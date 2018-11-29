 Наблюдатели ОБСЕ заявили о ″конкурентных″ выборах в Грузии | Новости из Германии о Европе | DW | 29.11.2018

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Европа

Наблюдатели ОБСЕ заявили о "конкурентных" выборах в Грузии

Президентские выборы в Грузии были свободными и хорошо организованными, считает БДИПЧ ОБСЕ. Вместе с тем Саломе Зурабишвили были предоставлены "неподобающие преимущества".

На одном из избирательных участков в Тбилиси

Голосование в Грузии

Президентские выборы в Грузии были в общем и целом свободными, считает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). "Во втором туре грузинский народ вновь подтвердил свою приверженность к демократии", - заявили наблюдатели организации в четверг, 29 ноября.

По мнению Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, властям Грузии удалось обеспечить соревновательный характер выборов. Кроме того, голосование было хорошо организовано, отмечается далее в заявлении.

Одновременно организация раскритиковала недостатки прошедших президентских выборов в Грузии. Саломе Зурабишвили, которую поддерживала правящая партия "Грузинская мечта", были предоставлены "неподобающие преимущества" в предвыборной борьбе, считают наблюдатели.

Кроме того, кампании обоих участвовавших во втором туре кандидатов носили негативный характер, что также нанесло ущерб избирательной кампании, отмечается в заявлении. Кампания в преддверии второго тура выборов "была омрачена жесткой риторикой и отдельными случаями насилия, а также возросшим числом случаев злоупотребления государственными ресурсами", указало БДИПЧ.

Контекст

Победила Зурабишвили

Согласно результатам обработки всех бюллетеней, на президентских выборах в Грузии победила Саломе Зурабишвили - независимый кандидат, которого поддерживает правящая партия "Грузинская мечта". Во втором туре 28 ноября она набрала 59,52 процента голосов избирателей. За Григола Вашадзе - кандидата от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Михаила Саакашвили - проголосовали 40,48 процента.

За ходом выборов в Грузии следили до 17 тысяч представителей избирательных субъектов, более 48 тысяч местных и более 1300 международных наблюдателей. По данным ЦИК, явка во втором туре выборов была выше активности избирателей в первом туре, который состоялся 28 октября.

Нынешние выборы стали последними выборами президента Грузии путем прямого голосования. Далее президента будут избирать 300 членов избирательной коллегии. Согласно изменениям в конституцию, принятым грузинским парламентом в 2017 году, права и полномочия главы государства значительно урезаны.

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    Автор: Ефим Шуман, Франкфурт-на-Майне


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Заявление БДИПЧ ОБСЕ

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