Навальный обвинил окружение Дерипаски в преследовании Рыбки

Люди из окружения бизнесмена Олега Дерипаски обсуждали арест Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич) в Таиланде и настаивали на том, что участников так называемого секс-тренинга в этой стране, включая Рыбку, "нужно посадить". Об этом сообщил в понедельник, 21 января, российский оппозиционный политик Алексей Навальный, в распоряжение которого попали записи прослушки соответствующих телефонных разговоров.

По словам Навального, ссылки на эти аудиозаписи, выложенные в видеохостинге YouTube, ему прислали анонимно "пару месяцев назад". Политик считает, что их подлинность подтверждается как сравнением голосов, так и тем, что Дерипаска подал в Усть-Лабинский суд в Краснодарском крае (по месту его регистрации) иски с требованием блокировать доступ к этим файлам.

На одной из записей некие Татьяна, Георгий и Уильям говорят об аресте Насти Рыбки в Таиланде, причем Георгий настаивает на том, что участников секс-тренинга, в том числе Рыбку, "нужно посадить", обвинив в незаконной предпринимательской деятельности. Уильям в свою очередь считает, что по законам Таиланда им не вынесут жесткое наказание.

Навальный утверждает, что Татьяна, участвовавшая в разговоре с Георгием и Уильямом, - это Татьяна Монэгэн, генеральный секретарь российского отделения "Международной торговой палаты", тесно связанной с Дерипаской, а Георгий - это член совета директоров "Базового элемента" и советник Дерипаски Георгий Оганов.

Навальный, Рыбка и Дерипаска

8 февраля 2018 года Алексей Навальный опубликовал фильм-расследование, в котором обвинил вице-премьера РФ Сергея Приходько в получении взяток от Олега Дерипаски в форме путешествия на яхте и эскорт-услуг. Основанием для таких утверждений стали видео и фотографии Приходько и Дерипаски на яхте миллиардера, которые на своей странице в Instagram опубликовала Настя Рыбка, сопровождавшая высокопоставленного чиновника и бизнесмена в плавании по водам Норвегии.

Дерипаска и Приходько отвергли эти обвинения. Между тем некоторые журналисты видят в откровениях Рыбки подтверждение связи между избирательным штабом Дональда Трампа и Кремлем. Сама Рыбка также утверждала, что у нее есть информация о контактах штаба Трампа с Россией.

Лесли: Во всем виноват Навальный и администрация Трампа

Рыбка, ее "секс-тренер" Алекс Лесли (Александр Кириллов) и еще несколько человек были задержаны в Таиланде 26 февраля 2018 года за участие в организованных Лесли секс-тренингах. Затем обвинение в незаконной предпринимательской деятельность изменили на обвинение в предоставлении услуг сексуального характера. 15 января суд таиландского города Паттайя приговорил Вашукевич, Кириллова и еще шестерых граждан РФ и Беларуси к условным срокам заключения и фактическому заключению, приравненному к уже отбытому сроку.

Все фигуранты признали свою вину в организации услуг сексуального характера. Их выслали из королевства 17 января, большинство из них вылетели регулярным рейсом "Аэрофлота" в Москву.

В тот же день Вашукевич и Кириллова задержали в московском аэропорту "Шереметьево" по делу о вовлечении в занятие проституцией. На суде Кириллов неожиданно заявил, что их с Рыбкой преследуют Алексей Навальный и администрация президента Дональда Трампа.

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