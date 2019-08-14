Навальному хотят продлить срок административного ареста

Оппозиционеру Алексею Навальному могут продлить 30-дневный срок административного ареста на то время, которое он провел в больнице после отравления. Об этом сообщилав своем микроблоге Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. "Ему собираются прибавить к аресту те часы, которые он провёл в больнице, - несмотря на круглосуточный конвой, он якобы был свободен в это время", - написала Ярмыш. Вопрос о продлении срока рассмотрит 22 августа Симоновский суд Москвы.

Этот же суд ранее приговорил Навального к 30 суткам административного ареста за призыв выйти 27 июля на акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. На следующий день после митинга политик был госпитализирован в больницу имени Виноградова в Юго-Западном административном округе Москвы с диагнозом "острая аллергическая реакция".



Во время пребывания в больнице Алексей Навальный "якобы арест не отбывал и находился в больнице на свободе", его палату охраняли полицейские, а к политику "пытались не допустить его лечащих врачей и адвоката. Ему и его представителям не сообщали диагноз, а затем выписали обратно в спецприемник, даже не дожидаясь результатов анализов", - пояснила Кира Ярмыш.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Алексей Навальный: аресты с 2011 по 2019 годы Аресты Навального: 52 суток с 2011-2015 гг., 140 суток - за 2017-2018 годы С 2011-го по июль 2019 года Алексей Навальный провел в СИЗО 202 суток. 25 июля его приговорили еще к 30 суткам административного ареста.

Алексей Навальный: аресты с 2011 по 2019 годы Аресты Навального с 2011 по 2018 годы В 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней. Автор: Марина Барановская

