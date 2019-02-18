 ″Мы помогли Майдану выстоять″: истории женщин украинской революции | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 19.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

"Мы помогли Майдану выстоять": истории женщин украинской революции

Одна пришла на Майдан в 21 год, другая в 15. Обе были серьезно ранены. DW рассказывает о вкладе украинских женщин в "Революцию достоинства" и о том, как сложилась их судьба по прошествии 5 лет.

Монумент Независимости Украины на Майдане Незалежности

Монумент Независимости Украины на Майдане Незалежности

"Я умираю!" Такой твит 20 февраля 2014 года написала в машине скорой помощи истекающая кровью 21-летняя медсестра-волонтер Майдана Олеся Жуковская. Утром того дня пуля снайпера, который расстреливал активистов с крыши одного из зданий, угодила ей в шею, около сонной артерии. И прошла навылет. "Я подумала, что умру. И это был мой прощальный месседж миру", - рассказывает Олеся DW.

Олеся Жуковская

Олеся Жуковская

Мы стоим на площади Независимости на том самом месте, где ее ранили. Олеся в какой-то момент снимает шарф и показывает шрам на шее. С одной стороны он едва виден, а вот с другой... Врачи хорошо потрудились, чтобы скрыть рваные раны от выходящей пули. Олеся говорит, что ранение повлияло на иммунитет, изуродовало ее улыбку - она теперь не симметрична. Но, по ее мнению, ей очень повезло: "То, что пуля попала не в сонную артерию, а зацепила только ее ветвь. То, что я не упала, меня подхватили мужчины и повели к скорой, которая рядом стояла. И то, что пробок на дорогах не было..."

"Невыносимо находиться без движения"

Олеся до Майдана работала по направлению медучилища в одном из сел на Западной Украине. Родом она из Тернопольской области. Решение приехать в Киев она приняла после того, как в Киеве в ночь на 30 ноября 2013-го сотрудники спецподразделения "Беркут" жестоко избили участников мирного протеста. "Я ведь из Западной Украины и не могу с таким мириться", - объясняет она DW.

Виктория Романчук

Виктория Романчук

Такое же решение приняла и тогда 15-летняя Виктория Романчук из Волынской области. Она приехала на Майдан в начале декабря. Несмотря на свой возраст, постоянно рвалась на линию огня. Признается, что многие, когда узнавали, сколько ей лет, велели ей уезжать домой, к родителям. Но, девушка упорно продолжала носить теплый чай на первую линию баррикад: "Настоящие люди были именно там, там, где было сложнее всего. И я была одной из немногих, кто туда ходил". Виктория вспоминает, что часто буквально "валилась с ног", но не могла уйти с Майдана: "Глядя на этих людей, в их глаза, я понимала, что пойду еще и еще". Виктория Романчук была ранена 18 февраля - у ног разорвалась граната. У нее было полсотни рваных ран на ногах, верхней части тела. Врачи до сих пор вытаскивают из нее мелкие осколки. Ее перевязывали у кого-то в квартире, а потом возили на лечение в Михайловский монастырь, поскольку активистам тогда было опасно лечиться в больницах. Виктория вспоминает, что иногда не хватало обезболивающего, но страдала не от этого: "Находиться без движения было невыносимо! Что ты не можешь пойти и помочь ребятам!"

"Мы делали все, чтобы Майдан выстоял"

Майдан собрал со всей страны тысячи разных женщин. Они вытаскивали раненых из-под огня снайперов. Организовывали сбор теплых вещей, щитов, шлемов, касок. Они круглосуточно готовили еду на своих кухнях и носили на баррикады. Многие стояли там вместе с мужчинами.

