 Навальный впервые после отравления выступил в соцсетях | Новости из Германии о Германии | DW | 15.09.2020

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Германия

Навальный впервые после отравления выступил в соцсетях

Обращение российского оппозиционера опубликовала в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Навальный сообщил, что уже целый день дышал без посторонней помощи.

Берлинская клиника Шарите

Берлинская клиника "Шарите"

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный впервые выступил в соцсетях после тяжелого отравления, в результате которого он длительное время находился в коме. В сообщении, выложенном в Twitter пресс-секретарем Навального Кирой Ярмыш, политик сообщает, что он идет на поправку и уже целый день дышал без посторонней помощи.

Отравление Алексея Навального

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета по пути из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно приземлился в Омске, где Навального госпитализировали. 22 августа по желанию родственников его доставили для лечения в клинику "Шарите" в Берлине. Политик находился в искусственной коме 19 дней.

Правительство Германии 2 сентября сообщило, что по инициативе берлинской клиники "Шарите" в лаборатории бундесвера была проведена токсикологическая экспертиза анализов Алексея Навального. В результате обследования были выявлены доказательства, однозначно указывающие на отравление химическим нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". В правительстве ФРГ подчеркнули, что выводы специалистов бундесвера не подлежат сомнению. Москва отрицает обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.

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    Автор: Галина Петровская


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