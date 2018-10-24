Мэрия Москвы запретила акцию в поддержку "Нового величия"

Власти Москвы запретили проведение акции в поддержку фигурантов уголовного дела сообщества "Новое величие", запланированную на 28 октября. Как в среду, 24 октября, пояснил агентству "Интерфакс" глава департамента региональной безопасности столичной мэрии, организаторам было предложено провести марш и митинг по отличному от заявленного маршруту. "Однако в предусмотренный законодательством срок информация о непринятии или принятии данного предложения не поступила, что означает, что организаторы не вправе проводить публичное мероприятие", - заявил представитель мэрии.
По его словам, организаторы планировали провести марш и митинг с заявленным количеством участников до 2000 человек с целью выдвинуть требования к политическому руководству страны о прекращении уголовных дел по организациям "Новое величие" и "Сеть". Однако "в указанном для проведения мероприятия месте отсутствует площадка для размещения" двух тысяч человек. А "проведение демонстрации по тротуару создаст помехи движению пешеходов, ограничит доступ людей в здания и нарушит права граждан, не принимающих участие в публичном мероприятии", - пояснил чиновник.
Организаторы акции это сообщение пока никак не прокомментировали.
Дело "Нового величия"
Шестерых активистов движения "Новое Величие", включая несовершеннолетнюю на тот момент Анну Павликову, московский суд отправил под арест 16 марта. По версии следствия, участники движения планировали свергнуть конституционный строй и установить временное правительство в России. Их обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем. При этом защитники активистов утверждают, что "Новое величие" было создано по инициативе оперативника МВД России.
Смотрите также:
-
Протесты 12 июня в России и их последствия
Перенос акции в центр Москвы
В Москве несогласованная акция оппозиции "Требуем ответов" прошла на Тверской улице. Первоначально власти города санкционировали проведение митинга на проспекте Академика Сахарова, но накануне вечером организовавший акцию Алексей Навальный сообщил на своем сайте, что из-за невозможности договориться с поставщиками звукового оборудования митинг пройдет в форме мирного шествия по Тверской.
-
Протесты 12 июня в России и их последствия
Жесткие последствия
В итоге во время акции на Тверской улице были задержаны более 700 человек. Среди них - несовершеннолетние, иностранные граждане и журналисты. Некоторые, по данным медиа-проекта "ОВД-Инфо", были избиты, в частности, за неповиновение сотрудникам полиции, запретившим пользоваться мобильными телефонами. Сам Алексей Навальный до Тверской добраться не смог, так как был задержан в подъезде своего дома.
-
Протесты 12 июня в России и их последствия
Задержание на согласованной акции
Несмотря на согласованность акции, состоялось задержание и на проспекте Сахарова - там в руки полиции попал главный организатор акции, директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов. Позднее он был арестован на 10 суток.
-
Протесты 12 июня в России и их последствия
Массовые задержания в Петербурге
Еще более массовыми были задержания 12 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. По данным правоохранительных органов, в отделения полиции с Марсова поля, где проходила акция протеста, было доставлено не менее 500 задержанных.
-
Протесты 12 июня в России и их последствия
Большинство митингующих - студенты
Всего, по подсчетам властей, оппозиционная акция в Санкт-Петербурге собрала не менее 3500 участников. Сами протестующие считают, что их было не менее 10000. Большинство из них - студенты петербургских вузов, которые решили выразить свое неприятие коррупции в высших эшелонах российской власти. А четверть всех задержанных - младше 18 лет.
-
Протесты 12 июня в России и их последствия
Символы протеста
Опознать участников протестной акции в Петербурге можно было по значкам с символикой президентской кампании Алексея Навального и по футболкам с надписью "Россию люблю, но режим надоел". Были, впрочем, и другие лозунги (см. фото). Одним из символов протеста также стала резиновая уточка: в расследовании Навального про активы Дмитрия Медведева фигурирует домик для утки.
-
Протесты 12 июня в России и их последствия
Крупный митинг в Перми
Плакаты с упоминанием президента Путина встречались и на акции протеста в Перми. Здесь в согласованном антикоррупционном митинге участвовало до 3500 человек. Массовых задержаний в Перми не было.
-
Протесты 12 июня в России и их последствия
Навальный арестован на месяц
Алексей Навальный, задержанный в своем доме еще до начала массовых протестов в Москве, арестован на 30 суток. Симоновский районный суд Москвы в ночь на вторник, 13 июня, признал оппозиционера виновным в нарушении статей 19.3 и 20.2 КоАП РФ о неповиновении полиции и повторном нарушении порядка организации массового мероприятия.
Автор: Юлия Вишневецкая, Евлалия Самедова, Виолетта Рябко