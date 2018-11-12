 Навальному закрыли выезд из России | Новости из Германии о России | DW | 13.11.2018

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Россия

Навальному закрыли выезд из России

Российский оппозиционер намеревался вылететь в Страсбург, чтобы присутствовать на оглашении решения ЕСПЧ по его делу. Пограничники не выпустили его из России, сославшись на некое письмо.

Алексей Навальный (фото из архива)

Алексей Навальный (фото из архива)

Российский оппозиционер Алексей Навальный во вторник, 13 ноября, сообщил в своем микроблоге в Twitter, что ему закрыли выезд из России. По словам Навального, он приехал в аэропорт, чтобы лететь в Страсбург на оглашение решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по его делу, однако на погранконтроле у него забрали паспорт для "проведения специальный проверочных мероприятий" и сообщили, что покидать пределы РФ ему запрещено.

Как сообщил Навальный, пограничники не уточнили, по каким причинам ему закрыт выезд из России, сославшись лишь на "некое письмо".

Контекст

Немецкие политики критикуют действия властей России в отношении Алексея Навального, повторно задержанного 24 сентября. DW опросил представителей правительства ФРГ и депутатов бундестага. (24.09.2018)

Публичное заседание ЕСПЧ по делу "Навальный против России" запланировано на 15 ноября. Дело касается жалобы оппозиционера на его задержание, арест и административные наказания  семи случаях в 2012 и 2014 годах, а также нарушений его прав по предположительно политическим причинам.

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    С 2011-го по сентябрь 2018 года Алексей Навальный провел в СИЗО 172 суток. 24 сентября его приговорили еще к 20 суткам административного ареста.

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    Алексей Навальный: аресты с 2011 по 2018 годы

    Аресты Навального с 2011 по 2018 годы

    За последние полтора года Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней.

    Автор: Марина Барановская


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Навальный против пенсионной реформы: немецкие эксперты говорят о популизме - DW Новости (19.06.2018)

 

Контекст

Алексей Навальный: аресты с 2011 по 2018 годы

Впервые Алексея Навального приговорили к административному аресту в 2011 году. До сентября 2018 года он провел за решеткой 172 дня. 24 сентября его приговорили еще к 20 суткам ареста. (25.09.2018)  

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Навальный против пенсионной реформы: немецкие эксперты говорят о популизме - DW Новости (19.06.2018)  

Новый арест Навального: зачем на самом деле посадили политика - DW Новости  

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