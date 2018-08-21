Набиуллина сообщила о постепенном снижении ставки Банка России

Центральный банк РФ намерен поэтапно снижать ключевую ставку с целью оживления конъюнктуры. "Мы стараемся двигаться более умеренными шагами, для того, чтобы экономика адаптировалась к нашим новым решениям", - заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью Reuters, опубликованном в среду, 3 июля.

При этом цикл снижения ключевой ставки может завершиться к середине 2020 года, указала она далее. На последнем заседании ЦБ РФ в июне ставка была снижена на 25 базисных пунктов до 7,50 процента.

Риски для российской экономики

Одним из факторов риска для российской экономики Набиуллина назвала торговый конфликт между Китаем и США. Она предположила, что урегулирование этой ситуации будет достигнуто еще не скоро. Кроме того, Банк России в своих прогнозах учитывает возможный сценарий резкого падения цены на нефть. "Рисковый сценарий в целом у нас со среднегодовой ценой 35 долларов за баррель", - сообщила она.

Одновременно глава российского Центробанка отметила успехи в борьбе с фиктивным капиталом. "Мы в основном справились с отмыванием незаконных доходов через банковскую систему, но теперь должны постоянно уделять этому вопросу повышенное внимание, чтобы эти операции не вернулись в банки", - добавила она.

В 2020 году начнется расходование средств ФНБ

Кроме того, Набиуллина предположила, что в 2020 году объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) может преодолеть отметку в 7 процентов ВВП, что дает право инвестировать средства фонда. "ЦБ просчитывает несколько вариантов сценариев использования средств ФНБ, они отличаются масштабом трат", - указала она.

Неблагоприятным сценарием глава Банка России назвала использование всех средств ФНБ сверх 7-процентного порога. Другим вариантом является "инвестирование определенного процента от превышения 7 процентов ВВП", отметила она.

Ключевая ставка ЦБ России была неожиданно повышена с 7,50 процента до 7,75 процента в декабре 2018 года. Это стало вторым повышением за год. Тогда в ЦБ пояснили, что решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков.

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