | DW | 22.11.2018

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Россия

Навальный обнаружил у Сергея Брилева английское подданство и квартиру в Лондоне

Российский журналист, комментировавший все инаугурации президента РФ и проведший несколько прямых линий с Владимиром Путиным, с 2001 года значится в списке избирателей Великобритании.

Лондонские силуэты

Известный российский журналист, ведущий телеканала "Россия" Сергей Брилев, который комментировал все инаугурации президента РФ Владимира Путина и проведший несколько прямых линий с ним, является подданным Великобритании и обладает роскошной квартирой в престижном районе Лондона. Сообщение об этом появилось на сайте российского оппозиционного политика и борца с коррупцией Алексея Навального , который в четверг, 22 ноября, опубликовал материалы  расследования, посвященного Брилеву.

Контекст

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Авторы расследования, проанализировав публичную базу юридических лиц Великобритании, обнаружили фирму, принадлежащую жене Сергея Брилева Ирине, а также выяснили, что она владеет долей в управляющей компании многоквартирного жилого дома в лондонском районе Чизик. В этом же доме нашлась и принадлежащая ей квартира, купленная 22 февраля 2016 года за 700 тысяч фунтов стерлингов (около 1 млн евро). Причем, как следует из документов, квартира была приобретена без займов и ипотеки. При этом, отмечает Навальный, Сергей Брилев, в отличие от Владимира Соловьева, "даже не притворялся никогда, что занимается бизнесом". И жена его, согласно официальным данным, ведет общественную деятельность.

Наконец, проанализировав список британских избирателей, удалось выяснить, что "в 2001 году некто Сергей Брилев и Ирина Константинова (это девичья фамилия жены Брилева) зарегистрированы как избиратели в районе Ноттинг Хилл". Это автоматически означает наличие у них подданства Великобритании. Каким образом его удалось получить Брилеву, который с 1995 по 2001 годы работал корреспондентом программы "Вести" в Лондоне и жил в том самом  районе Ноттинг Хил, Навальный не уточняет.

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  • Скриншот расследования о Николае Чоулзе с сайта Навального

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  • Скриншот аккаунта в Инстаграме Насти Рыбки

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  • Коллаж с сайта Навального: Володин в платочке на фоне многоэтажного дома

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  • Глава Роснефти Игорь Сечин и руководитель Газпрома Алексей Миллер

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    Фигурантами совместного расследования ФБК с Insider стали главы "Роснефти", "Газпрома", "Транснефти" и "Ростеха". Они, утверждается в материале ФБК от 12 октября 2018 года, владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, при этом все имущество "было приобретено на деньги из госбюджета, а своими постами они обязаны давнему знакомству с Владимиром Путиным".

    Автор: Марина Барановская


Контекст

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

Расследования ФБК Алексея Навального могли бы помочь российским властям в борьбе с коррупцией. Но пока они предпочитают бороться с создателем фонда. Галерея DW - о резонансных разоблачениях ФБК. (12.10.2018)  

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