"Мы помогли Майдану выстоять": истории женщин украинской революции

"Я умираю!" Такой твит 20 февраля 2014 года написала в машине скорой помощи истекающая кровью 21-летняя медсестра-волонтер Майдана Олеся Жуковская. Утром того дня пуля снайпера, который расстреливал активистов с крыши одного из зданий, угодила ей в шею, около сонной артерии. И прошла навылет. "Я подумала, что умру. И это был мой прощальный месседж миру", - рассказывает Олеся DW.

Олеся Жуковская

Мы стоим на площади Независимости на том самом месте, где ее ранили. Олеся в какой-то момент снимает шарф и показывает шрам на шее. С одной стороны он едва виден, а вот с другой... Врачи хорошо потрудились, чтобы скрыть рваные раны от выходящей пули. Олеся говорит, что ранение повлияло на иммунитет, изуродовало ее улыбку - она теперь не симметрична. Но, по ее мнению, ей очень повезло: "То, что пуля попала не в сонную артерию, а зацепила только ее ветвь. То, что я не упала, меня подхватили мужчины и повели к скорой, которая рядом стояла. И то, что пробок на дорогах не было..."

"Невыносимо находиться без движения"

Олеся до Майдана работала по направлению медучилища в одном из сел на Западной Украине. Родом она из Тернопольской области. Решение приехать в Киев она приняла после того, как в Киеве в ночь на 30 ноября 2013-го сотрудники спецподразделения "Беркут" жестоко избили участников мирного протеста. "Я ведь из Западной Украины и не могу с таким мириться", - объясняет она DW.

Виктория Романчук

Такое же решение приняла и тогда 15-летняя Виктория Романчук из Волынской области. Она приехала на Майдан в начале декабря. Несмотря на свой возраст, постоянно рвалась на линию огня. Признается, что многие, когда узнавали, сколько ей лет, велели ей уезжать домой, к родителям. Но, девушка упорно продолжала носить теплый чай на первую линию баррикад: "Настоящие люди были именно там, там, где было сложнее всего. И я была одной из немногих, кто туда ходил". Виктория вспоминает, что часто буквально "валилась с ног", но не могла уйти с Майдана: "Глядя на этих людей, в их глаза, я понимала, что пойду еще и еще". Виктория Романчук была ранена 18 февраля - у ног разорвалась граната. У нее было полсотни рваных ран на ногах, верхней части тела. Врачи до сих пор вытаскивают из нее мелкие осколки. Ее перевязывали у кого-то в квартире, а потом возили на лечение в Михайловский монастырь, поскольку активистам тогда было опасно лечиться в больницах. Виктория вспоминает, что иногда не хватало обезболивающего, но страдала не от этого: "Находиться без движения было невыносимо! Что ты не можешь пойти и помочь ребятам!"

"Мы делали все, чтобы Майдан выстоял"

Майдан собрал со всей страны тысячи разных женщин. Они вытаскивали раненых из-под огня снайперов. Организовывали сбор теплых вещей, щитов, шлемов, касок. Они круглосуточно готовили еду на своих кухнях и носили на баррикады. Многие стояли там вместе с мужчинами.

Мемориальная доска памяти Ольги Буры на аллее Героев Небесной сотни в Киеве

Среди героев Небесной сотни - 28-летняя Ольга Бура из Львовской области. Она голыми руками разбирала брусчатку для строительства баррикад, получила заражение крови и умерла. 62-летняя ликвидатор аварии на ЧАЭС Антонина Дворянец из Броваров пыталась словами остановить "беркутовцев", которые избивали активистов, но сама погибла под их дубинками. Через 5 лет после Майдана Виктории Романчук уже 21. И она не без восторга говорит, что вокруг нее было "множество мужественных женщин": "Мы сделали все, чтобы Майдан выстоял. Ребята держали щиты, а мы стояли за ними. И были тем самым настоящим, надежным тылом".

"Я бы еще раз пошла на Майдан!"

Прощальный твит Олеси Жуковской 20 февраля 2014-го подарил ей сотни друзей по всему миру. Совершенно незнакомые люди начали оказывать ей помощь, высказывать слова поддержки. Олеся говорит, что это очень помогло ей и во время лечения, и после. Она смогла избежать депрессии: "Я просто поняла, что такое ценить жизнь".

