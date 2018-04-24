 Набери 100 баллов - получишь работу в Германии | На работу в Германию | DW | 11.03.2019

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На работу в Германию

Набери 100 баллов - получишь работу в Германии

Повар, маляр, парикмахер... Проект PuMa помогает специалистам этих и других профессий из стран, не входящих в ЕС, трудоустроиться в Германии.

Маляры на работе

В 2016 году в федеральной земле Баден-Вюртемберг решили опробоватьновую модель по привлечению квалифицированных трудовых мигрантов из-за пределов ЕС. Пилотный проект под названием PuMa приближается к завершающей стадии в сентябре этого года. DW выяснила, какие плоды уже принес этот эксперимент.

На работу - по 100-балльной системе

Проект рассчитан на специалистов с дипломом о среднем профобразовании и ограничен одним регионом: фирма-работодатель должна находиться в Баден-Вюртемберге. Специалиста, подавшего заявку, оценивают по 100-балльной системе, где 100 баллов являются "входным билетом" на немецкий рынок труда. очень важное значение при этом имеет знание языка. Помимо квалификации, владение немецким языком на уровне B2 и выше обеспечивает 100 баллов и сразу открывает доступк рынку труда. Минимальное требование - уровень A2 (он дает 25 баллов).

Если знания немецкого ниже уровня B2, добрать баллы можно по другим четырем критериям. Например, если соискатель уже находился в Германии по работе или учебе, в общей сложности, не менее года: это дает еще 50 баллов. Родственники до второй степени родства в Баден-Вюртемберге - 50 баллов. Полгода учебы или работы в одной из стран ЕС - 25 баллов. Знания английского или французского языков на уровне B1 - 25 баллов.

В Баден-Вюртемберге расположены не только такие гиганты, как Daimler или Bosch, но и множество средних и малых предприятий в автомобиле- и машиностроительной, металлообрабатывающей, химической и фармацевтической отраслях

Хорошо развитая промышленность Баден-Вюртемберга нуждается в кадрах из-за рубежа

Эта программа облегченного трудоустройства открыта для представителей всех профессий, которые не могут претендовать на получение "голубой карты" и которых нет в так называемом "белом списке"(Positivliste) Федерального агентства по труду. В нем перечислены группы рабочих специальностей, по которым Германия больше всего нуждается в специалистах не из ЕС.

Что мешает трудоустроиться в Германии

В Центральной службе помощи в трудоустройстве за рубежом (ZAV) при Федеральном агентстве по труду подчеркивают тестовый характер этого проекта, результаты которого нельзя оценивать только по количеству трудоустроенных специалистов. Таковых, на самом деле, всего 33, в том числе из России и Украины. При этом, как отмечают в ZAV, которая координирует этот проект, спрос на программу есть. Сколько всего человек интересовались возможностями в рамках PuMa, сколько заявок было отклонено, а также другие данные еще предстоит подсчитать. Но главное, что уже подтвердил тест: преграды на пути к трудоустройству в Германии существенные.

"Мы подытожили практический опыт, полученный в ходе проекта. Наши выводы будут рассмотрены при обсуждении нового закона об иммиграции квалифицированных кадров", - отметил пресс-секретарь ZAV Беате Рабе (Beate Raabe) в интервью DW. Законопроект был одобрен правительством ФРГ в декабре 2018-го. За него еще должен будет проголосовать немецкий парламент до конца текущего года.

Контекст

DW публикует историю диджея из России, которая переехала в Германию по визе фрилансера. Этим способом могут воспользоваться и представители других творческих профессий.

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Кто может устроиться на работу в Германии по упрощенной процедуре, где оформить "голубую карту", какие преимущества она дает? Информация для иностранных специалистов - в справке DW. (15.01.2018)

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Как показал проект, основное препятствие для специалистов-иностранцев в Германии - слабое знание немецкого языка. "Кроме того, у соискателей мало информации о формальностях очень сложного процесса трудоустройства. Как функционирует признание диплома? Что такое "белый список"? - поясняет Беате Рабе. - С другой стороны, у работодателей высокие требования к соискателям. От иностранцев они ожидают такого же уровня подготовки, как у немецких специалистов. Фирмам еще нужно учиться, как подходить к претендентам из-за рубежа".

Еще один вывод ZAV: соискатели, которые по каким-либо причинам уже находятся в Германии (проводят здесь отпуск или навещают родственников, например), активнее пользуются возможностями проекта PuMa, и им относительно легче справиться с отдельными этапами процесса трудоустройства, чем тем, кто находится за рубежом.

Кто может участвовать в проекте облегченного трудоустройства

Проект PuMa завершается 30 сентября. Если вы хотите воспользоваться шансом и попробовать найти работодателя таким образом, заявку следует присылать намного раньше, поскольку один только процесс подтверждения диплома занимает несколько недель недели. В ZAV советуют ориентироваться, самое позднее, на июнь.

Сейчас на сайте проекта приведены 15 профессий. Повар, маляр, мясник, пекарь, штукатур, плотник, парикмахер… Этот список, как уточнили в ZAV, - для наглядности, чтобы понятнее было, кто может трудоустроится в Баден-Вюртемберге по программе PuMa. Кроме того, по этим специальностям есть конкретные вакансии, и фирмы готовы трудоустроить иностранцев.

