Мюнхенские "кухарки" вновь собрались на бал (фото)

Мюнхенский "Бал кухарок" или "Поварской бал" (Kocherlball) проводится в Английском саду около Китайского павильона раз в году в середине июля, - в том месте, где в XIX веке каждое воскресенье по утрам собирались на танцы горничные, повара, гувернантки, посыльные и другие слуги. Всего при хорошей погоде - до пяти тысяч человек. Сейчас в нем могут участвовать все желающие. Главное: подобрать подходящий исторический костюм. Традицию возобновили в 1989 году по случаю празднования 200-летия Английского сада, входящего в число крупнейших городских парков в мире. Исторический костюмированный бал стал одной из мюнхенских достопримечательностей и собирает сейчас до 15 тысяч участников и зрителей.
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Необычные экскурсии по Мюнхену
Ночной сторож
Увлекательную экскурсию по историческим местам Мюнхена обещает фирма Weis(s)e Stadtvogel. В качестве гида выступает ночной сторож (Nachtwächter), знающий в городе все лазейки, потаенные уголки и много историй из жизни простых и знатных его обитателей прошлых веков.
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Необычные экскурсии по Мюнхену
Горничная Мари-Луиза
Дворец Нимфенбург и Мюнхенскую резиденцию можно посетить в сопровождении разговорчивой горничной Мари-Луизы (Kammerzofe Marie Louise), которая хорошо помнит, что делал в городе легендарный Казанова, а также много других пикантных историй. Практическая часть экскурсии состоит из обучения туристов придворным поклонам и навыкам элегантного поднятия и спуска по лестницам.
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Необычные экскурсии по Мюнхену
Олимпийский стадион
Олимпийский стадион (Olympiastadion) возвели в баварской столице в 1968-1972 годах. Его висячие перекрытия-оболочки похожи на гигантские шатры. Во время специальной тематической экскурсии по крыше "Zeltdach-Tour" можно узнать много интересного об этой архитектурной достопримечательности и насладиться видом на город, а особо смелым участникам вниз предлагают спуститься на канате - прямо на поле.
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Необычные экскурсии по Мюнхену
Средства передвижения
Некоторые туристы предпочитают ходить по городам исключительно пешком, но в Мюнхене им будет трудно удержаться от соблазна все же воспользоваться транспортом. Выбор здесь огромный: от экскурсий на двухэтажных автобусах - до поездок на каретах и лимузинах, а также исторических трамваях. Метро тоже не стоит игнорировать. В мюнхенской подземке есть станции, которые вполне заслуживают внимания.
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Необычные экскурсии по Мюнхену
Сегвей
Двухколесными самобалансирующимися самокатами Сегвей (Segway) в Германии уже мало кого удивишь. В последние годы они стали вполне распространенным средством группового или индивидуального передвижения туристов по городским тротуарам и улицам. Мюнхен - не исключение. Новички для начала могут прокатиться по Английскому саду, сделав остановку у ручья Айсбах, где собираются мюнхенские серфингисты.
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Необычные экскурсии по Мюнхену
Вкусные экскурсии
В том, что в Мюнхене можно хорошо и вкусно поесть, вряд ли кто сомневается. Выбор пивных и ресторанов в баварской столице огромный, а для особых чревоугодников здесь предлагают специальные вкусные экскурсии (Schlemmertouren) по знаменитому продовольственному рынку Виктуалиенмаркт.
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Необычные экскурсии по Мюнхену
Кофейный тур
Мюнхен славится своим пивом, но кофейные традиции здесь тоже очень давние. Туристическая фирма Stattreisen München предлагает тематическую экскурсию "От турецкого напитка - до кофе на вынос" по лучшим кофейням баварской столицы. Начинается она перед старейшим в городе кафе - Tambosi, ведущим свою историю с 1775 года.
