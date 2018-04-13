Мюнхенская "Бавария" в 29-й раз стала чемпионом бундеслиги

Футбольный клуб "Бавария" (Мюнхен) в седьмой раз подряд и в 29-й раз в общей в истории бундеслиги завоевал титул чемпиона Германии. В субботу, 18 мая, мюнхенцы под руководством тренера Нико Ковача выиграли 34-й и последний матч сезона против франкфуртского "Айнтрахта" со счетом 5:1 (1:0), набрав по итогам сезона 78 очков.

Таким образом клубу удалось также одержать победу в продолжавшейся весь сезон дуэли с дортмундской "Боруссией", которая долгое время находилась на первой строке рейтинга бундеслиги и выиграла неофициальный титул осеннего чемпиона, набрав наибольшее количество баллов в первой половине сезона.

На втором месте - дортмундская "Боруссия"

Дортмундцы в тот же день одержали победу над "Боруссией" (Мёнхенгладбах) со счетом 2:0 (1:0) и заняли в итоговой таблице второе место с минимальным отставанием от лидера в два очка. На третьем месте - "Лейпциг" (66 очков), далее следуют "Байер" (Леверкузен, 58 очков) и "Боруссией" (Мёнхен-Гладбах, 55 очков).

Лучшим бомбардиром сезона в четвертый раз стал Роберт Левандовски из "Баварии", забивший 22 гола.

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