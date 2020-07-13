Навальный нашел у Юрия Трутнева дом за 2 млрд рублей

По сведениям Алексея Навального, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе не отчитался о покупке недвижимости на сумму, превышающую его трехгодовой доход.
Полпред президента РФ Владимира Путина в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев владеет домом на территории Серебряного бора в Москве стоимостью 2 млрд рублей. Это следует из расследования, опубликованного на сайте оппозиционера Алексея Навального в четверг, 23 июля.
Как выяснил Навальный, в 2016 году Трутневу принадлежали дом и участок в Серебряном бору площадью 3,7 тысяч квадратных метров. В 2018 году полпред президента на Дальнем Востоке продал эти дом и участок. Вскоре узнать о приобретении им новой недвижимости стало почти невозможно, поскольку имущество Трутнева стали засекречивать и указывать в реестре в качестве владельца Российскую Федерацию, сообщает Навальный.
Проанализировав данные из свежей декларации Трутнева, расследователи, однако, выяснили, что политик приобрел в Серебряном бору участок площадью в два раза большей проданного, а также более крупный, трехэтажный дом и второй дом - судя по всему, для прислуги. По оценке Навального, рыночная стоимость подобной недвижимости составляет около 2 млрд рублей.
При этом участок, на котором находится трехэтажный дом, соединен с соседним, оформленным на не связанное с Трутневым юридическое лицо, пишет Навальный. Общая площадь земельного участка, которым, судя по всему, пользуется Трутнев, составляет, таким образом, почти полтора гектара земли.
По мнению Алексея Навального, Юрий Трутнев нарушил закон, согласно которому чиновник обязан отчитаться о всех крупных покупках, если их стоимость превышает его доход за три года. Доход Трунева за последние три года, по данным Навального, составил 888 млн рублей. Учитывая это нарушение, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе обязан подать в отставку, считает Навальный.
"В декларации за 2018 год Трутнев был обязан указать соседний участок, которым он пользуется. Раз участка в декларации нет - уходи в отставку", - пишет основатель ФБК.
В том же расследовании оппозиционный политик выражает свою поддержку жителям Хабаровского края, с 11 июля митингующим против ареста экс-губернатора региона Сергея Фургала, и высказывает мнение, что именно "полпред Трутнев, выполняя волю Путина, сажает Фургала и пытается восстановить позиции "Единой России" в крае".
С 2004 по 2012 год Юрий Трутнев занимал должность министра природных ресурсов и экологии России, в 2013 году был назначен полпредом президента на Дальнем Востоке. 13 июля на фоне не стихающих протестов жителей Хабаровского края против ареста Сергея Фургала Трутнев прибыл в Хабаровск.
Там он раскритиковал работу местных властей, назвав ее плохо организованной, и заявил, что в Хабаровском крае было зафиксировано максимальное число заражений короновирусом на Дальнем Востоке.
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