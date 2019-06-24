Мэрия Москвы не согласовала марш в поддержку сестер Хачатурян 6 июля

Акция в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, перенесена на 27 июля. Ее организаторам поступают угрозы от членов Facebook-группы "Мужское государство".
Власти Москвы отказали в проведении 6 июля марша в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. Об этом одна из организаторов акции Дарья Серенко сообщила на своей странице в Facebook в среду, 3 июля. По ее словам, мэрия столицы не согласовала ни один из предложенных маршрутов, и теперь организаторы намерены добиваться разрешения провести акцию 27 июля, ровно через год после того, как было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна.
"Правительство Москвы явно показало нам свое отношение к ситуации насилия над женщинами, а теперь очень боится, что мы выйдем на несогласованную акцию", - написала Серенко. Она также сообщила, что организаторам марша, а также другим активисткам и журналисткам угрожают "пособники" племянника Михаила Хачатуряна, а также члены Facebook-сообщества "Мужское государство". В доказательство Серенко приложила скриншоты бесед членов этой группы, которые планируют "координировать баб" и "подогнать перцовки".
Организаторы предложили 6 июля вместо марша выйти на одиночный пикет к скульптурной композиции "Дети - жертвы пороков взрослых" на Болотной площади, предупредив, что не могут гарантировать задержаний. Предлагается также устроить одиночный пикет у дома или записать видео в поддержку сестер Хачатурян.
Сестры Хачатурян отомстили отцу за страдания
Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна 27 июля 2018 года было обнаружено с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди в одном из домов на Алтуфьевском шоссе. По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария. Им предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Сетры отрицают свою вину в рамках данной квалификации и утверждают, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных и физических страданий.
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