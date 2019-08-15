 Мэрия Москвы согласовала митинг в поддержку фигурантов ″московского дела″ | Новости из Германии о России | DW | 19.09.2019

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Россия

Мэрия Москвы согласовала митинг в поддержку фигурантов "московского дела"

Ранее по заявке о митинге на проспекте Сахарова был получен отказ, однако власти пересмотрели свое решение, сообщил оппозиционер Светов. Акция пройдет 28 сентября.

Митинг в поддержку Ивана Голунова на проспекте Сахарова (фото из архива)

Митинг в поддержку Ивана Голунова на проспекте Сахарова (фото из архива)

Правительство Москвы согласовало проведение 28 сентября на проспекте Сахарова митинга в поддержку фигурантов "московского дела", дела о возможном отмывании средств в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), а также других политзаключенных. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщил в Twitter один из лидеров Либертарианской партии России Михаил Светов.

В подтверждение своих слов он привел фотографию соответствующего документа за подписью Василия Олейника, первого замруководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

Мероприятие пройдет с 15.00 до 17.00 мск, сбор участников намечен на 14.00. Предполагаемая численность - до 20 тысяч человек.

Оппозиционер напомнил, что ранее "по этой же заявке" был получен отказ. Однако, как и в случае с митингом в поддержку журналиста Ивана Голунова, "власть переиграла свой ответ", добавил он.

Задержан директор ФБК

Контекст

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По словам юриста Фонда борьбы с коррупцией Гимади, директора фонда Жданова задержали возле его дома. (19.09.2019)

Вскоре после того, как появилась новость о согласовании акции, стало известно, что полиция задержала директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова.

Ему инкриминируют статью 20.2 КоАП о нарушении порядка проведения публичных мероприятий за организацию встреч с незарегистрированными кандидатами на выборах в Мосгордуму летом на Трубной площади в Москве.

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