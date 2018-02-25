 Мэрию Москвы уведомили о марше Немцова 29 февраля | Новости из Германии о России | DW | 13.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Мэрию Москвы уведомили о марше Немцова 29 февраля

Организаторы заявили, что цель их акции - почтить память Бориса Немцова и высказать требование сменяемости власти в России.

Марш Немцова в Москве 24 февраля 2019 года

Марш Немцова в Москве 24 февраля 2019 года

Организаторы марша Немцова в четверг, 13 февраля, официально уведомили мэрию Москвы о намерении провести эту акцию 29 февраля 2020 года в форме демонстрации.

Цель публичного мероприятия - почтить память Бориса Немцова в 5-ю годовщину со дня его убийства, а также выразить солидарность и поддержку его идеям, ценностям и его наследию, "включая осуждение политических репрессий и нарушений прав и свобод человека". Участники акции намерены также потребовать сменяемости власти в России и выразить свое отношение к внесению поправок в Конституцию.

Контекст

В документе, направленном в мэрию, указано, что в шествии примут участие до 30 тысяч человек.

27 февраля 2020 года исполнится пять лет с тех пор, как в Москве на Большом Москворецком мосту был застрелен один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов. Ежегодно в Москве и других городах России проводятся акции памяти Немцова. В начале февраля 54 правозащитника, политика, журналиста, деятеля культуры направили письмо мэру Москвы Сергею Собянину, в котором сообщили о предстоящем марше и выразили надежду на то, что городские власти не будут препятствовать организаторам акции и согласуют ее.

Смотрите также:

Смотреть видео 03:05

Марш памяти: четыре года назад в Москве был убит оппозиционный политик Борис Немцов

  • Участник акции несет плакат с надписью Борись

    В Москве прошел марш памяти Немцова

    Лозунг "Борись" живет

    Лозунг "Борись", ставший одним из самых ярких на митинге в память о Борисе Немцове в 2015 году, по-прежнему популярен.

  • Участники марша памяти Бориса Немцова в Москве

    В Москве прошел марш памяти Немцова

    Несмотря на холод

    В день акции в Москве было около минус 15 градусов, тем не менее, в марше участвовали тысячи людей. Такого масштабного оппозиционного события в России давно не было. Вид с подъема на Рождественский бульвар.

  • Пожилая участница марша памяти Бориса Немцова с плакатом Борис, мы помним. Не боимся! Не сдадимся!

    В Москве прошел марш памяти Немцова

    Не только молодежь

    В отличие от предыдущих акций протеста, в которых участвовала в основном молодежь и люди среднего возраста, на марше памяти Бориса Немцова было много пожилых людей.

  • Плакат с фотографией Бориса Немцова и подписью Я против аннексии Крыма

    В Москве прошел марш памяти Немцова

    Автор лозунгов - Борис Немцов

    Во время шествия постоянно скандировали лозунги. Многие из них стали просто цитатами из Немцова.

  • Колонна партии Яблоко, возглавляемая Григорием Явлинским.

    В Москве прошел марш памяти Немцова

    "Яблоко" против политического террора

    Колонну партии "Яблоко" на акции возглавлял кандидат в президенты РФ Григорий Явлинский.

  • Участники акции несут растяжку с надписью Немцов мост

    В Москве прошел марш памяти Немцова

    Немцов мост

    Еще одним лозунгом стал призыв к властям переименовать Большой каменный мост в Москве, на котором был застрелен оппозиционный политик, в Немцов мост.

  • Полиция перекрыла переулок, смежный с маршрутом участников акции.

    В Москве прошел марш памяти Немцова

    Практически без препятствий

    Проведение марша памяти Бориса Немцова было согласовано с властями. Полиция не мешала движению участников акции. Перекрыты были только смежные переулки. Бульвары же, по которым двигалось шествие, стали полностью пешеходными.

  • Участник акции Александр Рыклин объявляет минуту молчания в память о Борисе Немцове.

    В Москве прошел марш памяти Немцова

    Минута молчания

    С Бульварного кольца колонна свернула на проспект Академика Сахарова, где ее остановили организаторы. Оппозиционер Александр Рыклин обратился к участникам в громкоговоритель, напомнив о годовщине гибели Немцова, и объявил минуту молчания.

  • Колонна партии Парнас с растяжкой Возмездие неизбежно

    В Москве прошел марш памяти Немцова

    Прогулка длиной в полтора часа

    Возглавляла шествие колонна партии "Парнас". Чтобы пройти путь от метро "Чеховская" по бульварам до проспекта Сахарова, понадобилось около полутора часов.

  • Илья Яшин с триколором в руках

    В Москве прошел марш памяти Немцова

    С триколором в руках

    Во главе колонны партии "Парнас" шел оппозиционный политик Илья Яшин с триколором в руках. Несмотря на холод, он был с непокрытой головой и в расстегнутом пальто.

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


Контекст

В Москве прошел марш памяти Немцова

Шествие в память об убитом почти три года назад оппозиционном политике Борисе Немцове состоялось 25 февраля в российской столице. На бульвары вышли тысячи людей.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Накануне марша памяти: Немцов мост и его волонтеры - DW Новости  

В Киеве открыли сквер имени Бориса Немцова  

Также по теме

Russland Opposition Trauer um Boris Nemzow

Акции памяти Бориса Немцова: Три года без политика 25.02.2018

Мероприятия в память об оппозиционере Борисе Немцове прошли по всей России. Корреспонденты DW передают с места событий.

Реклама

Самые читаемые

Директору ФБК предъявили обвинения из-за фильма "Он вам не Димон"  

В Китае зафиксирован резкий скачок заражений коронавирусом  

Почему немецкие родители боятся отпускать детей одних в школу  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно