 Мюнхенская ″Бавария″ в 29-й раз стала чемпионом бундеслиги | Футбол | DW | 18.05.2019

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Футбол

Мюнхенская "Бавария" в 29-й раз стала чемпионом бундеслиги

В последний игровой день "Бавария" выиграла матч против "Айнтрахта" и оказалась в итоговой таблице бундеслиги на первом месте, на два очка опередив "Боруссию" (Дортмунд).

Футболисты Баварии

"Бавария" празднует победу

Футбольный клуб "Бавария" (Мюнхен) в седьмой раз подряд и в 29-й раз в общей в истории бундеслиги завоевал титул чемпиона Германии. В субботу, 18 мая, мюнхенцы под руководством тренера Нико Ковача выиграли 34-й и последний матч сезона против франкфуртского "Айнтрахта" со счетом 5:1 (1:0), набрав по итогам сезона 78 очков.

Контекст

О спортивных достижениях немецкого футбола хорошо известно - мюнхенская "Бавария" и дортмундская "Боруссия" вышли в финал Лиги чемпионов УЕФА. Но бундеслига очень успешна и с экономической точки зрения. (23.05.2013)

Время классических спортивных обществ прошло: по примеру мюнхенской "Баварии" и дортмундской "Боруссии" все больше немецких футбольных клубов идут по пути акционирования. (22.08.2014)

Таким образом клубу удалось также одержать победу в продолжавшейся весь сезон дуэли с дортмундской "Боруссией", которая долгое время находилась на первой строке рейтинга бундеслиги и выиграла неофициальный титул осеннего чемпиона, набрав наибольшее количество баллов в первой половине сезона.

На втором месте - дортмундская "Боруссия"

Дортмундцы в тот же день одержали победу над "Боруссией" (Мёнхенгладбах) со счетом 2:0 (1:0) и заняли в итоговой таблице второе место с минимальным отставанием от лидера в два очка. На третьем месте - "Лейпциг" (66 очков), далее следуют "Байер" (Леверкузен, 58 очков) и "Боруссией" (Мёнхен-Гладбах, 55 очков).

Лучшим бомбардиром сезона в четвертый раз стал Роберт Левандовски из "Баварии", забивший 22 гола. 

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