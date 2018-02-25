Мэрию Москвы уведомили о марше Немцова 29 февраля

Организаторы марша Немцова в четверг, 13 февраля, официально уведомили мэрию Москвы о намерении провести эту акцию 29 февраля 2020 года в форме демонстрации.

Цель публичного мероприятия - почтить память Бориса Немцова в 5-ю годовщину со дня его убийства, а также выразить солидарность и поддержку его идеям, ценностям и его наследию, "включая осуждение политических репрессий и нарушений прав и свобод человека". Участники акции намерены также потребовать сменяемости власти в России и выразить свое отношение к внесению поправок в Конституцию.

В документе, направленном в мэрию, указано, что в шествии примут участие до 30 тысяч человек.

27 февраля 2020 года исполнится пять лет с тех пор, как в Москве на Большом Москворецком мосту был застрелен один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов. Ежегодно в Москве и других городах России проводятся акции памяти Немцова. В начале февраля 54 правозащитника, политика, журналиста, деятеля культуры направили письмо мэру Москвы Сергею Собянину, в котором сообщили о предстоящем марше и выразили надежду на то, что городские власти не будут препятствовать организаторам акции и согласуют ее.

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Смотреть видео 03:05 Поделиться Марш памяти: 4 года назад в Москве был убит Борис Немцов Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3E5IG Марш памяти: четыре года назад в Москве был убит оппозиционный политик Борис Немцов