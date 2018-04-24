Набери 100 баллов - получишь работу в Германии

В 2016 году в федеральной земле Баден-Вюртемберг решили опробоватьновую модель по привлечению квалифицированных трудовых мигрантов из-за пределов ЕС. Пилотный проект под названием PuMa приближается к завершающей стадии в сентябре этого года. DW выяснила, какие плоды уже принес этот эксперимент.

На работу - по 100-балльной системе

Проект рассчитан на специалистов с дипломом о среднем профобразовании и ограничен одним регионом: фирма-работодатель должна находиться в Баден-Вюртемберге. Специалиста, подавшего заявку, оценивают по 100-балльной системе, где 100 баллов являются "входным билетом" на немецкий рынок труда. очень важное значение при этом имеет знание языка. Помимо квалификации, владение немецким языком на уровне B2 и выше обеспечивает 100 баллов и сразу открывает доступк рынку труда. Минимальное требование - уровень A2 (он дает 25 баллов).

Если знания немецкого ниже уровня B2, добрать баллы можно по другим четырем критериям. Например, если соискатель уже находился в Германии по работе или учебе, в общей сложности, не менее года: это дает еще 50 баллов. Родственники до второй степени родства в Баден-Вюртемберге - 50 баллов. Полгода учебы или работы в одной из стран ЕС - 25 баллов. Знания английского или французского языков на уровне B1 - 25 баллов.

Хорошо развитая промышленность Баден-Вюртемберга нуждается в кадрах из-за рубежа

Эта программа облегченного трудоустройства открыта для представителей всех профессий, которые не могут претендовать на получение "голубой карты" и которых нет в так называемом "белом списке"(Positivliste) Федерального агентства по труду. В нем перечислены группы рабочих специальностей, по которым Германия больше всего нуждается в специалистах не из ЕС.

Что мешает трудоустроиться в Германии

В Центральной службе помощи в трудоустройстве за рубежом (ZAV) при Федеральном агентстве по труду подчеркивают тестовый характер этого проекта, результаты которого нельзя оценивать только по количеству трудоустроенных специалистов. Таковых, на самом деле, всего 33, в том числе из России и Украины. При этом, как отмечают в ZAV, которая координирует этот проект, спрос на программу есть. Сколько всего человек интересовались возможностями в рамках PuMa, сколько заявок было отклонено, а также другие данные еще предстоит подсчитать. Но главное, что уже подтвердил тест: преграды на пути к трудоустройству в Германии существенные.

"Мы подытожили практический опыт, полученный в ходе проекта. Наши выводы будут рассмотрены при обсуждении нового закона об иммиграции квалифицированных кадров", - отметил пресс-секретарь ZAV Беате Рабе (Beate Raabe) в интервью DW. Законопроект был одобрен правительством ФРГ в декабре 2018-го. За него еще должен будет проголосовать немецкий парламент до конца текущего года.

Как показал проект, основное препятствие для специалистов-иностранцев в Германии - слабое знание немецкого языка. "Кроме того, у соискателей мало информации о формальностях очень сложного процесса трудоустройства. Как функционирует признание диплома? Что такое "белый список"? - поясняет Беате Рабе. - С другой стороны, у работодателей высокие требования к соискателям. От иностранцев они ожидают такого же уровня подготовки, как у немецких специалистов. Фирмам еще нужно учиться, как подходить к претендентам из-за рубежа".

Еще один вывод ZAV: соискатели, которые по каким-либо причинам уже находятся в Германии (проводят здесь отпуск или навещают родственников, например), активнее пользуются возможностями проекта PuMa, и им относительно легче справиться с отдельными этапами процесса трудоустройства, чем тем, кто находится за рубежом.

Кто может участвовать в проекте облегченного трудоустройства

Проект PuMa завершается 30 сентября. Если вы хотите воспользоваться шансом и попробовать найти работодателя таким образом, заявку следует присылать намного раньше, поскольку один только процесс подтверждения диплома занимает несколько недель недели. В ZAV советуют ориентироваться, самое позднее, на июнь.

Сейчас на сайте проекта приведены 15 профессий. Повар, маляр, мясник, пекарь, штукатур, плотник, парикмахер… Этот список, как уточнили в ZAV, - для наглядности, чтобы понятнее было, кто может трудоустроится в Баден-Вюртемберге по программе PuMa. Кроме того, по этим специальностям есть конкретные вакансии, и фирмы готовы трудоустроить иностранцев.

У соискателя должен быть диплом о среднем профессиональном образовании, полученном за пределами ЕС. Он должен пройти в Германии процедуру проверки и признания диплома. Активную поддержку в этом, как и любых других вопросах, касающихся трудоустройства, оказывает служба сервиса Virtuelles Welcome Center Федерального агентства по труду: для этого туда можно обратиться по телефону +49 228 713-1313, по электронной почте: make-it-in-germany@arbeitsagentur.de или через контактный формуляр на сайте программы PuMa.

В программе PuMa можно участвовать, даже если диплом признан лишь частично. В этом случае соискатель может получить визу сроком до 18 месяцев, начать работать в одной из фирм в Баден-Вюртемберге и одновременно повышать свою квалификацию для полного признания диплома. И последний, но немаловажный факт. Он касается тех, кто опасается, что в Германии специалисты-иностранцы будут получать за свой труд зарплаты меньше, чем у немцев. "Мы (Федеральное агентство по труду - Ред.) обращаем внимание на справедливую мобильность, то есть на то, чтобы человек, который приезжает к нам из-за рубежа, работал на тех же условиях, что и специалисты из Германии", - подчеркивает Беате Рабе из службы помощи в трудоустройстве за рубежом (ZAV).

На сайте PuMa указана заработная плата по 15 профессиям. Маляр, например, получает от 1403 до 3160 евро в месяц брутто, повар - от 1653 до 2922 евро.

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