У соискателя должен быть диплом о среднем профессиональном образовании, полученном за пределами ЕС. Он должен пройти в Германии процедуру проверки и признания диплома. Активную поддержку в этом, как и любых других вопросах, касающихся трудоустройства, оказывает служба сервиса Virtuelles Welcome Center Федерального агентства по труду: для этого туда можно обратиться по телефону +49 228 713-1313, по электронной почте: make-it-in-germany@arbeitsagentur.de или через контактный формуляр на сайте программы PuMa. 

В программе PuMa можно участвовать, даже если диплом признан лишь частично. В этом случае соискатель может получить визу сроком до 18 месяцев, начать работать в одной из фирм в Баден-Вюртемберге и одновременно повышать свою квалификацию для полного признания диплома. И последний, но немаловажный факт. Он касается тех, кто опасается, что в Германии специалисты-иностранцы будут получать за свой труд зарплаты меньше, чем у немцев. "Мы (Федеральное агентство по труду - Ред.) обращаем внимание на справедливую мобильность, то есть на то, чтобы человек, который приезжает к нам из-за рубежа, работал на тех же условиях, что и специалисты из Германии", - подчеркивает Беате Рабе из службы помощи в трудоустройстве за рубежом (ZAV).

На сайте PuMa указана заработная плата по 15 профессиям. Маляр, например, получает от 1403 до 3160 евро в месяц брутто, повар - от 1653 до 2922 евро.

Смотрите также:
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  • Мобильный телефон в офисе

    Что можно немцам на рабочем месте

    В 2016 году в Баварии по вине диспетчера столкнулись два поезда. Специалист допустил ошибку, так как отвлекался на игры на мобильнике. Использование смартфонов в диспетчерской было запрещено. Диспетчеру дали 3,5 года. Немецкие фирмы вправе решать самостоятельно, когда и как их подчиненные могут пользоваться мобильными телефонами. Непрерывное увлечение мобильником может стать причиной увольнения.

  • Еда на рабочем месте

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    Бутерброд или салат, принесенный с собой, - перекус за компьютером иногда помогает сэкономить время. Чаще всего немецкий работодатель относится к этому спокойно. Проблемы могут возникнуть, если вы заняты в отделе сервиса и общаетесь с клиентами. Еду на рабочем месте могут запретить из-за правил гигиены или техники безопасности. Это касается лабораторий, больниц или производственных цехов.

  • Кофе, разлитое на клавиатуру

    Что можно немцам на рабочем месте

    Работник может получить предупреждение, если регулярно обедает за компьютером и его чавканье и запах еды раздражают коллег. Предупреждение проигнорировано неоднократно - начальник вправе уволить. Неприятности могут возникнуть, и если сотрудник прольет кофе на клавиатуру или повредит служебное оборудование. В этом случае его могут обязать покрыть расходы.

  • Музыка на работе

    Что можно немцам на рабочем месте

    Под хиты и дело спорится. А если у шефа другой музыкальный вкус, запретить радио он не вправе. Так решил Федеральный суд по трудовым спорам. Воспрепятствовать этому, однако, могут недовольные коллеги или клиенты. Тогда в лучшем случае придется надеть наушники. Если же музыка мешает сконцентрироваться и приводит к ошибкам в работе - запрет все же возможен , но с согласия производственного совета.

  • Эротический календарь на рабочем месте

    Что можно немцам на рабочем месте

    А вот повесить на стену календарь с полуобнаженными моделями в немецком офисе точно не разрешат. Такие снимки по Закону о равном обращении считаются дискриминацией. То же самое касается и журналов с порнографией, лежащих на рабочем столе. Исключение составляют пространства, к которым имеет доступ только сам сотрудник, к примеру, личный шкафчик или ящик спецодежды.

  • Растения в офисе

    Что можно немцам на рабочем месте

    Треть трудящихся в Германии украшают свои рабочие места личными предметами. Чаще всего это фотографии семьи, футбольная атрибутика и растения. В каждой фирме могут действовать свои предписания. Все, что мешает другим или является источником опасности (например, свечи), может быть запрещено. Но и в этом случае начальник не вправе выкидывать вещи, которые принадлежат сотруднику.

  • Собака в офисе

    Что можно немцам на рабочем месте

    Можно ли сотруднику брать с собой на работу домашнего питомца, каждая фирма решает самостоятельно. Но даже в случае разрешения сначала необходимо спросить коллег. Собака должна быть социализированной, а рабочее место - подходящим для нее. Если на предприятии действуют особые гигиенические предписания, животные запрещены.

  • Личные звонки на работе

    Что можно немцам на рабочем месте

    Допустимы ли личные звонки на работе, прописано в корпоративном кодексе. Если четких правил нет, короткий звонок вопросов не вызовет. Если сотрудник регулярно недорабатывает свое время, он рискует быть уволенным. Особенно если в ход идет служебный телефон. В 2015 году из-за звонков для участия в интерактивной игре на радио бухгалтер из Везеля лишилась работы. И суд посчитал это правомерным.

  • Служебный принтер

    Что можно немцам на рабочем месте

    То же самое касается и использования служебного принтера или ксерокса в личных целях. Если в корпоративных правилах нет четкого разрешения, это может быть истолковано как присвоение имущества работодателя. Такая же проблема может возникнуть, если сотрудник использует служебные конверты или марки для частной почты или заряжает свой смартфон в офисе.

    Автор: Татьяна Вайнман


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Ссылки в интернете

Сайт проекта PuMa

Белый список Федерального агентства по труду

Аудио- и видеофайлы по теме

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