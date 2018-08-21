 Набиуллина сообщила о постепенном снижении ставки Банка России | Новости из Германии о России | DW | 03.07.2019

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Россия

Набиуллина сообщила о постепенном снижении ставки Банка России

Ключевая ставка ЦБ РФ будет поэтапно снижаться до середины 2020 года, сообщила глава банка Эльвира Набиуллина.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина

Центральный банк РФ намерен поэтапно снижать ключевую ставку с целью оживления конъюнктуры. "Мы стараемся двигаться более умеренными шагами, для того, чтобы экономика адаптировалась к нашим новым решениям", - заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью Reuters, опубликованном в среду, 3 июля.

При этом цикл снижения ключевой ставки может завершиться к середине 2020 года, указала она далее. На последнем заседании ЦБ РФ в июне ставка была снижена на 25 базисных пунктов до 7,50 процента.

Риски для российской экономики

Одним из факторов риска для российской экономики Набиуллина назвала торговый конфликт между Китаем и США. Она предположила, что урегулирование этой ситуации будет достигнуто еще не скоро. Кроме того, Банк России в своих прогнозах учитывает возможный сценарий резкого падения цены на нефть. "Рисковый сценарий в целом у нас со среднегодовой ценой 35 долларов за баррель", - сообщила она.

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Одновременно глава российского Центробанка отметила успехи в борьбе с фиктивным капиталом. "Мы в основном справились с отмыванием незаконных доходов через банковскую систему, но теперь должны постоянно уделять этому вопросу повышенное внимание, чтобы эти операции не вернулись в банки", - добавила она.

В 2020 году начнется расходование средств ФНБ

Кроме того, Набиуллина предположила, что в 2020 году объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) может преодолеть отметку в 7 процентов ВВП, что дает право инвестировать средства фонда. "ЦБ просчитывает несколько вариантов сценариев использования средств ФНБ, они отличаются масштабом трат", - указала она.

Неблагоприятным сценарием глава Банка России назвала использование всех средств ФНБ сверх 7-процентного порога. Другим вариантом является "инвестирование определенного процента от превышения 7 процентов ВВП", отметила она.

Ключевая ставка ЦБ России была неожиданно повышена с 7,50 процента до 7,75 процента в декабре 2018 года. Это стало вторым повышением за год. Тогда в ЦБ пояснили, что решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков.

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