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Необычные экскурсии по Мюнхену
Темное прошлое
"Палачи, проститутки и ведьмы" или "Чума, холера и сифилис" - так называются два тематических тура, посвященных Мюнхену времен темного Средневековья. Проводят их гости из прошлого - экскурсоводы в исторических костюмах. Участники смогут узнать, например, что за три с половиной века до конца XVII столетия город пережил целых двадцать пять чумных эпидемий, не говоря о других напастях и бедствиях.
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Необычные экскурсии по Мюнхену
Истории для детей
В заключение упомянем о специальных экскурсиях для детей, которые предлагает туристическое агентство "Городские детективы" ("Stadtdetektive"). Их герои - расточительные принцессы, властолюбивые герцоги и другие исторические персонажи оставили в городе свои следы, увлекательные поиски которых будут интересны не только юным участкам этих прогулок.
Автор: Танкред Гугиш, Максим Нелюбин
Мюнхенский Октоберфест в фотографиях и цифрах
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Сделано в Баварии
Образ типичного немца складывался веками. Более двух столетий свой вклад в создание этого образа и поддержание его на должном уровне вносит ежегодный мюнхенский праздник Октоберфест. Миллионы гостей, пиво рекой, колбаски, цыплята на вертелах, кожаные штаны, один дирндль краше другого… "Малые" Октоберфесты проводятся по всему миру - от Америки до Китая, но мы расскажем о главном и оригинальном.
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Шествие
В 2017 году мюнхенский Октоберфест проходит с 16 сентября по 3 октября. Открылся он торжественным парадом, главные участники которого - общества и клубы, поддерживающие традиции национальных баварских костюмов (Trachtenvereine), духовые оркестры, а также повозки с пивными бочками. Бочки символически везут к главному месту действия праздника.
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Прямой эфир
По городу проходит до десяти тысяч человек в народных костюмах из всех регионов Баварии. Открытие Октоберфеста, конечно же, передается по телевидению в прямом эфире, причем, не только региональным баварским каналом, но и Первым немецком телевидением (ARD) на всю Германию.
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Премьера
Первый Октоберфест состоялся 17 октября 1810 года. Поводом для народного праздника стала свадьба будущего баварского короля Людвига I и принцессы Терезы. На поле под Мюнхеном, которое с тех пор носит имя невесты - Theresienwiese, в честь молодоженов были устроены скачки. Слово Wiesen (луга) стало вторым названием Октоберфеста.
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
За столами - 119 тысяч человек
На лугу Терезы устанавливают 14 больших пивных павильонов-шатров, каждый из которых может вместить несколько тысяч посетителей. Самый большой из них рассчитан более чем на 11 тысяч человек. Ставят также более двух десятков малых павильонов: пивных, кафе и закусочных - до 500 человек. Общее количество мест за столами Октоберфеста составляет около 119 тысяч.
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Тяжелая атлетика
10-12-14… Кельнерши на Октоберфесте ухитряются переносить за раз неподъемное, с точки зрения нетренированных граждан, количество тяжелых пивных кружек. В каждой - литр пива, да и сама кружка из толстого стекла весит порядочно. На празднике работают, в общей сложности, около 13 тысяч официантов, барменов, поваров и другой обслуживающий персонал.
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
O'zapft is!
В первый день проходит традиционная церемония начала праздника - открытие первой бочки. По традиции эту почетную обязанность выполняет бургомистр Мюнхена. Он должен с помощью деревянного молотка вогнать в бочку кран. Обычно для этого требуется два-три удара. Подняв первую кружку, бургомистр призывает: "O'zapft is!", то есть "Наливайте!" - конечно же, на баварском диалекте.
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Почем пиво?
Согласно данным организаторов праздника, в 2017 году цена литровой кружки пива (Maß Bier) на мюнхенском Октоберфесте - от 10,60 евро до 10,95 евро. Много пива утекло с тех времен, когда (в 1971 году) литр стоил 2,95 марки ФРГ. И даже в 2002 году за кружку платили 6,8 евро.
