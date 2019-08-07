Мэрия Москвы заплатила 13 млн рублей за "Бургерфест" и "Шашлык.Live"

Подрядчик мэрии Москвы компания "Инсталл Профи" получил от мэрии 13 миллионов рублей дополнительных выплат за массовые мероприятия в Москве, которые были проведены 27-28 июля и 3-4 августа 2019 года. Об этом в четверг, 8 августа, сообщают "Открытые медиа", ссылаясь на документы, имеющиеся в распоряжении издания. "Открытые медиа" считают, что этими мероприятиями стали "Бургерфест" и "Шашлык.Live", призванные, как считают оппозиционеры, отвлечь москвичей от акций протеста 27 июля и 3 августа.

Эти фестивали московские власти объявили вне расписания, их реклама появилась всего за несколько дней до проведения, некоторые заявленные в них группы отказались от участия по политическим причинам. Согласно документу, мэрия оплатила "Инсталл Профи" расходы на рекламу и информирование, оформление сцены и площадки фестиваля, уборку территории. Расходы на гонорары артистам в смету не входят, так что реальная стоимость проведений мероприятий, вероятно, намного больше. На фестивале "Шашлык.Live" выступали "Чайф", "Сплин", Юлия Чичерина и Валерий Сюткин.

Московский Парк Горького так же спонтанно анонсировал проведение крупного "музыкально-гастрономического" фестиваля Meat&Beat 10 и 11 августа. Новость об этом опубликована на официальном сайте парка в среду, 7 августа. В рамках фестиваля состоится концерт, он пройдет 10 августа с полудня до 8 часов вечера. В этот же день в 14 часов на проспекте Сахарова должна начаться крупная акция протеста за честные выборы, согласованная с властями города.

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