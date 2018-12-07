 Мэй предсказала последствия срыва голосования по ″Брекзиту″ | Новости из Германии о Европе | DW | 09.12.2018

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Европа

Мэй предсказала последствия срыва голосования по "Брекзиту"

Британские парламентарии 11 декабря должны принять решение по согласованному с ЕС плану Мэй по "Брекзиту". По данным The Sunday Times, премьер может попытаться перенести сроки голосования из-за угрозы его провала.

Тереза Мэй в Палате общин (фото из архива)

Тереза Мэй в Палате общин (фото из архива)

Премьер Великобритании Тереза Мэй предупредила, что если оппозиция в Палате общин сорвет запланированное на 11 декабря принятие плана выхода Лондона из ЕС, то правительство может возглавить лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

Соответствующее заявление Мэй сделала в интервью, которое британская газета The Daily Mail в субботу, 8 декабря, разместила на своем сайте.

Провал согласованного на внеочередном саммите ЕС проекта соглашения "будет означать серьезную неопределенность для нации", а также "реальный риск того, что "Брекзит" не состоится", подчеркнула Мэй.

"Лидер оппозиции думает только о том, как попытаться провести всеобщие выборы - независимо от того, какую цену за это заплатит страна… Считаю, что приход Джереми Корбина к власти - это непозволительный риск", - добавила премьер.

Турбулентность в Великобритании

Контекст

Исторический саммит Евросоюза по "Брекзиту" закончился, соглашение о выходе Великобритании из ЕС готово. Но проблемы не решены. Пока что от "Брекзита" есть лишь проигравшие, уверен Бернд Ригерт. (26.11.2018)

Британский премьер заявила, что добилась наилучшего соглашения о "Брекзите", которое соответствует тому, "за что голосовали люди на референдуме". Тереза Мэй пообещала, что второго референдума не будет. (15.11.2018)

На этом фоне издание The Sunday Times передало, что Мэй пытается перенести голосование в парламенте на более поздний срок. По данным газеты, премьер готовит визит в Брюссель, в ходе которого постарается добиться более выгодных для Лондона условий. Объявить о новой дате глава правительства может уже в воскресенье до конца дня.

В то же время министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли  не исключил, что Мэй сможет остаться на своем посту даже в случае провала предложенного ей проекта соглашения в парламенте. В беседе с журналистами Баркли опроверг публикации о переносе парламентского заседания. "Голосование пройдет во вторник. Премьер-министр ведет борьбу за наши позиции и продолжит оставаться на своем посту", - подчеркнул он.

Палата общин проголосует против "Брекзита"?

В субботу, 24 ноября, Испания урегулировала с Брюсселем и Лондоном ситуацию вокруг Гибралтара, она больше не будет мешать "Брекзиту". Мадрид сможет заранее проверять и одобрять будущие договоренности, касающиеся этой британской территории.

Сделка по "Брекзиту" также должна быть одобрена в декабре в Палате общин Великобритании. Ряд экспертов указывают, что большинство депутатов настроены голосовать против соглашения.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


 

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Ссылки в интернете

Материал The Daily Mail

Аудио- и видеофайлы по теме

Brexit: о чем до сих пор не могут договориться ЕС и Великобритания  

Какая связь между британским пирогом со свининой и Brexit?  

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