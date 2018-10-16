Мэр "дружественной" беженцам деревни в Италии выпущен из-под домашнего ареста

Мэр итальянской деревни Риаче Доменико Лукано, ранее находившийся под домашним арестом в связи с подозрением в содействии нелегальной миграции, освобожден, но должен покинуть свою деревню. Такое решение принял во вторник, 16 октября, апелляционный суд.

Лукано, который руководил Риаче, когда туда прибыли сотни беженцев, был задержан в начале октября. Расследование его действий продолжается. Следователи подозревают Доменико Лукано и его гражданскую жену в организации фиктивных браков между беженцами и местными жителями.

Ранее во вторник Лукано сказал, что намеревается и далее, вне зависимости от решений суда и правительства, принимать в деревне беженцев. По замыслу главы Риаче, деревню, которая находится на грани вымирания, можно было спасти при помощи мигрантов.

В понедельник, 15 октября, глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что намерен переселить в другую деревню мигрантов, ранее принятых в Риаче. Это решение вызвало массовую критику не только в Италии. Как сообщило информагентство dpa, протесты проходили и в немецком Дрездене.

Смотрите также:

Инфографика: Беженцы в Германии Количество приезжающих в ФРГ беженцев сокращается Число прибывающих в Германию беженцев продолжает снижаться. За первый квартал 2017 года в страну въехало чуть более 60 тысяч мигрантов. За тот же период годом ранее число новоприбывших составило почти 190 тысяч.

Инфографика: Беженцы в Германии Больше всего ходатайств об убежище - от сирийских беженцев В 2016 году беженцы из Сирии, которые спасаются от войны на родине, подали почти 270 тысяч прошений о получении убежища в Германии. Речь идет как о первичных, так и о повторных заявках. В десятку стран с самым большим числом заявителей попала и Россия.

Инфографика: Беженцы в Германии Образование и работа - условие успешной интерграции Возможность найти хорошую работу повышает шансы беженцев на успешную интеграцию. Однако не все мигранты имеют возможность трудоустроиться. Серьезной проблемой часто становится отсутствие профессиональной подготовки, а порой - даже школьного образования. Только 17% живущих в Германии беженцев учились на родине в университете.

Инфографика: Беженцы в Германии На родину по собственному желанию Программа репатриации беженцев нацелена на то, чтобы помочь догбровольно вернуться на родину мигрантам, не имеющим шансов получить убежище в ФРГ. В рамках этой программы Германия планирует предоставлять таким беженцам возможность перед возвращением домой выучиться на слесаря, монтажника, электрика или каменщика. Автор: Ирина Филатова