Мемориальная доска памяти Ольги Буры на аллее Героев Небесной сотни в Киеве

Мемориальная доска памяти Ольги Буры на аллее Героев Небесной сотни в Киеве

Среди героев Небесной сотни - 28-летняя Ольга Бура из Львовской области. Она голыми руками разбирала брусчатку для строительства баррикад, получила заражение крови и умерла. 62-летняя ликвидатор аварии на ЧАЭС Антонина Дворянец из Броваров пыталась словами остановить "беркутовцев", которые избивали активистов, но сама погибла под их дубинками. Через 5 лет после Майдана Виктории Романчук уже 21. И она не без восторга говорит, что вокруг нее было "множество мужественных женщин": "Мы сделали все, чтобы Майдан выстоял. Ребята держали щиты, а мы стояли за ними. И были тем самым настоящим, надежным тылом".

"Я бы еще раз пошла на Майдан!"

Прощальный твит Олеси Жуковской 20 февраля 2014-го подарил ей сотни друзей по всему миру. Совершенно незнакомые люди начали оказывать ей помощь, высказывать слова поддержки. Олеся говорит, что это очень помогло ей и во время лечения, и после. Она смогла избежать депрессии: "Я просто поняла, что такое ценить жизнь".

Контекст

5 лет назад в Киеве начались протесты, в результате которых был свергнут режим Януковича. Но сегодня в Украине нет лидера, который мог бы продолжить дело Майдана, считает Бернд Йоханн. (21.11.2018)

Более тысячи раненых и десятки погибших - таков, по данным медиков с Майдана, итог столкновений в Киеве. Пострадавшие участники протестов бояться обращаться за помощью в больницы. (19.02.2014)

Олеся после Майдана больше занимается спортом, посещает курсы саморазвития, и уже заканчивает медицинский университет. Хочет стать врачом-офтальмологом. Девушка признается, что ее несколько обижает то, что Майдан, его участников вспоминают теперь только накануне круглых дат. Она также часто слышит и не всегда приятные оценки революции. Но это не меняет ее убеждения в том, что после Майдана в Украине позитивные изменения происходят, просто это не быстрый процесс: "А то, что война на востоке, то этого, конечно, никто не ожидал. Это самое больное. Главное, чтобы она быстрее закончилась".

Для Виктории Романчук подтверждением позитивных изменений в стране является ее профессиональная сфера - искусство. Она считает, что революция дала "просто невероятный старт " развитию украинской музыки, кино, живописи. После Майдана она закончила академию искусств, уже выставляет свои работы. Живопись стала своеобразной психотерапией, которая помогает ей в жизни. Виктория знает, что не все, даже майдановцы, разделяют ее позитивную оценку результатов революции. Но она уверена: Майдан Украине был нужен. "Если бы я знала, что со мной произойдет подобное, я бы еще раз пошла на Майдан, чтобы запустить все эти преобразования в обществе!" - сказала она напоследок DW.

Смотрите также:

  • Транспарант с лозунгом, флаги и участники акции протеста

    Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года?

    Украина - это Европа

    21 ноября 2013 года украинцы вышли на Майдан, протестуя против политики тогдашнего президента Виктора Януковича, отказавшегося подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Протесты закончились сменой власти, и Киев в марте 2014 года подписал политическую часть соглашения об ассоциации, а в июне - экономическую. Но из-за позиции Нидерландов процесс ратификации документа оказался заблокирован.

  • Участники акции протеста на Майдане с плакатом против присоединения Украины к Таможенному союзу

    Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года?

    Таежному союзу - нет

    Протестующие в центре Киева требовали от Януковича отказаться от интеграции страны в Таможенный союз ЕврАзЭс. Туда Украину активно приглашал президент России Путин. После победы Майдана новые власти в Киеве вообще отказались от этой идеи, но, по данным соцопроса группы "Рейтинг, проведенного в сентябре-октября 2016 года, 19% украинцев до сих пор выступают за Таможенный союз.

  • Участник акции протеста с плакатом на Майдане

    Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года?

    Лозунг "Банду - вон" по-прежнему актуален

    Во время протестов на Майдане украинцы объединились, требуя "перезагрузки власти", которая погрязла в коррупционных скандалах и разного рода преступных махинациях. Частично это требование было удовлетворено. Власть в стране сменилась, но и новых чиновников и политиков на Украине продолжают обвинять и уличать в коррупции.

