 Навальному хотят продлить срок административного ареста | Новости политики из Германии | DW | 20.08.2019

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Россия

Навальному хотят продлить срок административного ареста

Алексею Навальному собираются прибавить к сроку административного ареста время, которое он провел в больнице.

Russland Moskau | Alexei Nawalny, Oppositionspolitiker (picture-alliance/AP Photo/P. Golovkin)

Алексей Навальный

Оппозиционеру Алексею Навальному могут продлить 30-дневный срок административного ареста на то время, которое он провел в больнице после отравления. Об этом сообщилав своем микроблоге Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. "Ему собираются прибавить к аресту те часы, которые он провёл в больнице, - несмотря на круглосуточный конвой, он якобы был свободен в это время", - написала Ярмыш. Вопрос о продлении срока рассмотрит 22 августа Симоновский суд Москвы.

Контекст

Политика обвинили в повторном нарушении правил проведения митинга из-за акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которая должна пройти в Москве 27 июля.

У оппозиционного политика диагностирован сильный отек лица. Пресс-секретарь ФБК заявила, что ранее у Навального аллергия не наблюдалась.

Этот же суд ранее приговорил Навального к 30 суткам административного ареста за призыв выйти 27 июля на акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. На следующий день после митинга политик был госпитализирован в больницу имени Виноградова в Юго-Западном административном округе Москвы с диагнозом "острая аллергическая реакция".

Во время пребывания в больнице Алексей Навальный "якобы арест не отбывал и находился в больнице на свободе", его палату охраняли полицейские, а к политику "пытались не допустить его лечащих врачей и адвоката. Ему и его представителям не сообщали диагноз, а затем выписали обратно в спецприемник, даже не дожидаясь результатов анализов", - пояснила Кира Ярмыш.

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Смотрите также:

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    С 2011-го по июль 2019 года Алексей Навальный провел в СИЗО 202 суток. 25 июля его приговорили еще к 30 суткам административного ареста.

  • Аресты Навального с 2011 по 2018 годы

    Алексей Навальный: аресты с 2011 по 2019 годы

    Аресты Навального с 2011 по 2018 годы

    В 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 17:50

Как на разгон митинга в Москве реагирует Запад и что произошло с Навальным? DW Новости (29.07.2019)

Контекст

Алексей Навальный: аресты с 2011 по 2019 годы

Впервые Алексея Навального приговорили к административному аресту в 2011 году. До июля 2019 года он провел за решеткой 202 дня. 25 июля его приговорили еще к 30 суткам ареста.  

Ссылки в интернете

Сообщение Ярмыш в твиттере

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Реакция Запада на разгон митинга 3 августа и жесткие массовые задержания. DW Новости (05.08.2019)  

Бизнесмен Александр Лебедев о Путине и санкциях, коррупции и ФСБ, Навальном и Новой газете. #НаВолне  

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