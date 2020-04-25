 Мюнхенская ″Бавария″ за сутки продала 100 тысяч масок с символикой клуба | Новости из Германии о Германии | DW | 26.04.2020

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Германия

Мюнхенская "Бавария" за сутки продала 100 тысяч масок с символикой клуба

Все средства от реализации масок лидер футбольного первенства ФРГ перечислит на счет инициативы "We Kick Corona".

Презентация защитных масок руководством Баварии и инициаторами инициативы We Kick Corona

Презентация защитных масок руководством "Баварии" и инициаторами инициативы "We Kick Corona"

Лидер германского  футбольного первенства - мюнхенская "Бавария" - за сутки продала 100 тысяч медицинских масок со своей символикой. Об этом сообщили в субботу, 25 апреля, в пресс-службе клуба.

Все вырученные средства перечислят на счет инициативы "We Kick Corona", запущенной двумя игроками сборной Германии по футболу и осуществляющей помощь благотворительным, социальным или медицинским учреждениям в борьбе с распространением SARS-CoV-2.
Каждая маска отличается индивидуальным оформлением. Все они изготовлены из шарфов, изначально предназначавшихся для раздачи на игре Лиги чемпионов на стадионе Allianz Arena, где "Бавария" встречалась с лондонским "Челси". Шарфы были изготовлены по случаю 120-летия мюнхенского клуба.

Инициатива Киммиха и Горецка "We Kick Corona"

"В рамках этой кампании мы хотим показать, что ФК "Бавария" делает все возможное, чтобы справиться с пандемией образцовым и дисциплинированным образом в рамках призыва премьер-министр Баварии Маркуса Зёдера (Markus Söder), - отметил председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге (Karl-Heinz Rummenigge). - В то же время мы рады, что можем внести свой вклад в прекрасную инициативу Йозуа Киммиха (Joshua Kimmich) и Леона Горецка (Leon Goretzka)".

"Это замечательное доказательство того, что наши специалисты выступают в качестве образцов для подражания в обществе и демонстрируют солидарность в этом кризисе", - добавил он.

Объявленная футболистами сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Киммихом и Горецка инициатива по сбору средств в помощь благотворительным, социальным или медицинским учреждениям, попавшим в затруднительное положение из-за пандемии коронавируса, нашла активную поддержку в Германии. Так, экс-чемпион мира Матс Хуммельс (Mats Hummels) написал в своем Twitter: "Очень крутая акция! Мы, футболисты, хотим служить примером для подражания и своей жизнью показать, как мы понимаем солидарность".

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    Автор: Элла Володина


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