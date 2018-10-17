 Мэй не против продления срока переходного периода после ″Брекзита″ | Новости из Германии о Европе | DW | 18.10.2018

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Европа

Мэй не против продления срока переходного периода после "Брекзита"

ЕС настаивал на годичном переходном периоде после "Брекзита", но на саммите предложил Лондону продлить срок еще на год. Тереза Мэй не исключила и такой вариант.

Тереза Мэй

Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не против более длительного переходного периода после выходе ее страны из состава Европейского Союза ("Брекзита"). Это могло бы стать одним из вариантов для поиска компромисса с границей на острове Ирландия, указала Мэй на саммите ЕС в Брюсселе в четверг, 18 октября. Впрочем, по ее мнению, достаточно и нескольких месяцев, причем в самом крайнем случае. И Лондон, и Брюссель заинтересованы в том, чтобы между Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства, и Республикой Ирландия не появилась жесткая граница, подчеркнула премьер.

Контекст

Покинув ЕС, Великобритания одновременно хочет сохранить преимущества членства в Евросоюзе. Такая позиция британцев мешает найти компромисс по "Брекзиту", считает обозреватель FAZ. (16.10.2018)

После выхода Великобритании из ЕС Лондон перестанет быть финансовой столицей Евросоюза. Кто займет его место: Париж или Франкфурт-на-Майне? Аргументы в пользу обоих городов - у DW. (06.09.2018)

Ранее Евросоюз настаивал на завершении переходного периода к концу 2020 года, но в спорах об условиях упорядоченного "Брекзита" выразил готовность пойти на уступки Лондону. В частности, глава делегации ЕС Мишель Барнье предложил продлить срок переходного периода после "Брекзита" еще на один год - до 2021 года, в течение которого для граждан и компаний не произойдет никаких изменений. Дата выхода намечена на 29 марта 2019 года. Однако на Мэй оказывают внутриполитическое давление радикальные сторонники "Брекзита", они настаивают на бескомпромиссном и быстром "разводе" с Евросоюзом, отмечает агентство AFP.

Договор о выходе Великобритании из ЕС планировалось согласовать еще до нынешнего саммита. Это позволило бы своевременно завершить процесс ратификации "Брекзита". Главное оставшееся препятствие на пути к консенсусу - вопрос о границе между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией. Дублин настаивает на том, что эта граница не может быть жесткой. В то же время Лондон не соглашается на пограничный контроль между островом Ирландия и Великобританией.

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  • Тереза Мэй

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    Мэй за мягкий вариант "Брекзит"

    Тереза Мэй, которая заняла пост премьера Великобритании после отставки Дэвида Кэмерона, выступавшего против выхода страны из ЕС, поддерживает модель мягкого Brexit. В частности, после того, как 6 июля 2018 года правительство согласовало коллективную позицию, Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС после "Брекзита".

  • Борис Джонсон

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    Несогласные ушли в отставку

    Вначале в отставку ушел Дэвид Дэвис - министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС. Затем - министр иностранных дел, сторонник "Брекзита" Борис Джонсон. Они свели на нет попытку премьера Терезы Мэй сплотить свой кабинет, чтобы осуществить мягкий вариант выхода из ЕС. В свою очередь, Джонсон заявил, что реализация "Брекзита" требует от премьера-министра более жесткой позиции по отношению к ЕC.

  • Бывший и нынешний главы МИД Великобритании

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    МИД возглавил противник Brexit

    На должности главы внешнеполитического ведомства Великобритании Бориса Джонсона сменил Джереми Хант, ранее занимавший пост министра здравоохранения и социальных дел страны. В отличие от Джонсона, выступавшего за полный "развод" с Евросоюзом, Хант ранее был известен как противник выхода страны из ЕС. На смену Дэвису,также ушедшему в отставку, пришел Доминик Рааб.

  • Флаг ЕС

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Что такое мягкий "Брекзит"

    Мягкий вариант Brexit декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Кроме того, предполагается, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу Brexit.

  • Тереза Мэй и Дональд Туск

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    В Брюсселе приветствуют решение Лондона

    Глава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

  • бюллетень для голосования

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу Brexit. В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Как в Великобритании голосовали по вопросу Brexit

    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Молодые британцы против Brexit

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за Brexit.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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Как Франкфурт борется с Парижем за статус финансовой столицы ЕС

 

Контекст

Brexit: решение принято, вопросы остаются

Разногласия о том, каким будет выход Великобритании из ЕС привели к расколу в правительстве Мэй. За историческое решение о Brexit британцы проголосовали на референдуме в июле 2016 года. (10.07.2018)  

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