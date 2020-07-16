 Мэр Москвы объявил об иммунитете к COVID-19 у большинства горожан | Новости из Германии о России | DW | 17.07.2020

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Россия

Мэр Москвы объявил об иммунитете к COVID-19 у большинства горожан

По словам Сергея Собянина, коллективный иммунитет сформировался уже у 60 процентов жителей столицы. Только три дня назад власти Москвы сообщали, что антитела к коронавирусу выявлены лишь у 21,7 процента тестированных.

В Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 сформировался уже более чем у половины жителей российской столицы. "И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60 процентов населения", - сказал он в интервью агентству РИА "Новости" в пятницу, 17 июля.

Между тем только 14 июля, когда власти Москвы подводили итоги очередного этапа тестирования на наличие антител к коронавирусу, сообщалось, что антитела выявлены лишь у 21,7 процента протестированных. Сам Собянин в интервью "Комсомольской правде" 16 июля также говорил о наличии антител к коронавирусу у примерно 20 процентов москвичей. При этом мэр со ссылкой на неназванных ученых отметил, что реальная доля тех, у кого есть иммунитет к SARS-CoV-2, втрое больше.

Угроза второй волны эпидемии

"Потому что у людей есть еще Т-клеточный иммунитет на уровне рецепторов, которые распознают вирус и начинают с ним бороться. Этот фактор тоже играет роль. То есть у большинства москвичей организм уже знает, что такое коронавирус, и может противостоять ему", - пояснил тогда Собянин. В то же время он признал риск второй волны эпидемии предстоящей осенью из-за мутации SARS-CoV-2 и возможного исчезновения иммунитета к этому вирусу.

Ранее наличие иммунитета у 60 процентов населения называлось условием прекращения эпидемии коронавируса. Глава Минздрава России Михаил Мурашко в середине июня заявил, что такой уровень иммунитета прервет цепочку распространения SARS-CoV-2. "Популяционный иммунитет свыше 45 процентов, а лучше, чтобы это приближалось к 50–60 процентам, уже гарантирует прерывание цепочки", - говорил тогда Мурашко.

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    Автор: Марина Барановская


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