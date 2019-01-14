 Мэр Гданьска скончался после нападения | Новости из Германии о Европе | DW | 14.01.2019

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Европа

Мэр Гданьска скончался после нападения

Градоначальник Гданьска Павел Адамович, получивший ножевое ранение в область сердца во время благотворительного концерта, скончался в больнице.

Danzig Bürgermeister Pawel Adamowicz Rede vor Attentat (Reuters/Agencja Gazeta/B. Banka)

Павел Адамович во время концерта

Мэр Гданьска Павел Адамович, на которого накануне совершено нападение с ножом во время благотворительного концерта, скончался в результате полученных ранений. Об этом в понедельник, 14 января, сообщил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский в эфире польского телеканала TVN24.

Тяжелые ранения

Ранее градоначальнику была проведена операция, она длилась около пяти часов, после этого 53-летний мужчина находился в критическом состоянии. "Мэр Гданьска Павел Адамович жив, он в очень тяжелом состоянии", - сообщил врач Томаш Стефаньян, представитель Клинического центра медицинского университета Гданьска.

Удары были нанесены в область сердца, повреждена диафрагма, брюшная полость. Адамовича реанимировали на сцене сразу после нападения. В больнице врачам пришлось еще раз восстанавливать сердцебиение пациента, ему перелили 41 порцию крови (это около 18,5 литра чистой крови).

Подозреваемый в нападении на Адамовича 14 января предстанет перед сотрудниками прокуратуры. По данным следствия, 27-летний житель польского Гданьска ранее отбывал наказание за ограбление банка. Сразу после нападения полиция задержала его и взяла анализ крови, чтобы уточнить, не находился ли он под действием алкоголя или наркотиков.

Нападение на глазах сотен человек

Вице-спикер Сената Богдан Борусевич, отметил, что "преступник подготовился к атаке и выбрал момент, который был очень медийным". Сохранились записи инцидента, совершенного на глазах сотен зрителей.

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На них видно, что мужчина ворвался на сцену во время финала концерта и ударил политика ножом, после этого нападавший еще несколько минут ходил по площадке, вскинув руки. Затем он взял микрофон, заявил, что "невинно сидел в тюрьме" и возложил ответственность на либерально-консервативную "Гражданскую платформу". Известно, что благотворительное мероприятие было закрытым. По одной из версий, преступник проник на него, воспользовавшись журналистским удостоверением.

Павел Адамович - партийный деятель "Гражданской платформы". Он занимал пост мэра с 1998 года, в 2002 году был переизбран на эту должность. Награжден папой Иоанном Павлом II  Крестом "За заслуги перед церковью и папой".

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    Автор: Элла Володина


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