  • Участники акции протеста на фоне лозунга с требованием проведения выборов

    Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года?

    Досрочные выборы состоялись

    Больше всего претензий у майдановцев было к тогдашнему президенту Януковичу и его так называемой "семье". Их обвиняли в разворовывании госсобственности и в узурпации власти. Во время протестов звучали требования импичмента президента и роспуска парламента. Они были полностью удовлетворены. После бегства из страны Януковича на Украине прошли досрочные президентские и парламентские выборы.

  • Участник акции протеста с плакатом, на котором написано Свободу политзаключенным

    Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года?

    Своих не бросать

    В ходе столкновений на Майдане силовики задержали более двухсот протестовавших. В отношении большинства из них были открыты уголовные дела, которые в судах заканчивались обвинительными приговорами. Соратники задержанных добивались их освобождения, протестуя под стенами СИЗО и защищая их в судах. После победы Майдан все эти лица были отпущены на свободу.

  • Участники акции простеста с плакатами

    Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года?

    Правоохранительные органы поставлены под контроль

    Майдановцы также добивались контроля над правоохранительными органами и расформирования спецподразделения "Беркут". После смены власти "Беркут" распустили. Ряд его бывших руководителей задержаны, против них возбуждены уголовные дела. Украинскую милицию переименовали в полицию, многие ее сотрудники были уволены. С нуля была создана патрульная полиция, которой сейчас доверяют более 40% украинцев.

  • Участник акции протеста на Майдане с плакатом

    Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года?

    Системных изменений в стране пока не произошло

    На Майдане звучали требования системных перемен в стране. После смены власти под давлением международных партнеров на Украине начались реформы. Прогресс достигнут в создании структур, призванных бороться с коррупцией, в проведении гостендеров, децентрализации власти, контроле над правоохранительными орагнами. Но до сих пор не проведена судебная и медицинская реформа, коррупция все еще процветает.

    Автор: Лилия Ржеутская, Киев


Смотреть видео 14:18
Now live
14:18 мин

Пять лет Евромайдану: к чему за это время пришла Украина – DW Новости

Контекст

Какие требования Майдана выполнены на Украине спустя три года?

Три года назад украинцы вышли в Киеве на Майдан, отстаивая европейский курс страны. DW публикует фото плакатов трехлетней давности и выясняет, какие из написанных на них требований выполнены. (21.11.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Кандидат в президенты Украины Мураев: Цивилизационный выбор Украины – Швейцария или Сингапур  

Мустафа Найем в "Немцова.Интервью": В Украине много Навальных  

Пять лет Евромайдану: к чему за это время пришла Украина – DW Новости  

Также по теме

Ukraine, Kiew: Gedenken an Maidan-Proteste

Пятилетие Майдана Украина отметила скромно 22.11.2018

День достоинства и свободы в Украине отмечался без особой помпы. Праздник в память об "оранжевой революции" и Евромайдане так и не стал всенародным.

Ukraine dritter Jahrestag Maidan

Почему никто не ответил за убийства на Майдане 21.11.2017

Расследование убийств демонстрантов на Майдане фактически остановлено. О "Небесной сотне" на Украине вспоминают только в годовщину. Родственники убитых требуют наказать виновных.

Ukraine dritter Jahrestag Maidan

Майдан три года спустя: почти без политики и веры в правосудие 20.02.2017

Тысячи свечей, цветы, молитвы, слезы и "лучи свободы". В Киеве почтили память погибших на Майдане Незалежности во время акций протеста в 2014 году. Репортаж DW из украинской столицы.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Брюссель требует действий: чего ЕС ожидает от Украины в 2019 году  

Трамп предостерег армию Венесуэлы от поддержки Мадуро  

Недолюстрированный "Беркут": в Киеве протестовали против произвола полиции  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно