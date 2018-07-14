Мюнхенские "кухарки" вновь собрались на бал (фото)

Мюнхенский "Бал кухарок" или "Поварской бал" (Kocherlball) проводится в Английском саду около Китайского павильона раз в году в середине июля, - в том месте, где в XIX веке каждое воскресенье по утрам собирались на танцы горничные, повара, гувернантки, посыльные и другие слуги. Всего при хорошей погоде - до пяти тысяч человек. Сейчас в нем могут участвовать все желающие. Главное: подобрать подходящий исторический костюм. Традицию возобновили в 1989 году по случаю празднования 200-летия Английского сада, входящего в число крупнейших городских парков в мире. Исторический костюмированный бал стал одной из мюнхенских достопримечательностей и собирает сейчас до 15 тысяч участников и зрителей.

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Чума, кофе, проститутки, или Необычные экскурсии по Мюнхену

Необычные экскурсии по Мюнхену Ночной сторож Увлекательную экскурсию по историческим местам Мюнхена обещает фирма Weis(s)e Stadtvogel. В качестве гида выступает ночной сторож (Nachtwächter), знающий в городе все лазейки, потаенные уголки и много историй из жизни простых и знатных его обитателей прошлых веков.

Необычные экскурсии по Мюнхену Горничная Мари-Луиза Дворец Нимфенбург и Мюнхенскую резиденцию можно посетить в сопровождении разговорчивой горничной Мари-Луизы (Kammerzofe Marie Louise), которая хорошо помнит, что делал в городе легендарный Казанова, а также много других пикантных историй. Практическая часть экскурсии состоит из обучения туристов придворным поклонам и навыкам элегантного поднятия и спуска по лестницам.

Необычные экскурсии по Мюнхену Олимпийский стадион Олимпийский стадион (Olympiastadion) возвели в баварской столице в 1968-1972 годах. Его висячие перекрытия-оболочки похожи на гигантские шатры. Во время специальной тематической экскурсии по крыше "Zeltdach-Tour" можно узнать много интересного об этой архитектурной достопримечательности и насладиться видом на город, а особо смелым участникам вниз предлагают спуститься на канате - прямо на поле.

Необычные экскурсии по Мюнхену Средства передвижения Некоторые туристы предпочитают ходить по городам исключительно пешком, но в Мюнхене им будет трудно удержаться от соблазна все же воспользоваться транспортом. Выбор здесь огромный: от экскурсий на двухэтажных автобусах - до поездок на каретах и лимузинах, а также исторических трамваях. Метро тоже не стоит игнорировать. В мюнхенской подземке есть станции, которые вполне заслуживают внимания.

Необычные экскурсии по Мюнхену Сегвей Двухколесными самобалансирующимися самокатами Сегвей (Segway) в Германии уже мало кого удивишь. В последние годы они стали вполне распространенным средством группового или индивидуального передвижения туристов по городским тротуарам и улицам. Мюнхен - не исключение. Новички для начала могут прокатиться по Английскому саду, сделав остановку у ручья Айсбах, где собираются мюнхенские серфингисты.

Необычные экскурсии по Мюнхену Вкусные экскурсии В том, что в Мюнхене можно хорошо и вкусно поесть, вряд ли кто сомневается. Выбор пивных и ресторанов в баварской столице огромный, а для особых чревоугодников здесь предлагают специальные вкусные экскурсии (Schlemmertouren) по знаменитому продовольственному рынку Виктуалиенмаркт.

Необычные экскурсии по Мюнхену Кофейный тур Мюнхен славится своим пивом, но кофейные традиции здесь тоже очень давние. Туристическая фирма Stattreisen München предлагает тематическую экскурсию "От турецкого напитка - до кофе на вынос" по лучшим кофейням баварской столицы. Начинается она перед старейшим в городе кафе - Tambosi, ведущим свою историю с 1775 года.

Необычные экскурсии по Мюнхену Темное прошлое "Палачи, проститутки и ведьмы" или "Чума, холера и сифилис" - так называются два тематических тура, посвященных Мюнхену времен темного Средневековья. Проводят их гости из прошлого - экскурсоводы в исторических костюмах. Участники смогут узнать, например, что за три с половиной века до конца XVII столетия город пережил целых двадцать пять чумных эпидемий, не говоря о других напастях и бедствиях.

Необычные экскурсии по Мюнхену Истории для детей В заключение упомянем о специальных экскурсиях для детей, которые предлагает туристическое агентство "Городские детективы" ("Stadtdetektive"). Их герои - расточительные принцессы, властолюбивые герцоги и другие исторические персонажи оставили в городе свои следы, увлекательные поиски которых будут интересны не только юным участкам этих прогулок. Автор: Танкред Гугиш, Максим Нелюбин





Мюнхенский Октоберфест в фотографиях и цифрах

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Сделано в Баварии Образ типичного немца складывался веками. Более двух столетий свой вклад в создание этого образа и поддержание его на должном уровне вносит ежегодный мюнхенский праздник Октоберфест. Миллионы гостей, пиво рекой, колбаски, цыплята на вертелах, кожаные штаны, один дирндль краше другого… "Малые" Октоберфесты проводятся по всему миру - от Америки до Китая, но мы расскажем о главном и оригинальном.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Шествие В 2017 году мюнхенский Октоберфест проходит с 16 сентября по 3 октября. Открылся он торжественным парадом, главные участники которого - общества и клубы, поддерживающие традиции национальных баварских костюмов (Trachtenvereine), духовые оркестры, а также повозки с пивными бочками. Бочки символически везут к главному месту действия праздника.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Прямой эфир По городу проходит до десяти тысяч человек в народных костюмах из всех регионов Баварии. Открытие Октоберфеста, конечно же, передается по телевидению в прямом эфире, причем, не только региональным баварским каналом, но и Первым немецком телевидением (ARD) на всю Германию.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Премьера Первый Октоберфест состоялся 17 октября 1810 года. Поводом для народного праздника стала свадьба будущего баварского короля Людвига I и принцессы Терезы. На поле под Мюнхеном, которое с тех пор носит имя невесты - Theresienwiese, в честь молодоженов были устроены скачки. Слово Wiesen (луга) стало вторым названием Октоберфеста.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене За столами - 119 тысяч человек На лугу Терезы устанавливают 14 больших пивных павильонов-шатров, каждый из которых может вместить несколько тысяч посетителей. Самый большой из них рассчитан более чем на 11 тысяч человек. Ставят также более двух десятков малых павильонов: пивных, кафе и закусочных - до 500 человек. Общее количество мест за столами Октоберфеста составляет около 119 тысяч.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Тяжелая атлетика 10-12-14… Кельнерши на Октоберфесте ухитряются переносить за раз неподъемное, с точки зрения нетренированных граждан, количество тяжелых пивных кружек. В каждой - литр пива, да и сама кружка из толстого стекла весит порядочно. На празднике работают, в общей сложности, около 13 тысяч официантов, барменов, поваров и другой обслуживающий персонал.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене O'zapft is! В первый день проходит традиционная церемония начала праздника - открытие первой бочки. По традиции эту почетную обязанность выполняет бургомистр Мюнхена. Он должен с помощью деревянного молотка вогнать в бочку кран. Обычно для этого требуется два-три удара. Подняв первую кружку, бургомистр призывает: "O'zapft is!", то есть "Наливайте!" - конечно же, на баварском диалекте.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Почем пиво? Согласно данным организаторов праздника, в 2017 году цена литровой кружки пива (Maß Bier) на мюнхенском Октоберфесте - от 10,60 евро до 10,95 евро. Много пива утекло с тех времен, когда (в 1971 году) литр стоил 2,95 марки ФРГ. И даже в 2002 году за кружку платили 6,8 евро.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Мучает жажда Специально для Октоберфеста в Мюнхене варят около 7 миллионов литров пива. В 1980 году гости праздника за две недели выпили 3,8 миллиона литровых кружек, в 2016 году - 6,6 миллиона.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Спят усталые К сожалению, не все посетители могут правильно оценить возможности своего организма. В лучшем случае, им приходится мирно отсыпаться на газонах, но бывает и хуже. Сюжеты о нелегкой работе санитаров, охранников и полиции на Октоберфесте давно стали обязательной частью телевизионных репортажей во время праздника и после его окончания.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Бюро находок Чем больше людей, тем больше потерь. На территории Октоберфеста работает бюро находок. Во время прошлого праздника в него сдали около 3600 вещей: 810 предметов одежды, 760 удостоверений и кредитных карт, 650 кошельков, 410 мобильных телефонов, 220 ключей, 80 сумок, рюкзаков и пакетов, 230 очков, 55 зонтиков, 55 наручных часов и украшений, а также 15 фотоаппаратов.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Гастрономические итоги В 2016 году гости Октоберфеста съели 366876 жареных цыплят, 67227 свиных рулек, 116 быков и 58 телят на вертеле, а также 151857 двойных свиных колбасок. Туалеты на Октоберфесте - бесплатные. Всего здесь насчитывается полторы тысячи кабинок и около одного километра писсуаров.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене В ногу со временем Октоберфест - это не только море пива и горы мяса. Праздник идет в ногу со временем, не ограничиваясь традиционными свиными рульками. Несколько лет назад в меню здесь появились блюда, приготовленные по правилам веганской кухни. Есть данные, что за последние два года количество людей, отказывающихся от продуктов животного происхождения, увеличилось в Германии с 600 тысяч до 900 тысяч человек.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Модный дирндль В последние годы всё больше и больше гостей приходят на Октоберфест в традиционных баварских костюмах. Мужчины надевают знаменитые кожаные шорты, женщины - дирндль. Многие народные женские платья шьют по классическим образцам, но с учетом актуальной моды.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Время работы В больших пивных шатрах по рабочим дням пиво разливают с десяти утра и до половины одиннадцатого вечера, а в выходные страдающих пивной жаждой гостей праздника начинают обслуживать на час раньше. В 23:30 на лугу Терезы все закрывается, а самые стойкие посетители перемещаются в обычные мюнхенские пивные, кабачки и рестораны.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Сувенирные кружки Каждый год организаторы Октоберфеста выпускают специальные памятные кружки с новыми эмблемами - стеклянные и глиняные, с крышками или без них. В 2017 году стоят они от 7 до 34 евро.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Пряничный орден Типичными подарками на такого рода немецких праздниках являются большие пряники (Lebkuchen) с разными надписями: романтическими, шуточными, просто забавными или стандартными.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Гулянья 1896 года Какие народные гулянья без аттракционов! Как видно на этой старой открытке с Октоберфеста 1896 года, карусели уже тогда пользовались в Мюнхене большим спросом. Если присмотреться, то помимо тира на переднем плане, здесь можно найти шатры с "Гигантским ребенком", "Людоедом" и "Морским чудовищем", а также купить турецкий мед.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Аттракционы Классические американские горки, качели и карусели продолжают пользоваться популярностью, но людоедами и прочими чудовищами в наши времена уже никого не удивишь. Впрочем, куда приятнее вместо них просто взглянуть на Мюнхен с большого колеса обозрения или с высоты американской горки.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Помогите установить рекорд В последние годы число посетителей Октоберфеста составляет около 5,6 - 6,5 миллионов человек. Один раз этот показатель даже приблизился к 7-миллионной отметке, но пока ее не переступил. При возможности внесите свой посильный вклад в установление этого рекорда. Автор: Максим Нелюбин



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