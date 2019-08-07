 Мэрия Москвы заплатила 13 млн рублей за ″Бургерфест″ и ″Шашлык.Live″ | Новости из Германии о России | DW | 08.08.2019

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Россия

Мэрия Москвы заплатила 13 млн рублей за "Бургерфест" и "Шашлык.Live"

Московская мэрия щедро оплатила мероприятия, которые, как считает оппозиция, должны были отвлечь москвичей от протестов. Даже без гонораров на артисты их бюджет составил по 6,5 млн рублей.

Фестиваль Шашлык Live

Фестиваль "Шашлык Live"

Подрядчик мэрии Москвы компания "Инсталл Профи" получил от мэрии 13 миллионов рублей дополнительных выплат за массовые мероприятия в Москве, которые были проведены 27-28 июля и 3-4 августа 2019 года. Об этом в четверг, 8 августа, сообщают "Открытые медиа", ссылаясь на документы, имеющиеся в распоряжении издания. "Открытые медиа" считают, что этими мероприятиями стали "Бургерфест" и "Шашлык.Live", призванные, как считают оппозиционеры, отвлечь москвичей от акций протеста 27 июля и 3 августа.

Контекст

Ни уступки властей, ни жесткие действия полиции не могут сбить накал оппозиционных протестов в Москве, пишут масс-медиа Германии. Самое интересное из публикаций на эту тему - в обзоре DW. (05.08.2019)

Ряд музыкантов уже заявили, что отказываются от участия в "музыкально-гастрономическом" фестивале Meat&Beat. Среди них группы OQJAV и "Курара". (07.08.2019)

Эти фестивали московские власти объявили вне расписания, их реклама появилась всего за несколько дней до проведения, некоторые заявленные в них группы отказались от участия по политическим причинам. Согласно документу, мэрия оплатила "Инсталл Профи" расходы на рекламу и информирование, оформление сцены и площадки фестиваля, уборку территории. Расходы на гонорары артистам в смету не входят, так что реальная стоимость проведений мероприятий, вероятно, намного больше. На фестивале "Шашлык.Live" выступали "Чайф", "Сплин", Юлия Чичерина и Валерий Сюткин.

Московский Парк Горького так же спонтанно анонсировал проведение крупного "музыкально-гастрономического" фестиваля Meat&Beat 10 и 11 августа. Новость об этом опубликована на официальном сайте парка в среду, 7 августа. В рамках фестиваля состоится концерт, он пройдет 10 августа с полудня до 8 часов вечера. В этот же день в 14 часов на проспекте Сахарова должна начаться крупная акция протеста за честные выборы, согласованная с властями города.

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    Запиваем пивом

    Главный напиток немецкой гриль-вечеринки - холодное пиво. Баварцы отдают предпочтение пшеничному пиву (Weizenbier), жители Кельна и его окрестностей – кельнскому пиву (Kölsch). В Гамбурге пьют пиво бренда Astra, а в Дюссельдорфе – альтбир (Alt-Bier).

  • Со своими салатами

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    Чтобы создать нужную атмосферу - особенно, когда приглашают много гостей, - немцы украшают свой сад разноцветными воздушными шариками и гирляндами. Гости обычно приносят с собой холодные закуски, салаты - ну, и, конечно, пиво.

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    Шашлыки на немецкий лад: главные составляющие

    Дресс-код

    И о дресс-коде: стиль одежды - спортивно-элегантный. Женщины приходят в легких брюках, шортах или платьях, в тонких блузках или топах. Обувь - без каблуков. Мужчины облачаются в бермуды, легкие рубашки. Во время чемпионата мира по футболу многие болельщики надевают форму сборной Германии. И, если это возможно, выставляют в сад телевизор.

    Автор: Наталия Королева


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