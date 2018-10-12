Навальному собираются предъявить обвинение в клевете

Против оппозиционного политика Алексея Навального возбуждено очередное уголовное дело. Как сообщил Навальный на своем сайте в понедельник, 15 октября, его вызвали в МВД, чтобы предъявить обвинения по пятой части статьи 128.1 - "клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления". По словам оппозиционера, дело возбудили по поданному более двух лет назад заявлению бывшего сотрудника Следственного комитета РФ, одного из центральных фигурантов "списка Магнитского" Павла Карпова.

После обысков в июне 2016 года "дело благополучно умерло на два года", "даже сроки давности закончились", "но вот, полезли в чулан, достали", иронизировал Навальный.

Позднее оппозиционер сообщил в своем Twitter, что во время визита к следователю обвинение ему так и не было предъявлено.

В конце 2015 года газета "Коммерсант" сообщала, что Карпов подготовил заявление в правоохранительные органы в связи с действиями главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, находившегося тогда в розыске, и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навального. Карпов, в частности, просил провести проверку на том основании, что работа ФБК якобы "не направлена на установление объективных обстоятельств и борьбу с коррупцией", а "воздействует на сознание и волю людей с целью дискредитации представителей власти". В мае 2016-го Карпов рассказал телеканалу "Дождь", что подал на Навального заявление, так как тот "систематически" распространяет о нем клеветнические обвинения в совершении преступлений.

Кто такой Павел Карпов

Павел Карпов, попавший в "список Магнитского" США в апреле 2013 года, в 2008 году вел дело об уклонении от налогов фирмы "Камея", которая, по версии следствия, была связана с фондом Hermitage Capital. По словам Браудера, аудитор фонда Сергей Магнитский был арестован после выявления коррупционных механизмов, в которые были вовлечены сотрудники МВД РФ, включая Карпова. Согласно расследованию коллег погибшего в тюрьме Магнитского, Карпов, в частности, купил и оформил на свою мать квартиру в жилом комплексе "Шуваловский" в Санкт-Петербурге за миллион долларов.

В мае 2017 года Высокий суд Лондона выдал ордер на арест Карпова, не выплатившего 650 тысяч фунтов (около 749 тысяч евро) судебных издержек, которые понес британский инвестиционный фонд в ходе защиты по его иску. За семь лет до этого Карпов обратился в лондонской суд, обвинив Браудера и его коллегу Джемисона Файерстоуна в клевете, но в рассмотрении дела ему отказали.

Навальный провел 50 суток в СИЗО

Накануне Навальный вышел на свободу после административного ареста. Он отбывал сначала 30 суток за организацию январских митингов, после чего был тут же задержан и приговорен судом еще к 20 суткам ареста за митинг против пенсионной реформы 9 сентября.

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