 Мэр Лондона призвал к повторному референдуму по ″Брекзиту″ | Новости из Германии о Европе | DW | 16.09.2018

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Европа

Мэр Лондона призвал к повторному референдуму по "Брекзиту"

Позиция Терезы Мэй подвергает опасности экономику Великобритании, считает Садик Хан. Ранее британский премьер-министр исключила возможность проведения второго референдума.

Мэр Лондона Садик Хан

Мэр Лондона Садик Хан

Мэр Лондона Садик Аман Хан призвал к повторному референдуму по выходу Великобритании из состава Евросоюза. "Мы стоим перед подлинным риском - плохая сделка или ее отсутствие. Оба варианта нанесли бы огромный ущерб Лондону и Соединенному Королевству", - написал Хан в своем микроблоге в Twitter в субботу, 15 сентября.

Контекст

Процесс выхода Великобритании из ЕС еще не завершился, а некоторые европейцы уже говорят о том, что чувствуют себя жертвами дискриминации. Их пугает "Брекзит" и его последствия. (21.01.2018)

На саммите в Брюсселе 27 стран ЕС решили перейти ко второй фазе переговоров с Великобританией о "Брекзите". DW объясняет, что это за фазы, что уже достигнуто и чего ожидать в дальнейшем. (15.12.2017)

В колонке для британской газеты The Observer мэр британской столицы отметил угрозы, которые несет "Брекзит". "Я не верю, что Мэй обладает полномочиями для того, чтобы столь грубо подвергать опасности экономику и источники дохода людей", - заявил Хан.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключила возможность проведения второго референдума по выходу страны из Евросоюза. Повторное голосование стало бы злоупотреблением демократией, считает политик. Премьер назвала "выгодной сделкой для Великобритании" свою концепцию по выходу из ЕС, которая позволит беспрепятственно продолжить торговлю, сохранить рабочие места и избежать проверки на границе между Ирландией и Северной Ирландией.

Переговоры Брюсселя и Лондона

Великобритания планирует выйти из состава ЕС в марте 2019 года. Брюссель и Лондон в настоящее время работают над соглашением, регулирующим порядок "Брекзита". Эти переговоры должны быть завершены до конца октября, чтобы дать время парламентам обеих сторон ратифицировать согласованный документ.

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    Тереза Мэй, которая заняла пост премьера Великобритании после отставки Дэвида Кэмерона, выступавшего против выхода страны из ЕС, поддерживает модель мягкого Brexit. В частности, после того, как 6 июля 2018 года правительство согласовало коллективную позицию, Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС после "Брекзита".

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  • Флаг ЕС

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    Что такое мягкий "Брекзит"

    Мягкий вариант Brexit декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Кроме того, предполагается, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу Brexit.

  • Тереза Мэй и Дональд Туск

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    В Брюсселе приветствуют решение Лондона

    Глава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

  • бюллетень для голосования

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу Brexit. В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Как в Великобритании голосовали по вопросу Brexit

    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Молодые британцы против Brexit

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за Brexit.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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Brexit: о чем до сих пор не могут договориться ЕС и Великобритания

Контекст

Brexit: решение принято, вопросы остаются

Разногласия о том, каким будет выход Великобритании из ЕС привели к расколу в правительстве Мэй. За историческое решение о Brexit британцы проголосовали на референдуме в июле 2016 года. (10.07.2018)  

Ссылки в интернете

Колонка в газете The Observer

Аудио- и видеофайлы по теме

Как Франкфурт борется с Парижем за статус финансовой столицы ЕС  

Brexit: о чем до сих пор не могут договориться ЕС и Великобритания  

Brexit: сожалеют ли британцы о своем решении год спустя?  

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