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Мучает жажда
Специально для Октоберфеста в Мюнхене варят около 7 миллионов литров пива. В 1980 году гости праздника за две недели выпили 3,8 миллиона литровых кружек, в 2016 году - 6,6 миллиона.
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Спят усталые
К сожалению, не все посетители могут правильно оценить возможности своего организма. В лучшем случае, им приходится мирно отсыпаться на газонах, но бывает и хуже. Сюжеты о нелегкой работе санитаров, охранников и полиции на Октоберфесте давно стали обязательной частью телевизионных репортажей во время праздника и после его окончания.
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Бюро находок
Чем больше людей, тем больше потерь. На территории Октоберфеста работает бюро находок. Во время прошлого праздника в него сдали около 3600 вещей: 810 предметов одежды, 760 удостоверений и кредитных карт, 650 кошельков, 410 мобильных телефонов, 220 ключей, 80 сумок, рюкзаков и пакетов, 230 очков, 55 зонтиков, 55 наручных часов и украшений, а также 15 фотоаппаратов.
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Гастрономические итоги
В 2016 году гости Октоберфеста съели 366876 жареных цыплят, 67227 свиных рулек, 116 быков и 58 телят на вертеле, а также 151857 двойных свиных колбасок. Туалеты на Октоберфесте - бесплатные. Всего здесь насчитывается полторы тысячи кабинок и около одного километра писсуаров.
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
В ногу со временем
Октоберфест - это не только море пива и горы мяса. Праздник идет в ногу со временем, не ограничиваясь традиционными свиными рульками. Несколько лет назад в меню здесь появились блюда, приготовленные по правилам веганской кухни. Есть данные, что за последние два года количество людей, отказывающихся от продуктов животного происхождения, увеличилось в Германии с 600 тысяч до 900 тысяч человек.
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Модный дирндль
В последние годы всё больше и больше гостей приходят на Октоберфест в традиционных баварских костюмах. Мужчины надевают знаменитые кожаные шорты, женщины - дирндль. Многие народные женские платья шьют по классическим образцам, но с учетом актуальной моды.
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Время работы
В больших пивных шатрах по рабочим дням пиво разливают с десяти утра и до половины одиннадцатого вечера, а в выходные страдающих пивной жаждой гостей праздника начинают обслуживать на час раньше. В 23:30 на лугу Терезы все закрывается, а самые стойкие посетители перемещаются в обычные мюнхенские пивные, кабачки и рестораны.
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Сувенирные кружки
Каждый год организаторы Октоберфеста выпускают специальные памятные кружки с новыми эмблемами - стеклянные и глиняные, с крышками или без них. В 2017 году стоят они от 7 до 34 евро.
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Пряничный орден
Типичными подарками на такого рода немецких праздниках являются большие пряники (Lebkuchen) с разными надписями: романтическими, шуточными, просто забавными или стандартными.
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Гулянья 1896 года
Какие народные гулянья без аттракционов! Как видно на этой старой открытке с Октоберфеста 1896 года, карусели уже тогда пользовались в Мюнхене большим спросом. Если присмотреться, то помимо тира на переднем плане, здесь можно найти шатры с "Гигантским ребенком", "Людоедом" и "Морским чудовищем", а также купить турецкий мед.
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Аттракционы
Классические американские горки, качели и карусели продолжают пользоваться популярностью, но людоедами и прочими чудовищами в наши времена уже никого не удивишь. Впрочем, куда приятнее вместо них просто взглянуть на Мюнхен с большого колеса обозрения или с высоты американской горки.
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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене
Помогите установить рекорд
В последние годы число посетителей Октоберфеста составляет около 5,6 - 6,5 миллионов человек. Один раз этот показатель даже приблизился к 7-миллионной отметке, но пока ее не переступил. При возможности внесите свой посильный вклад в установление этого рекорда.
Автор: Максим Нелюбин
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