Мэрия Москвы запретила акцию в поддержку "Нового величия"

Власти Москвы запретили проведение акции в поддержку фигурантов уголовного дела сообщества "Новое величие", запланированную на 28 октября. Как в среду, 24 октября, пояснил агентству "Интерфакс" глава департамента региональной безопасности столичной мэрии, организаторам было предложено провести марш и митинг по отличному от заявленного маршруту. "Однако в предусмотренный законодательством срок информация о непринятии или принятии данного предложения не поступила, что означает, что организаторы не вправе проводить публичное мероприятие", - заявил представитель мэрии.

По его словам, организаторы планировали провести марш и митинг с заявленным количеством участников до 2000 человек с целью выдвинуть требования к политическому руководству страны о прекращении уголовных дел по организациям "Новое величие" и "Сеть". Однако "в указанном для проведения мероприятия месте отсутствует площадка для размещения" двух тысяч человек. А "проведение демонстрации по тротуару создаст помехи движению пешеходов, ограничит доступ людей в здания и нарушит права граждан, не принимающих участие в публичном мероприятии", - пояснил чиновник.

Организаторы акции это сообщение пока никак не прокомментировали.

Дело "Нового величия"

Шестерых активистов движения "Новое Величие", включая несовершеннолетнюю на тот момент Анну Павликову, московский суд отправил под арест 16 марта. По версии следствия, участники движения планировали свергнуть конституционный строй и установить временное правительство в России. Их обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем. При этом защитники активистов утверждают, что "Новое величие" было создано по инициативе оперативника МВД России.

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