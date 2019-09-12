 Мэрия Улан-Удэ сообщила о письме с угрозами взрывов | Новости из Германии о России | DW | 12.09.2019

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Россия

Мэрия Улан-Удэ сообщила о письме с угрозами взрывов

Установлено, что полученное властями Улан-Удэ послание подписано именем гражданина, по данным следствия, не причастного к отправке письма.

Улан-Удэ в единый день голосования

Улан-Удэ в единый день голосования (фото из архива)

Администрация Улан-Удэ (Республика Бурятия) получила письмо с угрозами о закладке радиоуправляемых взрывных устройств в ряде общественных мест города. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщил Михаил Слепнев, начальник Управления общественной безопасности администрации города.

По его утверждению, авторы послания требуют перевыборов и освобождения лиц, подвергнутых административным задержаниям во время несанкционированного митинга на площади Советов. Проводится проверка, в ходе которой, в частности, установлено, что послание подписано именем гражданина, по данным следствия, не причастного к отправке письма.

Конкретные адреса закладки взрывных устройств не назывались, были лишь упомянуты отдельные объекты - вокзал, колледжи, детсады и учебные заведения. По информации Слепнева, в этой связи были предприняты "меры упреждающего характера" в отношении всех социальных учреждений. В ходе проверки подозрительных предметов в зданиях не обнаружено.

Контекст

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"Есть мнение, что эта информация" имеет целью дестабилизацию обстановки в городе и усиление социальной напряженности, приводит слова Слепнева интернет-издание "Байкал-Daily".

Письмо было датировано 10 сентября. 

Массовые задержания

В среду, 11 сентября, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 15 человек на площади Советов в центре Улан-Удэ, где проходила бессрочная акция протеста против избрания мэром города Игоря Шутенкова, считающегося провластным кандидатом. По словам депутата Народного хурала (парламента) Бурятии от КПРФ Баира Цыренова, сотрудники Росгвардии бросили дымовую шашку внутрь автобуса, где третью ночь подряд находились протестующие.

В понедельник, 9 сентября, на площади Советов собрались сторонники шамана Александра Габышева, который пешком идет в Москву "изгонять" президента РФ Владимира Путина, позднее к ним присоединились депутат Цыренов и сенатор Мархаев. Они отказались признать результаты прошедшего 8 сентября голосования. Позднее на площади начались столкновения между ОМОНом и активистами, в результате несколько человек получили ранения, еще несколько были задержаны. Бессрочная акция продолжалась несколько дней.

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    Автор: Григорий Аросев


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