Олеся после Майдана больше занимается спортом, посещает курсы саморазвития, и уже заканчивает медицинский университет. Хочет стать врачом-офтальмологом. Девушка признается, что ее несколько обижает то, что Майдан, его участников вспоминают теперь только накануне круглых дат. Она также часто слышит и не всегда приятные оценки революции. Но это не меняет ее убеждения в том, что после Майдана в Украине позитивные изменения происходят, просто это не быстрый процесс: "А то, что война на востоке, то этого, конечно, никто не ожидал. Это самое больное. Главное, чтобы она быстрее закончилась".

Для Виктории Романчук подтверждением позитивных изменений в стране является ее профессиональная сфера - искусство. Она считает, что революция дала "просто невероятный старт " развитию украинской музыки, кино, живописи. После Майдана она закончила академию искусств, уже выставляет свои работы. Живопись стала своеобразной психотерапией, которая помогает ей в жизни. Виктория знает, что не все, даже майдановцы, разделяют ее позитивную оценку результатов революции. Но она уверена: Майдан Украине был нужен. "Если бы я знала, что со мной произойдет подобное, я бы еще раз пошла на Майдан, чтобы запустить все эти преобразования в обществе!" - сказала она напоследок DW.

Смотрите также:

Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года? Украина - это Европа 21 ноября 2013 года украинцы вышли на Майдан, протестуя против политики тогдашнего президента Виктора Януковича, отказавшегося подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Протесты закончились сменой власти, и Киев в марте 2014 года подписал политическую часть соглашения об ассоциации, а в июне - экономическую. Но из-за позиции Нидерландов процесс ратификации документа оказался заблокирован.

Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года? Таежному союзу - нет Протестующие в центре Киева требовали от Януковича отказаться от интеграции страны в Таможенный союз ЕврАзЭс. Туда Украину активно приглашал президент России Путин. После победы Майдана новые власти в Киеве вообще отказались от этой идеи, но, по данным соцопроса группы "Рейтинг, проведенного в сентябре-октября 2016 года, 19% украинцев до сих пор выступают за Таможенный союз.

Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года? Лозунг "Банду - вон" по-прежнему актуален Во время протестов на Майдане украинцы объединились, требуя "перезагрузки власти", которая погрязла в коррупционных скандалах и разного рода преступных махинациях. Частично это требование было удовлетворено. Власть в стране сменилась, но и новых чиновников и политиков на Украине продолжают обвинять и уличать в коррупции.

Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года? Досрочные выборы состоялись Больше всего претензий у майдановцев было к тогдашнему президенту Януковичу и его так называемой "семье". Их обвиняли в разворовывании госсобственности и в узурпации власти. Во время протестов звучали требования импичмента президента и роспуска парламента. Они были полностью удовлетворены. После бегства из страны Януковича на Украине прошли досрочные президентские и парламентские выборы.

Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года? Своих не бросать В ходе столкновений на Майдане силовики задержали более двухсот протестовавших. В отношении большинства из них были открыты уголовные дела, которые в судах заканчивались обвинительными приговорами. Соратники задержанных добивались их освобождения, протестуя под стенами СИЗО и защищая их в судах. После победы Майдан все эти лица были отпущены на свободу.

Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года? Правоохранительные органы поставлены под контроль Майдановцы также добивались контроля над правоохранительными органами и расформирования спецподразделения "Беркут". После смены власти "Беркут" распустили. Ряд его бывших руководителей задержаны, против них возбуждены уголовные дела. Украинскую милицию переименовали в полицию, многие ее сотрудники были уволены. С нуля была создана патрульная полиция, которой сейчас доверяют более 40% украинцев.

Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года? Системных изменений в стране пока не произошло На Майдане звучали требования системных перемен в стране. После смены власти под давлением международных партнеров на Украине начались реформы. Прогресс достигнут в создании структур, призванных бороться с коррупцией, в проведении гостендеров, децентрализации власти, контроле над правоохранительными орагнами. Но до сих пор не проведена судебная и медицинская реформа, коррупция все еще процветает. Автор: Лилия Ржеутская, Киев

