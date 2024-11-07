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Мэтью Уорд Эджиус

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Мэтью Уорд Эджиус: избранные публикации

Ящик для избирательных бюллетеней на фоне флагов США

Выборы в США: какие группы населения принесли победу Трампу

Часть традиционного электората Демократической партии помогла Дональду Трампу выиграть президентские выборы в США.
Политика7 ноября 2024 г.
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