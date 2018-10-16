 Мэр ″дружественной″ беженцам деревни в Италии выпущен из-под домашнего ареста | Новости из Германии о Европе | DW | 16.10.2018

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Европа

Мэр "дружественной" беженцам деревни в Италии выпущен из-под домашнего ареста

Доменико Лукано, мэр принимавшей беженцев итальянской деревни Риаче, вынужден уехать из нее. Лукано освобожден из-под домашнего ареста.

Протесты в Италии в поддержку Доменико Лукано

Протесты в Италии в поддержку Доменико Лукано, 2 октября 2018 г.

Мэр итальянской деревни Риаче Доменико Лукано, ранее находившийся под домашним арестом в связи с подозрением в содействии нелегальной миграции, освобожден, но должен покинуть свою деревню. Такое решение принял во вторник, 16 октября, апелляционный суд.

Контекст

Цифры красноречивы: наплыв мигрантов в Евросоюз позади, число вновь прибывающих резко падает. Однако в ЕС уже не осталось стран, готовых к проведению политики открытых границ. (28.06.2018)

Мэр города Риаче Доменико Лукано находился в поле следственных органов уже год. Глава МВД Маттео Сальвини уже неоднократно публично критиковал его. (02.10.2018)

Лукано, который руководил Риаче, когда туда прибыли сотни беженцев, был задержан в начале октября. Расследование его действий продолжается. Следователи подозревают Доменико Лукано и его гражданскую жену в организации фиктивных браков между беженцами и местными жителями.

Ранее во вторник Лукано сказал, что намеревается и далее, вне зависимости от решений суда и правительства, принимать в деревне беженцев. По замыслу главы Риаче, деревню, которая находится на грани вымирания, можно было спасти при помощи мигрантов.

В понедельник, 15 октября, глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что намерен переселить в другую деревню мигрантов, ранее принятых в Риаче. Это решение вызвало массовую критику не только в Италии. Как сообщило информагентство dpa, протесты проходили и в немецком Дрездене.

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    Автор: Ирина Филатова


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