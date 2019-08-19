Навальный вышел из спецприемника: как долго он пробудет на свободе?

Алексей Навальный отбыл 30 суток административного ареста. Многие были уверены, что его сразу опять задержат, но этого не произошло. Карикатурист Сергей Елкин предлагает не обольщаться.
Основатель Фонда борьбы с коррупцией отбыл 30 суток за призывы выйти на акцию за свободные выборы 27 июля. Навальный выразил поддержку всем тем, кто все еще находится под арестом из-за митингов. (23.08.2019)
Ответчиками по делу выступают несколько незарегистрированных кандидатов в Мосгодуму и Алексей Навальный. Это уже четвертая претензия к оппозиционным политикам из-за акций протеста в Москве. (22.08.2019)