 Мэрия Москвы не согласовала протестное шествие 17 августа | Новости из Германии о России | DW | 12.08.2019

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Россия

Мэрия Москвы не согласовала протестное шествие 17 августа

Заявители акции протеста нарушили срок подачи уведомления, считают в мэрии Москвы. Так власти пытаются "сбить волну протеста", говорит депутат Андрей Морев.

Акция протеста на проспекте Академика Сахарова 10 августа в Москве

Акция протеста на проспекте Академика Сахарова 10 августа в Москве

Мэрия Москвы не согласовала шествие в поддержку не допущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов. "Сегодня в 20:10 позвонили из мэрии и сообщили об отказе в шествии 17 августа 2019 года по бульварам", - написал в своем Facebook в понедельник, 12 августа, один из заявителей акции, муниципальный депутат Андрей Морев и опубликовал ответ правительства Москвы.

Контекст

Масс-медиа Германии пишут о том, как прошел разрешенный митинг на Сахарова и чем закончилась "прогулка" по Москве участников этой несогласованной акции протеста. Что еще их интересовало - у DW. (12.08.2019)

В Москве прошел один из самых крупных митингов оппозиции за последние несколько лет - без речей Навального и других известных оппозиционеров, но со звездами YouTube и рэпером Face. Репортаж DW. (11.08.2019)

Заявители нарушили срок подачи уведомления, они должны были обратиться с ним не позднее чем за 10 дней до проведения акции, указано в документе. По закону депутаты могут подавать заявки на акции в формате встречи с избирателями за пять дней, пишет Морев.

"И мы ведь 11 июля подавали заявку на митинг 17 июля как раз за 5 дней, и тогда мэрия официально согласовала нашу заявку (от нее мы в итоге отказались). Сейчас мэрия, чтобы сбить волну протеста, применяет двойные стандарты и пытается вытеснить протест и по сути запретить проведение согласованных акций", - написал он. Морев говорит, что направит властям официальное возражение, заявителями акции также выступают муниципальные депутаты Илья Азар и Елена Филина.

Акцию 17 августа планировалось провести в формате шествия от Страстного бульвара и до проспекта Академика Сахарова. В тот же день на этом проспекте пройдет согласованный митинг КПРФ "За честные и чистые выборы", объединяться с независимыми кандидатами на этой акции партия отказалась.

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    Автор: Евгений Жуков


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