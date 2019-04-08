 Мятежный ливийский генерал наращивает поставку динаров из России | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.10.2019

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Мир

Мятежный ливийский генерал наращивает поставку динаров из России

За период с февраля по июнь генерал Хафтар, контролирующий Восточную Ливию, получил почти 4,5 млрд динаров, отпечатанных в России.

Ливийские динары

Параллельный центральный банк в восточной части Ливии, находящейся под контролем формирований генералаХалифы Хафтара, расширила поставку новых банкнот из России в 2019 году перед началом операции Хафтара с целью захвата столицы Ливии Триполи. Об этом во вторник, 29 октября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на находящиеся в его распоряжении данные российской таможни.

Согласно этим данным, Россия осуществила четыре поставки в восточную Ливию на общую сумму в 4,5 млрд ливийских динаров в период с февраля по июнь 2019 года. Хафтар начал наступление на Триполи в начале апреля.

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Зависимость от поставок из России

Мятежный генерал  еще в 2015 году заявил о намерении печатать собственные динары. Параллельный правительственному Центральный банк в Эль-Байде обратился к России и оттуда в 2016 году на восток Ливии поступил первый транш динаров. С иех пор поставки идут постоянно. Данные российской таможни свидетельствуют, что в результате новых поставок, восточная Ливия получила значительно больше 10 млрд динаров, напечатанных в России, и свидетельствуют о сильной зависимости генерала Хафтара от таких поставок, отмечает Reuters.

Ливия расколота на две части

Ливия с 2014 года расколота на две части между враждующими лагерями - в Триполи и на востоке страны - в результате противоречий, возникших после свержения при поддержке НАТО режима Муамара Каддафи тремя годами ранее. Восточная Ливия создала параллельные властные структуры.

Хафтар получает политическую и материальную поддержку от целого ряда стран, особенно от Объединенных Арабских Эмиратов и Египта. Россия также помогает Хафтару, но при этом культивирует отношения и с международно признанным правительством национального согласия в Триполи. 

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